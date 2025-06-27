Путин сообщил о рекордном товарообороте России и Белоруссии

Tекст: Александра Юдина

Путин отметил, что Россия остается главным экономическим партнером Белоруссии, на долю которой приходится около 60% внешнеторгового оборота этой страны, передает ТАСС.

Президент также подчеркнул, что Россия занимает первое место по объему накопленных капиталовложений в белорусскую экономику – сумма вложений оценивается примерно в 5 млрд долларов.

XII Форум регионов России и Белоруссии проходит с 25 по 27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде под эгидой верхних палат парламентов обеих стран. Основные мероприятия форума организованы на территории Нижегородской ярмарки.

XI форум состоялся в Витебске, Полоцке и Новополоцке, где внимание было сосредоточено на развитии инновационной экономики Союзного государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели беседу перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.