Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню Daddy's home
В официальном аккаунте Белого дома появилось видео с прибытием президента США Дональда Трампа в Гаагу на саммит НАТО под популярную песню Daddy's home.
На кадрах лидер США выходит из самолета в Гааге, облаченный в черный костюм и бейсболку с надписью «USA», передает «Газета.Ru».
Затем Трамп направился на саммит НАТО, где пообщался с генеральным секретарем альянса Марком Рютте и другими руководителями мировых держав.
«Папочка дома... Привет, папочка, привет. Президент Дональд Трамп принял участие в саммите НАТО в Гааге, Нидерланды», – отмечается в подписи к публикации.
Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой».