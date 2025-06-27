  • Новость часаПутин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля
    Военный аналитик объяснил спад активности ВСУ у Теткино
    Прилепин рассказал, что ждет артистов-иноагентов при возвращении
    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США
    Пекин отреагировал на ранение китайского журналиста при атаке ВСУ
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    Верующие не дали полиции Армении задержать архиепископа Микаеля
    Возможный куратор грузинских снайперов на Майдане арестован в Тбилиси
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    5 комментариев
    27 июня 2025, 12:40 • Новости дня

    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен

    Рар: Фон дер Ляйен успешно пересиживала все скандалы

    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась под давлением сразу нескольких политических групп Старого света. Тем не менее, ей и раньше удавалось выпутаться из серьезных скандалов, при этом сохранив собственную власть, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Европарламенте выразили вотум недоверия главе ЕК.

    «Урсула фон дер Ляйен – выдвиженец французского президента Эммануэля Макрона и Германии, что усиливает ее власть. В Брюсселе она должна постоянно лавировать между правыми, центристами и левыми, что главе ЕК пока удается», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Сейчас самое сильное давление на нее оказывают правые политические силы, обвиняющие ее в авторитарности и волюнтаризме. Зеленые же критикуют фон дер Ляйен за отход от политики спасения климата, которую европейцы практически похоронили из-за приоритета милитаризации Европы и подготовки к «войне» с Россией, – продолжил он.

    «Однако, главе ЕК отставка пока не грозит – позиции правых недостаточно сильны, чтобы ее сместить. Сама же фон дер Ляйен на фоне всего происходящего будет дисциплинировать Европарламент и представлять себя лицом Европы в борьбе с якобы главным врагом Брюсселя – Москвой. Это даст ей определенную неприкосновенность», – спрогнозировал аналитик. Собеседник также напомнил, что в течение всей своей политической карьеры фон дер Ляйен «успешно пересиживала все скандалы», в которых оказывалась замешанной.

    Ранее стало известно, что 74 депутата Европарламента, включая 31 члена ультраправой группы «Европейские консерваторы и реформисты», поддержали инициированный румынским представителем Георгом Пиперей вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    В тексте документа отмечается, что ЕК обвиняют в участии в скандале с закупками вакцин против коронавируса – так называемом «Pfizergate», а также в незаконном вмешательстве в выборы государств-членов ЕС посредством неправильного применения Закона о цифровых услугах (DSA).

    Кроме того, в документе указывается, что «ЕК злоупотребила статьей 122 Договора о функционировании ЕС (TFEU) в качестве правовой основы для программы «Перевооружение Европы», инициативы по финансированию обороны на сумму 150 млрд евро». «Это серьезное нарушение компетенции ЕК и искажение предполагаемой цели статьи, которая зарезервирована для чрезвычайных экономических ситуаций», – говорится в тексте.

    Происходящее «подрывает доверие к институтам ЕС и угрожает целостности правовой базы объединения», говорится в вотуме. «Призываем ЕК уйти в отставку из-за неспособности обеспечить прозрачность процедур и постоянного пренебрежения демократическим надзором и верховенством права в Евросоюзе», – указывается в документе.

    Вотум будет принят, если за него проголосуют две трети депутатов Европарламента. Впрочем, эксперты называют роспуск нынешнего состава ЕК маловероятным – инициатива вызвала разлад в Национальной консервативной группе ЕС, возглавляемой «Братьями Италии» премьера Джорджии Мелони и польской партией «Право и справедливость», пишет Euractiv.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения.

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс. Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022 года отказалась предать ее гласности.

    26 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе с опозданием, его внешний вид вызвал вопросы у журналистов.

    Как сообщило издание Euractiv, Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе на полтора часа, передает Ura.Ru. Как отмечается, глава Франции выглядел растрепанным.

    Журналисты предположили, что причина опоздания могла заключаться в том, что Макрон проспал встречу. При этом подчеркивается, что подобные случаи крайне редки среди лидеров на подобных мероприятиях.

    Также отмечается, что позднее завершение саммита НАТО в Гааге могло повлиять на расписание президента.

    Ранее Макрон на саммите G7 проговорился о «новых беспрецедентных санкциях».

    Комментарии (17)
    27 июня 2025, 04:57 • Новости дня
    Фицо предрек остановку импорта российского газа в Евросоюз
    Фицо предрек остановку импорта российского газа в Евросоюз
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия, вероятно, «добьется принятия предложения» об остановке импорта российского газа в Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    После встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен Фицо заявил, что принятие инициативы возможно квалифицированным большинством голосов, несмотря на позицию Братиславы, передает ТАСС.

    «И хотя мы будем против, это предложение будет принято. На практике это будет означать, что газ не потечет с востока на запад, а Словакия будет снабжаться из других источников – с севера, юга и запада», – сказал премьер.

    Фицо отметил, что для Словакии вырастут затраты на транзит. Он предупредил, что в случае прекращения с 1 января 2028 года импорта цена на газ для словацких потребителей может повыситься на 30–50%, если не будут приняты меры по снижению негативных последствий отказа от российского топлива.

    Сейчас у Словакии действуют контракты с Газпромом до 2034 года, подчеркнул Фицо. В случае одностороннего разрыва соглашений российская сторона сможет подать в суд и потребовать компенсацию от Братиславы в размере 16–20 млрд евро. «Это, конечно, вопросы, на которые у ЕК пока нет ответа», – сказал он.

    Премьер сообщил, что Еврокомиссия планирует внести предложение на голосование в иной форме, чтобы не требовалось единогласное утверждение, как при санкциях. Словакия рассчитывает на компенсации от Еврокомиссии за ущерб, который причинит республике прекращение импорта газа. Он заявил, что Еврокомиссия «за любую цену хочет остановить потоки газа из России в Европу».

    Как отметил Фицо, Словакия в пятницу предложит отложить голосование по новым санкциям против России. Если это предложение не будет принято, то республика наложит вето.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России. Он ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    Комментарии (5)
    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 09:32 • Новости дня
    Вотум недоверия фон дер Ляйен поддержали более 70 депутатов Европарламента
    Вотум недоверия фон дер Ляйен поддержали более 70 депутатов Европарламента
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Более 70 депутатов Европарламента поддержали инициативу румынского евродепутата Георге Пиперя о выражении недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает Euractiv.

    Согласно сведениям портала, предложение подписали 74 парламентария, причем 31 из них представляют ультраправую группу «Европейские консерваторы и реформисты», передает ТАСС.

    Самая крупная фракция Европейской народной партии, как сообщает источник, собирается выступить против вотума недоверия.

    Законодательство ЕС требует сбор 72 подписей для начала процедуры вотума недоверия и одобрения двумя третями депутатов, участвующих в заседании, для его принятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19.

    До этого Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и усиления ультраправых в Европарламенте.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от климатического закона, что обеспокоило центристские партии и усилило их разногласия.

    Комментарии (10)
    27 июня 2025, 01:21 • Новости дня
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    @ Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе не удалось добиться одобрения нового пакета ограничительных мер против России, следует из заявления главы Европейского совета Антониу Кошты.

    «Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», – приводит слова Кошты ТАСС.

    По данным дипломатических источников в Брюсселе, рассмотрение нового пакета ограничительных мер было заблокировано Словакией. Теперь обсуждение документа продолжат послы стран Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что основная цель пакета – «оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня». Она выразила уверенность, что «скоро» удастся «представить согласованный пакет этих мер», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Он ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    Комментарии (3)
    27 июня 2025, 02:54 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал принять «мощный 18-й пакет санкций ЕС против России», направленный против «российской торговли нефтью», российских банков и цепочек военных поставок, пишут украинские СМИ.

    «Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть», – заявил он. По его словам, «приблизить мир» якобы поможет «потолок в 45 долларов». Но для «настоящего, длительного мира», по версии Киева, якобы требуется снизить цену до 30 долларов за баррель.

    Зеленский сообщил, что изложил эти предложения «партнерам из Европы и США».

    Напомним, сообщалось, что ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть. Кроме того, ЕС не удалось добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

    Комментарии (8)
    26 июня 2025, 21:09 • Новости дня
    Названа дата начала переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

    Стало известно о старте переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

    Названа дата начала переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Румынии Никушор Дан заявил о решении Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии, сообщают СМИ.

    Он уточнил, что первый переговорный кластер будет открыт 4 июля в рамках саммита «ЕС – Молдова» в Кишиневе, пишет украинское издание «Страна».

    Для того чтобы переговоры начались, необходимо согласие всех 27 государств, входящих в Евросоюз. В то же время о начале аналогичных переговоров по вступлению Украины информации пока нет.

    Известно, что Венгрия продолжает блокировать старт переговоров между Киевом и Брюсселем, несмотря на то, что ранее Молдавия и Украина двигались к членству в ЕС одновременно.

    Ранее ибранный президент Румынии Никушор Дан пообещал помочь Молдавии вступить в ЕС.

    В апреле президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца 2027 года и подчеркнула важность не упустить эту возможность.

    Комментарии (5)
    27 июня 2025, 09:39 • Новости дня
    Активисты Болгарии сняли украинский флаг со здания муниципального совета Софии

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Софии участники акции сняли сине-желтый флаг с фасада здания муниципального совета, выразив протест против внешней политики Болгарии, сообщил депутат от БСП Иван Петков.

    Уточняется, что инициаторами выступили члены Болгарской социалистической партии и местные жители, передает РИА «Новости».

    Петков подчеркнул, что с момента введения антироссийских санкций несколько муниципалитетов с правой политической ориентацией поднимали украинские флаги, однако жители выражают желание изменить эту ситуацию.

    «Молодцы эти граждане, среди которых есть и члены Болгарской социалистической партии. Это показывает истинное желание нашего общества», – заявил он.

    Он также сообщил, что 28 июня активисты планируют провести новый общенациональный протест против перехода Болгарии на евро. Среди организаторов названы Страхил Ангелов, Неделяко Неделяков, Николай Банев, Стефан Георгиев, Георги Димов и Симеон Миланов, которых Петков назвал достойными уважения за защиту национальных интересов.

    Ранее президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать решение парламента о запрете референдума по вопросу вхождения страны в еврозону.

    Напомним, тысячи болгар вышли на протесты против перехода страны на евро. Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе на евро с установлением переходного периода.

    В Польше также сорвали украинский флаг со здания мэрии города Бяла-Подляска в знак протеста.

    Комментарии (2)
    26 июня 2025, 22:39 • Новости дня
    Медведев предложил «трибуналу» СЕ и Киева наказать Зеленского или Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение Совета Европы и Киева о создании «трибунала» по Украине следовало бы использовать для осуждения преступлений главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Что-то вроде Совета Европы и что-то вроде Украины создали «трибунал» по агрессии», – указал Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Как иронично предположил Медведев, такой «трибунал» может понадобиться, чтобы «посадить в тюрьму кровавого киевского клоуна и его банду», которые и «организовали агрессию». «Или они хотят наказать представителей ЕС и Великобритании? Байдена?» – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент принял резолюцию с призывом создать «трибунал» по событиям на Украине. Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании «спецтрибунала». Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что заседания «трибунала» будут проходить в Люксембурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается предпринимать ответные шаги на инициативу по учреждению «трибунала». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Евросоюз не обладает правовой компетенцией в отношении действий России. Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов подчеркнул, что западные планы по созданию «трибунала» направлены на лишение европейцев их средств.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о возможном восстановлении санкций ООН против Тегерана

    Стармер заявил о возможном восстановлении санкций ООН против Тегерана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон вместе с европейскими странами обсуждает возможность восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Ирана.

    «По поводу введения санкций ООН. Это возможность обсуждается союзниками. Я считаю, что санкции должны быть частью давления, оказываемого на Иран», – подчеркнул глава британского правительства, отвечая на вопрос в парламенте о возможном возвращении ограничительных мер на фоне ядерной программы Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее, в 2015 году, Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили соглашение по ядерной программе, известное как СВПД. Этот договор предполагал поэтапное снятие санкций в обмен на серьезное ограничение ядерной программы Ирана.

    Однако в 2018 году администрация США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из соглашения и восстановила американские санкции против Тегерана. В ответ иранские власти заявили о постепенном сокращении собственных обязательств, включая отказ от лимитов на обогащение урана и расширение ядерных исследований.

    Ранее ЕС допустил возврат к санкциям против Ирана.

    Комментарии (4)
    26 июня 2025, 22:58 • Новости дня
    Словакия заблокировала 18-й пакет санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России, сообщил венгерский портал Index.

    Как уточнил венгерский портал Index, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан отказался подписывать итоговое заявление по Украине, подготовленное к саммиту Евросоюза. В результате текст документа поддержали только 26 стран из 27.

    Как уточнил венгерский портал Index, Орбан накануне встречи сообщил о получении «очень хорошего предложения» от Евросоюза, касающегося новых санкций против России. Фицо отдельно отметил, что переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошли конструктивно.

    Несмотря на попытки достичь компромисса, единой позиции по санкциям и Украине среди всех членов ЕС зафиксировать не удалось.

    Венгрия заблокировала решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС.

    Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

    Премьер Словакии Роберт Фицо предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    Комментарии (40)
    26 июня 2025, 21:45 • Новости дня
    Венгрия заблокировала решение ЕС о переговорах с Украиной
    Венгрия заблокировала решение ЕС о переговорах с Украиной
    @ Sebastian Gollnow/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Саммит стран Евросоюза не смог согласовать итоговое заявление из-за позиции Венгрии, отказавшейся поддержать начало переговоров о вступлении Украины.

    Венгрия заблокировала принятие итогового заявления по Украине на саммите Европейского союза, передает ТАСС. По проекту документа, двадцать шесть стран Евросоюза поддержали предложение начать переговоры о вступлении Украины, однако решение оказалось невозможным из-за вето со стороны Будапешта.

    В пресс-релизе Европейского совета говорится, что вопрос будет вновь рассмотрен в октябре, на следующей встрече лидеров Евросоюза. Не утвержденный проект заявления содержал прямое приглашение Совету ЕС приступить к действиям для запуска переговоров с Киевом при условии выполнения всех необходимых критериев.

    Ранее венгерские власти заявили, что ни при каких обстоятельствах не поддержат начало процесса приема Украины в Евросоюз, что и подтвердилось на саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выступили против скорого вступления Украины в Евросоюз.

    Венгерский суд удовлетворил ходатайство бывшего сотрудника посольства Киева Сергея Александрова и отменил его депортацию на Украину. Венгрия намерена препятствовать действиям по интеграции Украины на предстоящих саммитах НАТО и Евросоюза.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 05:43 • Новости дня
    США предложили Евросоюзу «набросок» торговой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    США выступили с новым вариантом торговой сделки с ЕС, сообщили источники в Брюсселе.

    По данным источника Reuters, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала лидерам стран Евросоюза о новой инициативе со стороны США относительно торговой сделки. По словам европейского чиновника, предложение пока выглядит как «набросок» из нескольких пунктов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США согласились отложить введение 50% пошлин на товары из Европейского союза до 9 июля. Ранее Вашингтон угрожал с начала июня ввести пошлины в 50% на продукцию из ЕС из-за неудачных переговоров.


    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 01:45 • Новости дня
    ЕС пообещал Киеву кредит в 11 млрд евро от G7 за счет российских активов

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз подготовит новый кредит на 11 млрд евро для Украины в рамках программы стоимостью 50 млрд от G7 с погашением за счет доходов от замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.

    «Мы намерены подготовить к выделению кредит на оставшиеся 11 млрд евро от Группы семи за счет доходов от замороженных активов России», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Она подчеркнула, что Киев продолжит получать военную и финансовую поддержку. Глава Еврокомиссии напомнила, что 9 мая Украина уже получила 1 млрд евро для развития оборонной промышленности, также за счет доходов от российских активов.

    Фон дер Ляйен отдельно высказалась о необходимости для стран ЕС исполнить свои обязательства перед Киевом. Она фактически подтвердила, что участники саммита Евросоюза не смогли принять решение о начале переговоров о приеме Украины в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кредитная программа на 50 млрд евро была согласована в конце 2023 года. Киев уже получил 39 млрд евро по этой программе. Программа предусматривает погашение до 2042 года за счет доходов от реинвестирования активов России.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан отказался подписывать итоговое заявление по Украине на саммите Евросоюза. Итоговый текст документа поддержали только 26 стран из 27.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 03:53 • Новости дня
    Еврокомиссар призвал ЕС обеспечить способность произвести 3 млн дронов в год

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что с учетом возможного конфликта с Россией ЕС должен быть способен выпускать 3 млн дронов в год.

    По словам Кубилюса, «у России может быть около 5 млн дронов». «Так что наши возможности должны быть больше, чтобы победить...» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Кубилюс заявил, что потребуется «около 3 млн дронов в год, если начнется конфликт». При этом, как считает Кубилюс, вместо того, чтобы накапливать запасы БПЛА, нужно формировать специальные команды пилотов, инженеров и производителей. Они должны будут увеличить производство в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики, СМИ и военные заявляли, что Европе якобы грозит нападение со стороны России. НАТО добивается от стран-участниц альянса увеличения военных расходов до 5% от ВВП. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что утверждения о намерении России напасть на страны Европы и НАТО являются бредом.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 13:16 • Новости дня
    В ЕП предложили вотум недоверия фон дер Ляйен из-за коррупции с вакцинами от COVID

    В ЕП сообщили о планах вынести на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19.

    О планах румынского евродепутата Георге Пипери вынести на голосование предложение о вотуме недоверия главе Еврокомиссии сообщает ТАСС.

    Причиной инициативы названы обвинения в коррупции вокруг действий Урсулы фон дер Ляйен в период пандемии COVID-19.

    В интервью газете Financial Times Пиперя заявил: «Суть инициативы заключается в поддержании прозрачности и обеспечении справедливого и подлинного демократического процесса». По его словам, представители Европейской народной партии также поддержали инициативу, и ему удалось собрать необходимое количество подписей для рассмотрения вотума в парламенте.

    Голосование по вопросу может пройти в следующем месяце. Издание отмечает, что шансы на вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен невысоки. Тем не менее это может привести к необходимости компромиссов между Еврокомиссией и некоторыми евродепутатами. Ранее за кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК проголосовали 401 из 720 депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и усиления ультраправых в Европарламенте.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от климатического закона, что обеспокоило центристские партии и усилило их разногласия.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    Эстония согласилась принять самолеты НАТО с ядерным оружием
    Посол США Трейси простилась с россиянами пушкинскими строками
    Стало известно о нацистском прошлом деда новой главы MI6
    Активисты сняли украинский флаг со здания муниципального совета Софии
    Адвокат назвала риск призыва в ВСУ основанием просить убежище в Британии
    Последователя скандального блогера Лесли задержали в Москве

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создала новую точку давления на Днепропетровскую область

    Российские войска продолжают развивать наступление в ДНР, освободив на этой неделе два крупных населенных пункта – Новосергеевку и Шевченко. Как отметили в Минобороны, после Шевченко открывается направление в сторону Днепропетровской области. По мнению экспертов, выход к границе возможен в течение ближайших месяцев, при этом Россия получает контроль над месторождением лития, которое стояло нетронутым более 40 лет. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля

    Иранская контрразведка начала кампанию по выявлению внедренных в страну агентов израильской разведки «Моссад», нанесших Ирану колоссальный ущерб в ходе недавней 12-дневной войны. Уже идут массовые аресты и даже казни. По каким признакам Иран вычисляет шпионов Израиля и с какими трудностями неизбежно столкнется Исламская республика? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации