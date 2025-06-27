Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.9 комментариев
Путин заявил о праве России определять уровень необходимой безопасности
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия самостоятельно устанавливает уровень собственной безопасности и возможные угрозы со стороны других стран.
Россия вправе самостоятельно определять степень своей безопасности и оценивать уровень потенциальных угроз, заявил президент Владимир Путин журналистам, передает РИА «Новости».
«Это наше право – определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться», – подчеркнул президент.
Путин напомнил, что в международных документах содержится положение о недопустимости обеспечения безопасности одной страны или группы стран за счет безопасности других государств. Он подчеркнул, что эти нормы были согласованы всеми участниками международного сообщества.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва располагает достаточными средствами для обеспечения национальной безопасности.