Пентагон решил создать две новые буферные зоны на границе США

Зоны национальной обороны вдоль границы с Мексикой решили увеличить до четырех

Tекст: Денис Тельманов

Министерство обороны США создало еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы с Мексикой, сообщает ABC. По данным телеканала, военные в этих зонах не исполняют правоохранительных функций, однако имеют право временно задерживать нарушителей до их передачи сотрудникам Таможенно-пограничной службы США.

В материале телеканала отмечается: «Министерство обороны США создает еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы США с Мексикой». Теперь число созданных зон национальной обороны, где американские военные имеют полномочия по временной задержке нелегальных мигрантов, достигло четырех.

Решение принято на фоне ужесточения миграционной политики после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Власти США усилили контроль на границе и потребовали от Мексики активнее бороться с незаконной миграцией и наркотрафиком. Такие меры позволили избежать одностороннего введения пошлин на торговлю между странами.

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