Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.4 комментария
Путин сообщил о рекордном товарообороте России и Белоруссии
Москва и Минск по итогам прошлого года добились беспрецедентного уровня товарооборота, который превысил 50 млрд долларов, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что Россия остается главным экономическим партнером Белоруссии, на долю которой приходится около 60% внешнеторгового оборота этой страны, передает ТАСС.
Президент также подчеркнул, что Россия занимает первое место по объему накопленных капиталовложений в белорусскую экономику – сумма вложений оценивается примерно в 5 млрд долларов.
XII Форум регионов России и Белоруссии проходит с 25 по 27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде под эгидой верхних палат парламентов обеих стран. Основные мероприятия форума организованы на территории Нижегородской ярмарки.
XI форум состоялся в Витебске, Полоцке и Новополоцке, где внимание было сосредоточено на развитии инновационной экономики Союзного государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели беседу перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.