Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

Фицо предрек остановку импорта российского газа в Евросоюз

Tекст: Антон Антонов

После встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен Фицо заявил, что принятие инициативы возможно квалифицированным большинством голосов, несмотря на позицию Братиславы, передает ТАСС.

«И хотя мы будем против, это предложение будет принято. На практике это будет означать, что газ не потечет с востока на запад, а Словакия будет снабжаться из других источников – с севера, юга и запада», – сказал премьер.

Фицо отметил, что для Словакии вырастут затраты на транзит. Он предупредил, что в случае прекращения с 1 января 2028 года импорта цена на газ для словацких потребителей может повыситься на 30–50%, если не будут приняты меры по снижению негативных последствий отказа от российского топлива.

Сейчас у Словакии действуют контракты с Газпромом до 2034 года, подчеркнул Фицо. В случае одностороннего разрыва соглашений российская сторона сможет подать в суд и потребовать компенсацию от Братиславы в размере 16–20 млрд евро. «Это, конечно, вопросы, на которые у ЕК пока нет ответа», – сказал он.

Премьер сообщил, что Еврокомиссия планирует внести предложение на голосование в иной форме, чтобы не требовалось единогласное утверждение, как при санкциях. Словакия рассчитывает на компенсации от Еврокомиссии за ущерб, который причинит республике прекращение импорта газа. Он заявил, что Еврокомиссия «за любую цену хочет остановить потоки газа из России в Европу».

Как отметил Фицо, Словакия в пятницу предложит отложить голосование по новым санкциям против России. Если это предложение не будет принято, то республика наложит вето.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России. Он ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.