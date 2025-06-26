Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Пентагон решил создать две новые буферные зоны на границе США
Зоны национальной обороны вдоль границы с Мексикой решили увеличить до четырех
Число военных буферных зон, где могут временно задерживать нарушителей, выросло после нового решения Министерства обороны США.
Министерство обороны США создало еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы с Мексикой, сообщает ABC. По данным телеканала, военные в этих зонах не исполняют правоохранительных функций, однако имеют право временно задерживать нарушителей до их передачи сотрудникам Таможенно-пограничной службы США.
В материале телеканала отмечается: «Министерство обороны США создает еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы США с Мексикой». Теперь число созданных зон национальной обороны, где американские военные имеют полномочия по временной задержке нелегальных мигрантов, достигло четырех.
Решение принято на фоне ужесточения миграционной политики после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Власти США усилили контроль на границе и потребовали от Мексики активнее бороться с незаконной миграцией и наркотрафиком. Такие меры позволили избежать одностороннего введения пошлин на торговлю между странами.
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