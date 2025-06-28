Путин пожелал бойцам СВО всех религий, чтобы их хранил Бог

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин пожелал участникам спецоперации на Украине всех религий, чтобы Бог их хранил, передает РИА «Новости».

Он обратился с этими словами, общаясь с главным специалистом молодежного центра Дагестана, который сейчас служит сапером в зоне СВО и временно находится в отпуске.

«Чтобы Аллах вас хранил. И всех ваших однополчан, чтобы господь прикрывал. И мусульман, и христиан, и буддистов, и иудеев, представителей всех наших религий, которые воюют, выполняют боевые задачи по разным направлениям. Это саперы, это штурмовики, это летчики, военные моряки – всех не перечислишь. Это десантники, морпехи наши и так далее», – пожелал Путин.

Сотрудник дагестанского молодежного центра рассказал, что начал карьеру учителем, а затем добровольно отправился в зону СВО, освоил профессию сапера и выполнял боевые задачи в Херсонской и Запорожской областях. Путин также отметил, что саперы не имеют права на ошибку, и восхитился мужеством бойца, передает ТАСС.

«Вы сказали, что вы получили квалификацию сапера. Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки потому что, как говорят, саперы только один раз в жизни допускают ошибку. И она, как правило, первая и последняя. Вы человек наверняка верующий, представитель ислама. Дай Бог, чтобы Аллах вас хранил», – ответил глава государства.

Путин отметил, что молодые участники спецоперации на Украине своим примером дают важнейшие нравственные ориентиры. Путин заявил, что уверен в будущей победе России в спецоперации на Украине.