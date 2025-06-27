Суд отказал Разину в признании зарубежных прав на песню «Розовый вечер»

Tекст: Мария Иванова

Суд в Москве не принял документы, предоставленные продюсером Андреем Разиным, которые подтверждали бы его авторские права на песню «Розовый вечер», передает РИА «Новости».

В материалах дела отмечается, что Разин представил свидетельство, выданное министерством культуры другой страны в августе 2024 года, чтобы доказать свое авторство. Однако суд отказался учитывать этот документ, так как он не был заверен апостилем и не признан в качестве достоверного доказательства.

В решении суда говорится, что исключительные права на музыкальное произведение «Розовый вечер» принадлежат наследникам исполнителя группы «Ласковый май». Суд также указал, что наличие в реестре Российского авторского общества песен с таким же названием не нарушает права Разина.

В марте 2024 года Промышленный суд Оренбурга уже отказал Разину в иске о правах на песни «Ласкового мая», которые были проданы автором текстов Сергеем Кузнецовым исполнителю Юрию Шатунову. Разин подавал иск к вдове Шатунова Светлане, а также к матери Кузнецова Валентине как к третьим лицам.

Юрий Шатунов, бывший солист группы «Ласковый май», скончался 23 июня 2022 года от обширного инфаркта в возрасте 49 лет. Автор песен группы Сергей Кузнецов умер в ноябре 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер Андрей Разин потребовал аннулировать лицензионное соглашение на использование песен группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В Москве ранее начался судебный процесс по иску Андрея Разина о признании завещания Юрия Шатунова недействительным, ответчиками стали вдова и дети певца.

Кроме того, мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова подала иск в суд с требованием признать завещание Юрия Шатунова недействительным.