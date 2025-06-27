В Японии повесили убийцу девяти человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый с 2022 года смертный приговор был приведен в исполнение в Японии, передает ТАСС. Это стало также первой казнью, санкционированной министром юстиции при новом правительстве Сигэру Исибы. Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение.

Казненным стал 34-летний Такахиро Сираиси, приговоренный к высшей мере наказания за убийство девяти человек. По версии следствия, он находил жертв через социальные сети, приглашал в свою квартиру склонных к суициду подростков и молодых людей, а затем совершал убийства.

С учетом этой казни, по данным японских властей, за послевоенный период в стране были казнены 105 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Японии оправдал мужчину, который провел более пятидесяти лет в ожидании смертной казни. Суд в Японии приговорил к смертной казни мужчину, устроившего поджог аниме-студии Kyoto Animation. Главаря одной из самых кровавых группировок якудза в Японии приговорили к смертной казни.