Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Генсек НАТО заявил, что не называл Трампа «папочкой»
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что не называл президента США Дональда Трампа «папочкой».
По его словам, он лишь использовал это слово как метафору для описания вопроса европейских стран о поддержке США, передает РИА «Новости».
Рютте уточнил, что иногда в Европе его спрашивают, останутся ли США с союзниками, и он сравнил этот вопрос с тем, как маленький ребенок спрашивает у отца: «Ты же останешься с семьей?» Он подчеркнул, что эти слова не относились лично к Трампу.
Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». В беседе с журналистами Рютте объяснил, что назвал Трампа «папочкой», поскольку считает его хорошим другом.
Ранее Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню Daddy's home.