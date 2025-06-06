WP сообщила о застрявших мигрантах и силовиках США в Джибути

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США вместе с восемью осужденными нелегальными мигрантами застряли на американской военной базе в Джибути, передает ТАСС. Причиной стали судебные разбирательства в Бостоне, где суд заблокировал высылку депортируемых в Южный Судан, ссылаясь на угрозу безопасности для мигрантов в третьей стране.

В середине мая спецрейс с мигрантами из Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мексики и Кубы вылетел из США. Однако после вылета суд запретил депортацию, и офицеры полиции США не смогли завершить операцию. Вернуть преступников обратно в США также оказалось невозможным, из-за чего вся группа была размещена на базе.

Условия проживания на базе остаются тяжелыми: депортированных поселили в грузовом контейнере в условиях жары, у всех отмечаются симптомы бактериальной инфекции и лихорадки. Полицейские вынуждены постоянно охранять мигрантов.

Документация иммиграционной полиции указывает, что база находится под угрозой обстрелов со стороны йеменских хуситов, но полицейские лишены бронежилетов и средств защиты. Военнослужащие базы выражают беспокойство в связи с присутствием опасных преступников. Дополнительно на базу направлены еще 11 сотрудников для усиления охраны.

Дальнейшая судьба группы пока не определена: иммиграционная служба требует пересмотра судебного решения, а пока все участники инцидента остаются на базе в ухудшающемся состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марко Рубио заявил, что запрет на депортацию мигрантов наносит вред интересам США. Администрация США рассматривает возможность отправки депортируемых мигрантов в африканские и восточноевропейские страны, такие как Ливия и Молдавия, возможно, в обмен на политические или финансовые уступки. Дональд Трамп в период своего президентства депортировал более 100 тыс. мигрантов.