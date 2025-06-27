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    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

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    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

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    27 июня 2025, 13:10 • Новости дня

    Путин сообщил о рекордном товарообороте России и Белоруссии

    Tекст: Александра Юдина

    Москва и Минск по итогам прошлого года добились беспрецедентного уровня товарооборота, который превысил 50 млрд долларов, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что Россия остается главным экономическим партнером Белоруссии, на долю которой приходится около 60% внешнеторгового оборота этой страны, передает ТАСС.

    Президент также подчеркнул, что Россия занимает первое место по объему накопленных капиталовложений в белорусскую экономику – сумма вложений оценивается примерно в 5 млрд долларов.

    XII Форум регионов России и Белоруссии проходит с 25 по 27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде под эгидой верхних палат парламентов обеих стран. Основные мероприятия форума организованы на территории Нижегородской ярмарки.

    XI форум состоялся в Витебске, Полоцке и Новополоцке, где внимание было сосредоточено на развитии инновационной экономики Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели беседу перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    26 июня 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
    Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме назвал действия западных стран в отношении российских золотовалютных резервов не кражей, а открытым грабежом.

    Глава государства подчеркнул, что западные страны ведут себя в отношении российских золотовалютных активов не как воры, а как грабители, действуя явно и открыто, сообщает ТАСС.

    «Я сейчас подумал – все-таки у меня базовое образование юридическое – я сказал: «кража наших золотовалютных резервов». Кража – это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж», – пояснил Путин.

    Он добавил, что Россия продолжит укреплять собственные финансовые расчетные инструменты, чтобы защищать свои активы и экономическую независимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти впервые выделили 70 млн фунтов стерлингов на поставку зенитных ракет на Украину за счет доходов от замороженных российских активов.

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    26 июня 2025, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
    Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.

    По его словам, ЕАЭС активно развивает взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, а также укрепляет контакты с многосторонними структурами, передает РИА «Новости».

    «Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас, об этом сказали – это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие», – отметил Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. Он принимает участие в саммите Евразийского экономического союза, также у российского лидера запланирован ряд встреч.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    27 июня 2025, 11:32 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина одобряют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Большая часть россиян – 82% – скорее хорошо оценивает работу Владимира Путина на посту президента, а уровень доверия главе государства составляет 81%.

    По данным опроса ФОМ, 82% россиян оценивают работу Путина на посту президента как хорошую. Кроме того, 81% респондентов сообщили, что скорее доверяют главе государства.

    Согласно информации ФОМ, положительно оценивают работу российского правительства 58% опрошенных, тогда как 22% считают деятельность кабмина скорее неудовлетворительной. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 60% респондентов, а 11% высказались отрицательно.

    Участникам также предложили представить, что в следующее воскресенье пройдет голосование в Госдуму: 47% намерены поддержать «Единую Россию», 9% – ЛДПР, 8% – КПРФ, по 4% – «Новых людей» и «Справедливую Россию».

    Опрос «ФОМнибус» проводился с 20 по 22 июня методом интервьюирования по месту жительства среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет в 97 населенных пунктах 51 субъекта страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    26 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин заявил, что хищение Западом активов России ускорит регионализацию платежных систем
    Путин заявил, что хищение Западом активов России ускорит регионализацию платежных систем
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки Запада присвоить российские активы способны ускорить реформу платежных систем в мире, заявил президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.

    Российский лидер отметил, что значительная часть российских золотовалютных резервов остается замороженной в западных банках, передает ТАСС. По словам президента, на Западе обсуждают планы по присвоению этих средств.

    «Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», – отметил Путин с улыбкой.

    Ранее Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России.

    Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что обсуждение возможности изъятия российских замороженных средств в Британии сопровождается сложностями и противоречиями.

    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине.

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    26 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин присвоил звание «гвардейский» трем воинским подразделениям России

    Путин наградил званием «гвардейский» два полка и одну бригаду

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество.

    Соответствующие указы опубликованы, передает ТАСС. Документы отмечают массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава подразделений в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов России в условиях вооруженных конфликтов.

    Почетное звание «гвардейская» получила 17-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы. В указе подчеркивается, что коллектив бригады проявил себя в условиях сложных боевых действий.

    Звания «гвардейский» также удостоились 43-й отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова полк и 218-й танковый полк. Решение принято на основании подвига и самоотверженности военнослужащих этих соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за героизм в Мариуполе.

    Президент России присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-полковника. Президент России подписал указ о присвоении 305-й артиллерийской бригаде почетного наименования за героизм и отвагу.

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    26 июня 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин прибыл в Минск

    Путин прибыл в Белоруссию для участия в Евразийском экономическом форуме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Минска.

    В белорусской столице у президента России запланирована насыщенная программа. Ближайшее мероприятие – участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума (ЕАЭС), передает ТАСС.

    Завтра глава государства примет участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, который является руководящим органом Евразийского экономического союза.

    На мероприятиях в Минске планируются встречи Путина с президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Узбекистана, а также с представителями руководства Монголии и ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Белоруссию и примет участие в саммите Евразийского экономического союза, а также проведет ряд встреч.

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    27 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
    Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.

    Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает ТАСС.

    Российского лидера у входа встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств обменялись крепким объятием и коротко побеседовали на ногах.

    В зале торжественных церемоний Дворца независимости проходит официальная церемония встречи лидеров стран – участниц Евразийского экономического союза. Лукашенко лично приветствует гостей. После совместного фото состоится заседание ВЕЭС в узком составе.

    В заседании принимают участие президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подключится к беседе по видеосвязи. Позже встреча продолжится с участием наблюдателей и приглашенных иностранных гостей.

    Дворец независимости в Минске является официальной резиденцией белорусского президента и используется для проведения государственных и международных мероприятий.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице Белоруссии. Заседание пройдет с участием лидеров стран Евразийского экономического союза.

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    26 июня 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин продлил отсрочку от призыва для старообрядцев до 2030 года

    Путин продлил до 2030 года отсрочку от призыва старообрядцам Дальнего Востока

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил продление до 2030 года отсрочки от военного призыва для старообрядцев, прибывающих на постоянное жительство на Дальний Восток.

    Президент России Владимир Путин продлил до 2030 года отсрочку от призыва на военную службу для старообрядцев, прибывших из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъектов РФ, входящих в Дальневосточный федеральный округ, передает ТАСС.

    Соответствующее изменение внесено в указ от 13 апреля 2020 года № 256, в котором слова «в 2020-2025 годах» заменяются на «в 2020-2030 годах».

    Согласно документу, отсрочка предоставляется гражданам России – старообрядцам, прибывающим из-за рубежа, по ходатайству митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для старообрядцев, переселяющихся на Дальний Восток. Новый порядок освобождает эту категорию граждан от необходимости сдавать экзамены по русскому языку и истории. Указ касается старообрядцев, которые добровольно переселяются на территории Дальнего Востока.

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    26 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Песков: Путин проведет в Минске переговоры с наследным принцем ОАЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в ходе саммита Евразийского экономического союза в Минске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что у российского президента в ходе саммита Евразийского экономического союза в Минске запланировано отдельное общение с наследным принцем ОАЭ, передает ТАСС.

    18 июня в ходе телефонного разговора президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию, связанную с обострением ирано-израильского конфликта, отметив необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

    Ранее министры иностранных дел России и ОАЭ провели телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе беседы стороны обсудили последствия силовой операции Израиля против Ирана.

    IV Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, пройдет в Минске 26 июня.

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    26 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин назвал Всемирный банк политически ангажированным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Диалог России с Всемирным банком и другими ориентированными на Запад финансовыми институтами затруднен из-за их ангажированности, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Если говорить непосредственно о России, то в силу известных обстоятельств наш диалог с Всемирным банком и другими западноцентричными финансовыми учреждениями на данном этапе затруднен, мягко говоря. Причина в их политической ангажированности», – сказал российский лидер, выступая на Евразийском экономическом форуме, передает ТАСС.

    Путин также отметил, что Россия стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов и минимизировать использование иностранных платежных инструментов. Он подчеркнул, что страна переходит к прямым корреспондентским контактам с банками государств ЕАЭС, многие из которых уже подключены к системе передачи финансовых сообщений Центрального банка России.

    Издание Financial Times писало, что Всемирный банк (ВБ) будет задействован в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов России.

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    26 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил о планах ЕАЭС развивать ИИ и самолетостроение

    Лукашенко сообщил о планах ЕАЭС разрабатывать самолеты, поезда и ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам ЕАЭС объединить усилия для разработки современных транспортных средств и решений в области искусственного интеллекта.

    Объединение потенциалов экономик стран ЕАЭС позволит создавать такие продукты, как самолеты, поезда, цифровые решения и искусственный интеллект, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

    По его словам, кооперационные проекты уже запущены, а в бюджет союза заложены значительные финансовые средства для их реализации.

    Лукашенко подчеркнул: «Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых – в таких, о которых мы пока, может, даже не думаем. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт. От самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта».

    Президент отметил, что важно не стремиться к конкуренции внутри союза, а сосредоточиться на совместном прорыве в новых отраслях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в белорусской столице на 26 июня запланировано заседание Евразийского экономического форума.

    Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума, а его программа будет насыщенной.

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    26 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин рассказал о присутствии сотен российских бизнесменов на форуме в Минске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Белоруссии собрались предприниматели из России разных масштабов, чтобы обсудить дальнейшее развитие интеграции и улучшение условий для взаимной торговли между странами ЕврАзЭС.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума. По его словам, в Минск приехали несколько сотен представителей крупного, среднего и малого бизнеса из России.

    «В Минск приехали несколько сотен представителей крупного, среднего и малого российского бизнеса – то есть те, кто непосредственно занимается развитием деловых связей со странами ЕврАзЭС и на собственном опыте понимает, какие преимущества дает интеграция и что еще нужно сделать для улучшения условий взаимных торговых и инвестиционных обменов», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Минска.

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    26 июня 2025, 19:37 • Новости дня
    Лукашенко: Если ЕАЭС будет двигаться медленно, его затопчут

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В случае, если страны Евразийского экономического союза не будут развиваться, их растопчут, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании форума ЕАЭС.

    «Если будем, как я часто говорю, топтаться на месте, если будем двигаться медленно, нас догонят, затопчут, и пойдут вперед другие, как это, откровенно говоря, происходит по многим направлениям», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию на саммит Евразийского экономического союза.

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    26 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин назначил Ушакова главой оргкомитета первого российско-арабского саммита

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета для организации первого саммита России и арабских стран, утвердив руководителем своего помощника Юрия Ушакова.

    «Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению в РФ первого российско-арабского саммита помощника президента РФ Юрия Ушакова», – сказано в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. В компетенцию Ушакова входит утверждение персонального состава комитета в течение месяца.

    Постановление предусматривает, что правительству поручено обеспечить финансирование всех расходов, связанных с подготовкой мероприятия.

    В апреле президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран. Путин отправил официальную телеграмму с приглашением лидерам и генсеку Лиги арабских государств принять участие в саммите 15 октября.

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    27 июня 2025, 09:09 • Новости дня
    Стало известно об участии Путина в заседании ВЕЭС в Минске

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в столице Белоруссии совместно с лидерами стран ЕАЭС.

    Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске, передает РИА «Новости».

    Заседание станет первым в 2025 году и пройдет с участием лидеров стран ЕАЭС. Участники встречи обсудят дальнейшее углубление интеграции и рассмотрят актуальные вопросы деятельности объединения, включая либерализацию рынков товаров и услуг.

    Также будет уделено внимание вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров и развития международных связей ЕАЭС. Заседание начнется в узком составе, где планируется свободная дискуссия по широкому спектру тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам ЕАЭС объединить усилия для создания современных транспортных средств и решений в области искусственного интеллекта.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Лукашенко подчеркнул, что ЕАЭС не должен терять единый рынок, доставшийся от Советского Союза.

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