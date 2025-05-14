Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Суд назначил по десять лет колонии четырем участникам беспорядков в Махачкале
Четверым мужчинам, признанным виновными в участии в массовых беспорядках и причинении ущерба аэропорту Махачкалы на 24 млн рублей, назначено по десять лет колонии.
Минераловодский районный суд Ставрополья вынес приговор четырем участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает ТАСС. Суд признал мужчин виновными в участии в массовых беспорядках и нарушении требований транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.
Им назначено по десять лет лишения свободы, наказание предстоит отбывать в колонии общего режима. В пресс-службе прокуратуры отметили, что суд учел позицию государственного обвинителя, степень общественной опасности и роль каждого из осужденных.
В октябре 2023 года участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта Уйташ на сумму более 24 млн рублей. Уголовные дела против десятков фигурантов продолжают рассматривать в судах Ставрополья, часть из них уже получили приговоры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России установил причастность к беспорядкам в аэропорту Махачкалы у 142 человек. Пятерым первым участникам беспорядков дали до восьми лет колонии.