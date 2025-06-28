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Ле Пен призвала готовиться к выборам после возможного роспуска парламента
Ле Пен призвала правых готовиться к выборам из-за угрозы роспуска парламента
Марин Ле Пен предупредила сторонников о необходимости быть готовыми к новым выборам на фоне разобщенности в лагере президента Макрона и возможного роспуска парламента после 7 июля.
Марин Ле Пен, лидер фракции «Национальное объединение», призвала своих сторонников готовиться к внеочередным выборам на фоне возможного роспуска парламента, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что нельзя быть уверенными в том, что роспуска не будет, и отметила: «Наш долг – быть готовыми к моменту, когда появляется возможность роспуска, а это с 7 июля».
По словам Ле Пен, внутри пропрезидентского блока президента Эммануэля Макрона наблюдается разобщенность, что может вынудить президента принять решение о новом роспуске парламента. Она напомнила, что, несмотря на заявления Макрона о нежелании распускать парламент, это не исключает такой возможности.
Ле Пен также отметила важность подготовки правых сил к муниципальным выборам, которые пройдут в первой половине 2026 года.
Летом 2024 года Макрон уже объявлял о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных выборов. По их итогам ни одна партия не получила большинства: блок левых занял первое место, пропрезидентская коалиция «Вместе за республику» получила 168 мандатов, а «Национальное объединение» с союзниками – 143 места.
За 2024 год во Франции сменилось четыре премьер-министра, что стало историческим рекордом.
Ранее Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон проявляет признаки подготовки к военному конфликту и недостаточно делает для мира.
Между тем Дональд Трамп осудил приговор Марин Ле Пен, назвал его политическим преследованием и призвал к ее освобождению.