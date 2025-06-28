Ле Пен призвала готовиться к выборам после возможного роспуска парламента

Ле Пен призвала правых готовиться к выборам из-за угрозы роспуска парламента

Tекст: Мария Иванова

Марин Ле Пен, лидер фракции «Национальное объединение», призвала своих сторонников готовиться к внеочередным выборам на фоне возможного роспуска парламента, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что нельзя быть уверенными в том, что роспуска не будет, и отметила: «Наш долг – быть готовыми к моменту, когда появляется возможность роспуска, а это с 7 июля».

По словам Ле Пен, внутри пропрезидентского блока президента Эммануэля Макрона наблюдается разобщенность, что может вынудить президента принять решение о новом роспуске парламента. Она напомнила, что, несмотря на заявления Макрона о нежелании распускать парламент, это не исключает такой возможности.

Ле Пен также отметила важность подготовки правых сил к муниципальным выборам, которые пройдут в первой половине 2026 года.

Летом 2024 года Макрон уже объявлял о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных выборов. По их итогам ни одна партия не получила большинства: блок левых занял первое место, пропрезидентская коалиция «Вместе за республику» получила 168 мандатов, а «Национальное объединение» с союзниками – 143 места.

За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало историческим рекордом.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон проявляет признаки подготовки к военному конфликту и недостаточно делает для мира.

Между тем Дональд Трамп осудил приговор Марин Ле Пен, назвал его политическим преследованием и призвал к ее освобождению.