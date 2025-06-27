Путин заявил о праве России определять уровень необходимой безопасности

Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства подчеркнул, что западные страны ведут себя в отношении российских золотовалютных активов не как воры, а как грабители, действуя явно и открыто, сообщает ТАСС.

«Я сейчас подумал – все-таки у меня базовое образование юридическое – я сказал: «кража наших золотовалютных резервов». Кража – это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж», – пояснил Путин.

Он добавил, что Россия продолжит укреплять собственные финансовые расчетные инструменты, чтобы защищать свои активы и экономическую независимость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти впервые выделили 70 млн фунтов стерлингов на поставку зенитных ракет на Украину за счет доходов от замороженных российских активов.