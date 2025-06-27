  • Новость часаРоссийские войска вошли в восточную часть Каменского в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    Американист оценил шансы «безумного коммуниста» на выборах мэра Нью-Йорка
    Прилепин рассказал, что ждет артистов-иноагентов при возвращении
    Путин обвинил Запад в грабеже золотовалютных резервов России
    Трамп заявил о торговой сделке с Китаем
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    Фицо предрек остановку импорта российского газа в Евросоюз
    Индия и Россия обсудили срочную поставку комплексов С-400
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Россию и Иран объединила схожесть исторических путей

    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

    3 комментария
    27 июня 2025, 09:28 • Новости дня

    Суд отказал Разину в признании зарубежных прав на песню «Розовый вечер»

    Tекст: Мария Иванова

    Документ, подтверждающий права Андрея Разина на песню «Розовый вечер», выданный за рубежом, не был признан судом.

    Суд в Москве не принял документы, предоставленные продюсером Андреем Разиным, которые подтверждали бы его авторские права на песню «Розовый вечер», передает РИА «Новости».

    В материалах дела отмечается, что Разин представил свидетельство, выданное министерством культуры другой страны в августе 2024 года, чтобы доказать свое авторство. Однако суд отказался учитывать этот документ, так как он не был заверен апостилем и не признан в качестве достоверного доказательства.

    В решении суда говорится, что исключительные права на музыкальное произведение «Розовый вечер» принадлежат наследникам исполнителя группы «Ласковый май». Суд также указал, что наличие в реестре Российского авторского общества песен с таким же названием не нарушает права Разина.

    В марте 2024 года Промышленный суд Оренбурга уже отказал Разину в иске о правах на песни «Ласкового мая», которые были проданы автором текстов Сергеем Кузнецовым исполнителю Юрию Шатунову. Разин подавал иск к вдове Шатунова Светлане, а также к матери Кузнецова Валентине как к третьим лицам.

    Юрий Шатунов, бывший солист группы «Ласковый май», скончался 23 июня 2022 года от обширного инфаркта в возрасте 49 лет. Автор песен группы Сергей Кузнецов умер в ноябре 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер Андрей Разин потребовал аннулировать лицензионное соглашение на использование песен группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    В Москве ранее начался судебный процесс по иску Андрея Разина о признании завещания Юрия Шатунова недействительным, ответчиками стали вдова и дети певца.

    Кроме того, мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова подала иск в суд с требованием признать завещание Юрия Шатунова недействительным.

    26 июня 2025, 10:38 • Новости дня
    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС

    Орбан: 95% граждан Венгрии против приема Украины в ЕС

    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство участников референдума в Венгрии – 95% – высказались против скорого вступления Украины в Евросоюз, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Подавляющее большинство граждан Венгрии высказались на референдуме против скорого вступления Украины в Европейский союз, заявил премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

    Глава правительства сообщил: «2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали прием Украины». По его словам, результаты голосования показали единство общества по этому вопросу, передает ТАСС.

    Референдум проходил на фоне обсуждения перспектив расширения ЕС и присоединения новых стран-кандидатов.

    Венгерский телеканал M1 вел прямую трансляцию заявления Орбана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является опасной страной, поэтому украинцев лучше держать вне Евросоюза.

    Орбан также заявил, что украинские спецслужбы проводят разведывательные операции в Венгрии, чтобы повлиять на референдум о вступлении Украины в Евросоюз.

    Присоединение Украины к Евросоюзу, по словам Орбана, приведет к массовому притоку украинских рабочих, которые займут рабочие места венгров.

    Комментарии (14)
    26 июня 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
    Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме назвал действия западных стран в отношении российских золотовалютных резервов не кражей, а открытым грабежом.

    Глава государства подчеркнул, что западные страны ведут себя в отношении российских золотовалютных активов не как воры, а как грабители, действуя явно и открыто, сообщает ТАСС.

    «Я сейчас подумал – все-таки у меня базовое образование юридическое – я сказал: «кража наших золотовалютных резервов». Кража – это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж», – пояснил Путин.

    Он добавил, что Россия продолжит укреплять собственные финансовые расчетные инструменты, чтобы защищать свои активы и экономическую независимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти впервые выделили 70 млн фунтов стерлингов на поставку зенитных ракет на Украину за счет доходов от замороженных российских активов.

    Комментарии (57)
    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 10:50 • Новости дня
    В РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов
    В РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация сообщества «Московские мусульмане» во «ВКонтакте» с изображением храма Василия Блаженного вызвала резкую реакцию в РПЦ из-за замены крестов на полумесяцы.

    Митрополит Леонид резко осудил размещение в группе «Московские мусульмане» изображения собора Покрова Божией Матери с полумесяцами вместо крестов, следует из сообщения священника в Telegram-канале.

    «Послушайте, всему есть предел. И, вероятно, этот предел мы упустили, когда на храме Василия Блаженного появились полумесяцы. Органам правопорядка, надеюсь, все видно», – написал митрополит.

    По его словам, «Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая, как храм Покрова Божией Матери, построенный по его указу в честь победы над Казанским ханством в XVI веке, превращается, глумливыми рисунками в символ поражения».

    Митрополит выразил надежду на реакцию правоохранительных органов на подобные действия.

    Он обратил внимание на «нравственные» сообщения в сообществе, где было опубликовано изображение храма с полумесяцами.

    Ранее в СПЧ подвергли критике политику непрекращающегося «крестопада» с изображений православных храмов.

    Комментарии (42)
    26 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Ялта на западе ДНР произошел ножевой бой между российскими военными и иностранными наемниками, в результате противник был ликвидирован.

    Двое военнослужащих 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» уничтожили двух иностранных наемников в ходе рукопашного ножевого боя, передает ТАСС. Боец с позывным Пуля использовал в стычке трофейный американский тактический нож.

    Командир штурмовой группы с позывным Тима сообщил, что радиоперехваты указывали на присутствие англоговорящих наемников в районе Ялты.

    Военные также применили тактический обман: двое бойцов имитировали стрелковый бой с одной стороны села, позволяя основным силам обойти противника с другой стороны и зайти в тыл.

    «Мы стараемся их еще больше обмануть. И вот хитростью берем, обманным путем. Допустим, пустили пару людей с одной стороны. Они создают вид стрелкового боя. Основная масса якобы там. А сами заходим кочергой с другой стороны, прям такой полукруг делаем. И заходим к ним в тыл. И когда у них БК кончается на нашу двоечку, мы заходим уже с тыла, и все», - рассказал один из бойцов.

    Военнослужащие отметили, что украинские военные не успели понять происходящее, несмотря на поддержку с помощью дронов-разведчиков. При подходе к населенному пункту российским бойцам пришлось преодолеть примерно полтора километра по открытой местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

    Комментарии (17)
    26 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Новосергеевку, а группировка «Восток» освободила Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Центр» нанесла поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригадам нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции около Красноармейска, Димитрова, Маяка, Московского, Муравки и Удачного ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 545 военнослужащих, шесть бронемашин, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Червоной Зирки, Камышевахи, Воскресенка ДНР и Сладкого Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Между тем подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Новой Сечью, Соляниками, Храповщиной, Варачино, Юнаковкой и Садками Сумской области, отчитались в Минобороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Уды, Ивашков и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, бронемашину, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155 мм гаубицу FH-70. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и два склада материальных средств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Сеньково, Бологовки, Путниково, Соболевки, Купянска, Ольговки Харьковской области, Карповки и Зеленой Долины ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Северска, Серебрянки, Васюковки, Переездного, Звановки, Плещеевки, Часова Яра, Иванополья и Ильича ДНР.

    Противник потерял до 170 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М114. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и горючего.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны около Малых Щербаков, Каменского Запорожской области, Ингульца и Антоновка Херсонской области.

    Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг стало известно о выводе ВСУ из Шевченко на западе ДНР.

    Накануне российские войска освободили Ялту в ДНР, а до этого они освободили Дылеевку в ДНР.

    Комментарии (4)
    26 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев
    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Около миллиона переселенцев с Украины находятся в России, некоторых из них пытаются вовлечь в противоправные действия против страны. Свыше 26 тыс. украинцев не пустили в Россию по подозрению в связях с украинскими спецслужбами.

    Переселенцы с Украины, находящиеся на территории России, вовлекаются в преступную деятельность против страны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете», передает ТАСС.

    По его словам, сейчас в России проживает около миллиона граждан, прибывших с Украины, и примерно 185 тысяч из них получили документы, позволяющие длительное пребывание. Коков подчеркнул: «В последующем отдельные из них различными способами, в том числе посредством угроз и шантажа, вовлекаются в преступную деятельность против Российской Федерации».

    Он отметил, что только в ходе пограничного контроля был предотвращен въезд более 24 тыс. граждан Украины по признакам причастности к террористической и экстремистской деятельности. Кроме того, свыше 26 тыс. человек не пустили в Россию из-за подозрений в связях с украинскими спецслужбами, националистическими структурами и вооруженными формированиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе России задержали группу украинских диверсантов, переодетых в гражданское. А ФСБ ликвидировала двух пособников спецслужб Киева в Подмосковье.





    Комментарии (7)
    26 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Захарова: Посол Германии вызван в МИД России
    Захарова: Посол Германии вызван в МИД России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский МИД в ближайшее время вызовет посла Германии Александера Ламбсдорфа из-за давления на российских журналистов и их семьи в этой стране.

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф будет вызван в Министерство иностранных дел России, передает ТАСС. Ему намерены заявить о мерах, которые Москва примет в ответ на, как выразилась официальный представитель МИД Мария Захарова, «произвол Берлина против российских журналистов».

    «Наши призывы в адрес германской стороны прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются Берлином», – заявила Захарова. По ее словам, разрабатываются ответные меры, о них будет информирован посол Германии.

    Захарова указала, что Германия не прекращает практику систематического давления на аккредитованных российских журналистов, в том числе через различные формы травли и пропаганды, формирующие уничижительное отношение к российским СМИ. Дипломат подчеркнула, что давление теперь оказывается не только на журналистов, но и на членов их семей, чтобы вынудить их прекратить работу в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России рассматривает меры против немецких журналистов из-за преследования главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

    Комментарии (5)
    26 июня 2025, 21:00 • Новости дня
    Стали известны подробности свадьбы главы Amazon Безоса

    Daily Mail: Леди Гага и Элтон Джон выступят на свадьбе миллиардера Безоса

    Стали известны подробности свадьбы главы Amazon Безоса
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Венеции с 26 по 28 июня пройдет свадьба одного из самых богатых людей планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса и бывшей телеведущей Лорен Санчес. По оценкам инсайдеров, бюджет мероприятия оценивается в 46–56 млн долларов.

    Ради гостей были полностью выкуплены номера в лучших отелях Венеции, в аэропорту ожидается прибытие более 90 частных самолетов, а на берегу уже пришвартованы роскошные яхты, принадлежащие друзьям пары, сообщает «Комсомольская правда».

    Фактически, как пишут зарубежные СМИ, Безос «арендовал» город на три дня, чему противятся жители Венеции. На фоне массового недовольства изначальную локацию – дворец Scuola Grande della Misericordia XVI века – пришлось сменить. Свадебная церемония теперь состоится в здании Венецианского Арсенала. Где именно пройдет праздничный банкет, до сих пор держится в секрете.

    На свадьбе ожидается около 250 гостей. Среди них: Дональд Трамп с семьей, Ким Кардашьян, Кэти Перри и Орландо Блум, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Эндрю Гарфилд, Ева Лонгория, Тоби Магуайр, Карли Клосс и другие. К Венеции уже причаливают яхты знаменитостей, а на улицах появляются папарацци.

    Выступить на свадьбе приглашены звезды мировой величины – Леди Гага и Элтон Джон. Как пишет Daily Mail, за выступление Элтон Джон получит гонорар в 1 млн фунтов стерлингов (около 108 млн рублей), передает «Лента.Ру». На остров Джудекка, где он имеет недвижимость, уже доставлены рояли – их переправили к месту торжества на гондолах.

    Лорен Санчес за три дня сменит 27 нарядов. Ее образами занимается Анна Винтур – легенда мира моды и главный редактор американского Vogue. По информации La Repubblica, Санчес появится в нарядах от Oscar de la Renta и Dolce & Gabbana.

    История Безоса и Санчес началась в 2019 году, когда оба еще состояли в браке. Развод Джеффа с писательницей Маккензи Скотт стал одним из самых дорогостоящих в истории – она получила около 39 млрд долларов. Лорен рассталась с голливудским агентом Патриком Уайтселлом.

    Сообщается, что роман Безоса и Санчес зародился на фоне общей страсти к авиации – Санчес имеет лицензию пилота.

    Комментарии (12)
    26 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе с опозданием, его внешний вид вызвал вопросы у журналистов.

    Как сообщило издание Euractiv, Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе на полтора часа, передает Ura.Ru. Как отмечается, глава Франции выглядел растрепанным.

    Журналисты предположили, что причина опоздания могла заключаться в том, что Макрон проспал встречу. При этом подчеркивается, что подобные случаи крайне редки среди лидеров на подобных мероприятиях.

    Также отмечается, что позднее завершение саммита НАТО в Гааге могло повлиять на расписание президента.

    Ранее Макрон на саммите G7 проговорился о «новых беспрецедентных санкциях».

    Комментарии (17)
    26 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Захарова объяснила рейс Ил-96 «России» в Нью-Йорк
    Захарова объяснила рейс Ил-96 «России» в Нью-Йорк
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» выполнил плановый рейс для перевозки сотрудников дипмиссии между Россией и США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Полет Ил-96 специального летного отряда «Россия» в Нью-Йорк является плановым вывозным рейсом для сотрудников дипмиссии, передает ТАСС.

    Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, этот рейс ежегодно выполняется несколько раз для транспортировки сотрудников.

    Захарова подчеркнула: «Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки». Она уточнила, что полет не связан с какими-либо экстренными событиями.

    Ранее СМИ сообщили, что спецборт Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк 26 июня.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
    Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.

    По его словам, ЕАЭС активно развивает взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, а также укрепляет контакты с многосторонними структурами, передает РИА «Новости».

    «Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас, об этом сказали – это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие», – отметил Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. Он принимает участие в саммите Евразийского экономического союза, также у российского лидера запланирован ряд встреч.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 14:18 • Новости дня
    Эксперт допустил уничтожение важного для ВСУ Бескидского тоннеля в Карпатах

    Эксперт Дандыкин объяснил, почему важный для ВСУ тоннель в Карпатах не уничтожен

    Tекст: Вера Басилая

    Бескидский железнодорожный тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей остается ключевым маршрутом для поставок оружия на Украину, уничтожить его сложно, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Бескидский железнодорожный тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей остается ключевым логистическим маршрутом для поставок западного оружия, дронов и боеприпасов Вооруженным силам Украины. Несмотря на многократные призывы российских военных экспертов нанести удар по этому объекту, тоннель продолжает функционировать, как и железнодорожные мосты через Днепр, передает Lenta.Ru.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием предположил, что причин, почему тоннель уцелел, может быть несколько. По его словам, крупные мосты и тоннели в горной местности сложно уничтожить.

    «Все это серьезные сооружения, которые строились капитально, зачастую еще в царское время», – заявил Дандыкин.

    Эксперт не исключил и политические причины сохранности стратегической инфраструктуры, а также возможность, что решение о ее уничтожении еще не принято.

    «Или всему свой черед. По крайней мере там, где мы наступаем, мы уничтожаем мосты, которые использует враг», – отметил эксперт.

    Бывший вице-президент России Александр Руцкой ранее подчеркивал, что существуют четыре ключевые точки на железной дороге, шесть мостов и два тоннеля, уничтожение которых могло бы затруднить снабжение ВСУ, однако эти объекты продолжают функционировать.

    Известно, что по Бескидскому тоннелю наносились удары: в июне 2022 года сообщалось об атаке крылатыми ракетами, а в августе 2023 года – о применении ракеты «Кинжал», однако существенного ущерба сооружению нанесено не было.

    Бескидский тоннель был построен в 1886 году, когда Карпатская Русь входила в состав Австро-Венгрии, а сам тоннель был однопутным. В 2007 году началось строительство нового двухпутного тоннеля, который расположили в 22 метрах южнее старого, и поезда пошли по нему в 2018 году.

    Стратегическое значение объекта заключается в обеспечении транзита между Украиной и западными странами. До начала спецоперации через тоннель проходило примерно 60% всего транзита между Украиной и Европой.

    По оценкам экспертов, через Бескидский тоннель может проходить примерно две трети всех поставок вооружения, поступающих на Украину из европейских государств. Это делает его крайне важным для военной логистики страны.

    Кроме того, особо отмечается значимость мостов через Днепр, который делит Украину на две части и служит важнейшей транспортной артерией. На Украине насчитывается около трех десятков переправ через Днепр, большинство из которых построено в царское и советское время, и все они сохраняют стратегическое значение.

    Эксперты рассказали, какие меры позволят России лишить Украину поставок вооружения и возможности производить беспилотники.

    Комментарии (35)
    26 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Эрдоган заявил о недостаточности С-400 для нужд ПВО Турции

    Эрдоган заявил о необходимости многоуровневой системы ПВО сверх комплексов С-400

    Эрдоган заявил о недостаточности С-400 для нужд ПВО Турции
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турции требуется комплексная и многоуровневая система противовоздушной обороны, а не только одни российские ЗРС С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что одних российских систем С-400 недостаточно для полного обеспечения потребностей страны в сфере ПВО, передает ТАСС.

    Он уточнил, что система ПВО Турции не ограничивается С-400 и за последние дни общество наглядно убедилось в этом в связи с региональным конфликтом.

    Эрдоган отметил, что «важно иметь ракеты для работы на разных высотах и чтобы они работали в гармонии».

    Президент добавил, что Турция строит объединенную систему «Стальной купол», объединяя разновысотные системы ПВО, сенсоры и системы радиоэлектронной борьбы собственного производства. Он подчеркнул, что успехи в развитии ракетного вооружения значительны, но пока недостаточны.

    Эрдоган также указал, что Турция ведет переговоры с партнерами по вопросу возможного возвращения в программу истребителя пятого поколения F-35. Он отметил, что Турция не отказывалась от проекта и считает исключение несправедливым шагом, несовместимым с союзническим духом. Президент уточнил, что по этому вопросу уже начались технические переговоры и выразил надежду на прогресс.

    Ранее Минобороны Турции запустило систему «Стальной купол» по всей стране.

    До этого Эрдоган заявил, что вопрос с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 для Анкары окончательно решен.

    Турция приняла решение создать собственную систему ПВО под названием «Стальной купол».

    Комментарии (6)
    26 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Прилепин рассказал, что ждет артистов-иноагентов при возвращении

    Прилепин рассказал о законах для возвращения артистов-иноагентов в Россию

    Прилепин рассказал, что ждет артистов-иноагентов при возвращении
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Артистам-иноагентам для возвращения в Россию потребуется пройти юридическую процедуру, не предполагающую уголовного наказания, отметил Захар Прилепин.

    Как сообщает «Аргументы и факты», Захар Прилепин заявил, что для возвращения артистов-иноагентов в Россию не нужны новые правила – существует установленная юридическая процедура, которой они обязаны придерживаться.

    Прилепин подчеркнул, что эта процедура не так сурова, как представляют некоторые уехавшие артисты, и не предполагает тюремного заключения. Он уточнил: «Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя».

    Он также добавил, что прежде слушал Земфиру (признана иноагентом) и Бориса Гребенщикова (признан иноагентом), но не понимает мотивов тех, кто выбирает западные страны, участвующие в мировых конфликтах.

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что не все творческие личности, покинувшие страну в период спецоперации на Украине, заслуживают негативного отношения, но недопустимо предоставлять сцену тем, кто занимал антироссийскую позицию.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о единогласной поддержке Государственной думой законов об усилении контроля за иностранными агентами для защиты суверенитета страны.

    Между тем Верховный суд России отказал Максиму Покровскому (иноагент) и Земфире Рамазановой (иноагент) в рассмотрении жалоб на отказ исключить их из реестра иностранных агентов.

    Комментарии (12)
    26 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о буферной зоне на границе с Украиной, процитировав слова президента Владимира Путина.

    Медведев на заседании генсовета «Единой России» заявил: «Где ступает нога русского солдата – то наше», напомнив, что слова принадлежат главе российского государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сегодня зона на границе считается буферной, однако «завтра уже не буферная». По его словам, из такой позиции будет исходить работа партии «Единая Россия» по этим вопросам.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской.

    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области.

    Комментарии (12)
    Главное
    Российские войска продвинулись к югу от Запорожья
    Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
    Захарова назвала террористической атаку ВСУ на китайских журналистов
    Посол США Линн Трейси завершила работу и покинула Москву
    Стало известно о нацистском прошлом деда новой главы MI6
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    Участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на срок до десяти лет

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создала новую точку давления на Днепропетровскую область

    Российские войска продолжают развивать наступление в ДНР, освободив на этой неделе два крупных населенных пункта – Новосергеевку и Шевченко. Как отметили в Минобороны, после Шевченко открывается направление в сторону Днепропетровской области. По мнению экспертов, выход к границе возможен в течение ближайших месяцев, при этом Россия получает контроль над месторождением лития, которое стояло нетронутым более 40 лет. Подробности

    Перейти в раздел

    «Папочка» Трамп принял унижение Европы

    Страны НАТО на саммите в Гааге договорились о наращивании расходов на оборону до 5% от ВВП. Именно это решение позволило генсеку альянса Марку Рютте назвать мероприятие «историческим». Впрочем, по оценке экспертов, главным итогом встречи стало демонстративное «преклонение» Старого Света перед Дональдом Трампом. Почему европейцы унижались? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации