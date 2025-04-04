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Трамп назвал приговор Ле Пен «охотой на ведьм»
Президент США Дональд Трамп осудил приговор Марин Ле Пен, лидеру французской партии «Национальное объединение», назвав его примером политического преследования и охоты на ведьм, призвав освободить ее.
Президент США Дональд Трамп выразил негодование по поводу приговора лидеру французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает ТАСС. Он назвал это решение европейских левых охотой на ведьм, направленной на подавление свободы слова и цензуру политических оппонентов. Трамп считает, что это является случаем использования закона в качестве оружия для политического давления.
Трамп отметил, что сам в прошлом сталкивался с аналогичными политическими преследованиями, и выразил поддержку Ле Пен. Он подчеркнул, что, несмотря на предыдущие поражения, она продолжала свою политическую деятельность и могла бы достичь крупной победы, если бы не обвинения в незначительных правонарушениях. Президент США подчеркнул, что ситуация с Ле Пен негативно отразится на имидже Франции и ее граждан.
В конце своего заявления Трамп призвал к освобождению Марин Ле Пен, выразив надежду на справедливость и поддержку французского народа. «Все это так плохо для Франции и великого французского народа, на чьей бы стороне он ни был. Свободу Марин Ле Пен», – заключил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд во Франции приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал приговор Марин Ле Пен «объявлением войны» Евросоюзом.