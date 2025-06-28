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Путин пожелал бойцам СВО всех религий, чтобы их хранил Бог
Президент России Владимир Путин пожелал участникам спецоперации на Украине всех религий, чтобы Бог их оберегал.
Президент России Владимир Путин пожелал участникам спецоперации на Украине всех религий, чтобы Бог их хранил, передает РИА «Новости».
Он обратился с этими словами, общаясь с главным специалистом молодежного центра Дагестана, который сейчас служит сапером в зоне СВО и временно находится в отпуске.
«Чтобы Аллах вас хранил. И всех ваших однополчан, чтобы господь прикрывал. И мусульман, и христиан, и буддистов, и иудеев, представителей всех наших религий, которые воюют, выполняют боевые задачи по разным направлениям. Это саперы, это штурмовики, это летчики, военные моряки – всех не перечислишь. Это десантники, морпехи наши и так далее», – пожелал Путин.
Сотрудник дагестанского молодежного центра рассказал, что начал карьеру учителем, а затем добровольно отправился в зону СВО, освоил профессию сапера и выполнял боевые задачи в Херсонской и Запорожской областях. Путин также отметил, что саперы не имеют права на ошибку, и восхитился мужеством бойца, передает ТАСС.
«Вы сказали, что вы получили квалификацию сапера. Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки потому что, как говорят, саперы только один раз в жизни допускают ошибку. И она, как правило, первая и последняя. Вы человек наверняка верующий, представитель ислама. Дай Бог, чтобы Аллах вас хранил», – ответил глава государства.
Путин отметил, что молодые участники спецоперации на Украине своим примером дают важнейшие нравственные ориентиры. Путин заявил, что уверен в будущей победе России в спецоперации на Украине.