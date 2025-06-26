Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Суд оставил в силе домашний арест Шлосберга
Псковский областной суд принял решение оставить без изменений меру пресечения в отношении Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом), заместителя председателя партии «Яблоко» и зампреда псковского регионального отделения.
В сообщении объединенной пресс-службы судов региона отмечается: «Псковским областным судом оставлено без изменения постановление Псковского городского суда об избрании в отношении Шлосберга Л.М. меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с возложением определенных запретов и ограничений». Домашний арест продлится два месяца, а на Шлосберга наложены ограничения, подробности которых не уточняются, передает РИА «Новости».
Шлосберг был задержан по делу, возбужденному по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Решение суда о домашнем аресте остается в силе, постановил областной суд.
Ранее зампреда «Яблока» Льва Шлосберга отправили под домашний арест по делу о дискредитации Вооруженных сил России. В ноябре в «Яблоке» сообщали, что Шлосберг задержан в связи с делом об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.