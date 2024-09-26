Полвека ждавший казни японец оправдан

Киодо: Полвека ждавший казни по обвинению в массовом убийстве японец оправдан

Хакамата был арестован в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве начальника, его жены и двоих детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Через 20 дней после задержания он сознался в убийстве, однако на суде заявил, что дать признательные показания его заставили под пытками. Защита при этом утверждала, что доказательства были сфабрикованы.

Тем не менее в сентябре 1968 года Хакамата был признан виновным и приговорен к смертной казни. В 1980 году приговор был финализирован.

В 2011 году Хакамату внесли в Книгу рекордов Гиннеса как человека, дольше всего ожидавшего своей участи в камере смертников.

В 2014 году в суде было доказано, что ДНК Хакаматы не совпадает с ДНК, полученным из генетического материала крови на месте убийства. Японец вышел на свободу, но в 2023 году Верховный суд Японии сохранил в силе решения нижестоящих инстанций о проведении повторного судебного слушания.

Напомним, на прошлой неделе Чжун Ян, бывшая глава округа в Китае, была приговорена к 13 годам за коррупцию. Она имела 58 любовников, посещая ночные клубы и используя должностное положение для романтических связей.

Ранее в Тяньцзине приговорили бывшего гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя к смертной казни за получение взяток.