Участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на срок до десяти лет

Tекст: Антон Антонов

Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор пятерым жителям Дагестана по делу о массовых беспорядках, передает Генпрокуратура.

Осужденные признаны виновными по ряду статей, включая участие в массовых беспорядках с насилием, погромами и уничтожением имущества, а также неисполнение требований транспортной безопасности и применение насилия к представителю власти.

Судом установлено, что в октябре 2023 года Ризван Ахмедов, Ата Мусаев, Магомед Мухмаев, Хабиб Шейхов и Шанаваз Эльмурзаев участвовали в беспорядках в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной вражды к гражданам Израиля. Они отказывались выполнять законные требования сотрудников полиции и совершали насильственные действия, уничтожая имущество аэропорта.

С учетом роли и степени опасности деяний, суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от семи до десяти лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России установил причастность к беспорядкам в аэропорту Махачкалы у 142 человек. Пятерым участникам беспорядков дали до восьми лет колонии. Четверым мужчинам, признанным виновными в участии в беспорядках, назначили по десять лет колонии.

Генпрокуратура указала, что в результате противоправных действий было уничтожено и повреждено имущество на сумму более 24 млн рублей, аэропорт полностью прекратил работу, были задержаны и отменены регулярные рейсы. Также пострадали 30 представителей власти, из них 23 получили телесные повреждения.