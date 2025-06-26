  • Новость часаМедведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
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    «Папочка» Трамп принял унижение Европы
    В РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов
    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС
    Михаила Боярского госпитализировали
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО
    Эрдоган заявил о недостаточности С-400 для нужд ПВО Турции
    В Иране утвердили закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
    Глава СПЧ предложил депортировать семьи мигрантов с не ходящими в школу детьми
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    22 комментария
    26 июня 2025, 14:56 • Новости дня

    Суд оставил в силе домашний арест Шлосберга

    Tекст: Дарья Григоренко

    Псковский областной суд принял решение оставить без изменений меру пресечения в отношении Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом), заместителя председателя партии «Яблоко» и зампреда псковского регионального отделения.

    В сообщении объединенной пресс-службы судов региона отмечается: «Псковским областным судом оставлено без изменения постановление Псковского городского суда об избрании в отношении Шлосберга Л.М. меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с возложением определенных запретов и ограничений». Домашний арест продлится два месяца, а на Шлосберга наложены ограничения, подробности которых не уточняются, передает РИА «Новости».

    Шлосберг был задержан по делу, возбужденному по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Решение суда о домашнем аресте остается в силе, постановил областной суд.

    Ранее зампреда «Яблока» Льва Шлосберга отправили под домашний арест по делу о дискредитации Вооруженных сил России. В ноябре в «Яблоке» сообщали, что Шлосберг задержан в связи с делом об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

    25 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    Установлено гражданство брошенного на пол в Шереметьеве ребенка

    Пострадавший в Шереметьеве ребенок оказался гражданином Афганистана

    Tекст: Евгения Караваева

    Двухлетний мальчик, которого бросили на пол в аэропорту Шереметьево, принадлежит к афганской семье, он находится в коме после происшествия.

    Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что мальчик, по данным российского МИД, является гражданином Афганистана, несмотря на появившиеся ранее в СМИ утверждения о его иранском гражданстве, передает ТАСС.

    Дипломат отметил: «Мы сразу же сделали запрос в МИД РФ, чтобы узнать, гражданином какой страны является ни в чем не повинный ребенок. Потому что была информация, что он гражданин Ирана. Друзья из российского МИД сказали, что изучили этот вопрос и это дело относится к Афганистану, а невинный ребенок, который был брошен на пол таким образом и сейчас находится в коме, по всей видимости, из афганской семьи».

    В тот же день российские правоохранительные органы провели необходимое расследование. Было установлено, что пострадавший мальчик летел рейсом из Афганистана в Москву.

    По данным следствия, 23 июня в аэропорту Шереметьево мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на чужого двухлетнего ребенка, поднял его и бросил на пол. В результате мальчик доставлен в больницу. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в аэропорту. Пострадавший мальчик получил переломы черепа в результате нападения..

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    25 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Эрдоган объявил вопрос с С-400 окончательно решенным для Турции

    Президент Турции Эрдоган заявил, что вопрос с С-400 закрыт

    Эрдоган объявил вопрос с С-400 окончательно решенным для Турции
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита НАТО в Гааге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в Гааге, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400. «Вопрос уже закрыт, дело решенное», – заявил Эрдоган, передает ТАСС.

    Переговоры президентов прошли в ночь на среду в рамках саммита НАТО. По словам Эрдогана, обсуждение с Трампом было сосредоточено на вопросах, связанных с самолетами F-35. Он напомнил, что Турция внесла около 1,3-1,4 млрд долларов в проект F-35. Эрдоган отметил, что у Трампа есть добрые намерения относительно этого вопроса, и турецкие чиновники продолжают работу по покупке новых F-35, а также по обслуживанию и ремонту F-16.

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция продолжает переговоры по закупке истребителей Eurofighter с Британией и Германией. Он выразил надежду на положительный исход с обеих сторон.

    Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на саммите НАТО призвать президента Франции Эммануэля Макрона согласиться на создание совместного производства европейской системы противоракетной обороны.

    Турция рассчитывает к 2028 году создать полностью национальный комплекс ПВО на базе многоуровневой системы «Стальной купол» с применением лазерного оружия.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    26 июня 2025, 10:38 • Новости дня
    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС

    Орбан: 95% граждан Венгрии против приема Украины в ЕС

    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство участников референдума в Венгрии – 95% – высказались против скорого вступления Украины в Евросоюз, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Подавляющее большинство граждан Венгрии высказались на референдуме против скорого вступления Украины в Европейский союз, заявил премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

    Глава правительства сообщил: «2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали прием Украины». По его словам, результаты голосования показали единство общества по этому вопросу, передает ТАСС.

    Референдум проходил на фоне обсуждения перспектив расширения ЕС и присоединения новых стран-кандидатов.

    Венгерский телеканал M1 вел прямую трансляцию заявления Орбана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является опасной страной, поэтому украинцев лучше держать вне Евросоюза.

    Орбан также заявил, что украинские спецслужбы проводят разведывательные операции в Венгрии, чтобы повлиять на референдум о вступлении Украины в Евросоюз.

    Присоединение Украины к Евросоюзу, по словам Орбана, приведет к массовому притоку украинских рабочих, которые займут рабочие места венгров.

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    25 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo

    Объявлено о расследовании в Volvo из-за появления нового тягача у лыжной сборной РФ

    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Volvo инициировал проверку после появления фото главы ФЛГР Елены Вяльбе на фоне нового грузовика данной марки, приобретенного для Федерации лыжных гонок.

    Внутреннее расследование по поводу появления у Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) нового тягача Volvo началось после публикации снимков в социальных сетях, передает Expressen. Пресс-секретарь концерна Клаэс Элиассон сообщил, что в настоящее время анализируются все клиентские реестры, чтобы установить, кому была продана техника указанной модели и цвета. Если выяснится, что изначальный покупатель нарушил договор, Volvo пообещал принять соответствующие меры.

    По словам Элиассона, в клиентских соглашениях Volvo есть пункт, запрещающий прямую или косвенную перепродажу техники в Россию и Белоруссию. Компания изучает предоставленные фотографии и происхождение тягача. Представитель Volvo добавил, что «было бы предпочтительнее видеть логотип "КамАЗ"» на российской технике, а не Volvo.

    Вяльбе, комментируя ситуацию, заявила агентству ТАСС: «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело». Тягач был приобретен через компанию Eurotruck, однако на сайте этой компании отсутствует какая-либо информация о сделке. Сервис-прицеп, который перевозит Volvo, предназначен для подготовки лыж национальной сборной России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведская Volvo Cars планирует сэкономить 18 млрд крон на фоне падения операционной прибыли и снижения выручки в первом квартале.

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    25 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии

    Ушаков: Путин по видеосвязи примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь, а российскую делегацию на мероприятии в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Ушаков объяснил, что такой формат участия связан с позицией бразильских властей по вопросам, касающимся Международного уголовного суда, передает ТАСС.

    По словам дипломата, «президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита». Ушаков подчеркнул, что правительство Бразилии не смогло занять однозначную позицию, позволяющую президенту России лично присутствовать на заседании. На месте российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о предстоящем участии Путина в саммите БРИКС в Бразилии.

    Ранее газета South China Morning Post писала, что глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран БРИКС, которая запланирована на начало июля в Бразилии.

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    25 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин назвал создание культурных комплексов важным для России проектом
    Путин назвал создание культурных комплексов важным для России проектом
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание культурно-образовательных и музейных комплексов является масштабным и значимым проектом для России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

    Глава государства напомнил, что реализация этой инициативы стартовала в 2018 году, передает РИА «Новости». В рамках проекта строятся современные выставочные пространства, школы искусств, концертные и театральные залы.

    Путин подчеркнул, что цель программы – сделать культурную жизнь, творческие события, лекции и мастер-классы более доступными для россиян. Особое внимание уделяется тому, чтобы у молодежи была возможность обучаться творческим профессиям на самом высоком уровне в своем регионе.

    Президент отметил, что «целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует: это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству».

    В ходе совещания глава государства назвал недопустимым затягивание строительства культурных комплексов и заявил о высоком запросе граждан на развитие творческих способностей.

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    26 июня 2025, 10:50 • Новости дня
    В РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов
    В РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация сообщества «Московские мусульмане» во «ВКонтакте» с изображением храма Василия Блаженного вызвала резкую реакцию в РПЦ из-за замены крестов на полумесяцы.

    Митрополит Леонид резко осудил размещение в группе «Московские мусульмане» изображения собора Покрова Божией Матери с полумесяцами вместо крестов, следует из сообщения священника в Telegram-канале.

    «Послушайте, всему есть предел. И, вероятно, этот предел мы упустили, когда на храме Василия Блаженного появились полумесяцы. Органам правопорядка, надеюсь, все видно», – написал митрополит.

    По его словам, «Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая, как храм Покрова Божией Матери, построенный по его указу в честь победы над Казанским ханством в XVI веке, превращается, глумливыми рисунками в символ поражения».

    Митрополит выразил надежду на реакцию правоохранительных органов на подобные действия.

    Он обратил внимание на «нравственные» сообщения в сообществе, где было опубликовано изображение храма с полумесяцами.

    Ранее в СПЧ подвергли критике политику непрекращающегося «крестопада» с изображений православных храмов.

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    25 июня 2025, 19:38 • Новости дня
    Вассерман: Изучать украинский язык не хотят ни школьники, ни их родители
    Вассерман: Изучать украинский язык не хотят ни школьники, ни их родители
    @ РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Украинский язык был создан искусственно, он использовался только в тех регионах, где насаждался насильственно. Сейчас в России учить украинский не хотят ни дети, ни взрослые, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя инициативу изъять украинский язык из общеобразовательных школьных программ.

    Министерство просвещения России сообщило, что в российских школах изучение украинского языка намерены оставить в качестве факультатива, а не обязательного занятия. Его преподавание уберут из общеобразовательных программ страны.

    «Я сторонник того, чтобы в любом российском регионе изучали местный диалект, помимо литературного русского языка. Это относится и к тому диалекту, который называют украинским языком. И я прекрасно знаю, что этот самый диалект русскому большинству жителей земель, в разное время именовавшихся Украиной, навязывали принудительно», – говорит Вассерман.

    Он поясняет, что живые южнорусские говоры, как и любые другие местные, несколько отличаются от литературной нормы.  Но украинский язык, по словам депутата, создавали путем предельного подчеркивания отличия от нормы. Для этого «прочесывали» южные диалекты в поисках слов, максимально отличающихся от русских. Если такое слово находилось, то оно объявлялось исконно украинским. А если замены не было, то брали, как правило, латинское слово, прошедшее польскую или немецкую адаптацию. «Поэтому украинский язык с самого начала его разработки, а это около полутора веков назад, был искусственным», – поясняет Вассерман.

    Навязывали украинский язык, по его словам, принудительно. «И как только в каком-то регионе принуждение заканчивалось, а век назад этот язык пытались привить жителям Воронежской области, Кубани, то его употребление тут же прекращалось. Насколько мне известно, и в регионах, вернувшихся в состав Российской Федерации, этот язык, мягко говоря, не пользуется спросом», – отмечает депутат.

    «Кроме того, тратить время на его изучение не хотят ни сами школьники, ни их родители. Поэтому действительно можно оставить украинский язык факультативом. И уже по тому количеству людей, которые захотят его учить, убедиться, что не хочет практически никто», – подчеркивает собеседник.

    Он напоминает, что на рубеже тысячелетий в Москве было создано несколько школ с обучением на украинском языке. Но опыт оказался негативным из-за низкого спроса, впоследствии эти учебные заведения перепрофилировали в обычные русскоязычные школы.

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    25 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    На известного российского секс-блогера завели дело о склонении к изнасилованию

    СК возбудил дело о склонении к изнасилованию на блогера Алекса Лесли

    На известного российского секс-блогера завели дело о склонении к изнасилованию
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В отношении блогера Александра Кириллова, который известен под псевдонимом как Алекс Лесли, возбудили уголовное производство по обвинению в склонении к изнасилованию.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Алекса Лесли, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ), передает ТАСС.

    По данным СК, мужчина оказывал влияние на своих подписчиков, побуждая их к совершению сексуальных правонарушений в отношении жительниц Москвы. Ранее блогер стал объектом жалоб: его обвинили в том, что он поручал поклонникам подходить к женщинам на улицах столицы с непристойными предложениями и действиями. Госдума отреагировала на ситуацию, заявив, что подобное поведение требует обязательного вмешательства.

    По версии следствия, противоправные действия были зафиксированы на видеозаписях. Расследование продолжается, специалисты выясняют все детали произошедшего.

    Сам Лесли представляется как эксперт в области интимных отношений и соблазнения. Алекс Лесли ранее был известен благодаря своим скандальным тренингам в сфере личных отношений и неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

    Ранее Александру Кириллову запретили въезд на территорию Казахстана.

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    26 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Ялта на западе ДНР произошел ножевой бой между российскими военными и иностранными наемниками, в результате противник был ликвидирован.

    Двое военнослужащих 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» уничтожили двух иностранных наемников в ходе рукопашного ножевого боя, передает ТАСС. О подробностях столкновения рассказал оператор с позывным Димон, отметив, что командир группы Пуля использовал трофейный американский тактический нож. По его словам, обе жертвы были ликвидированы на месте.

    Командир штурмовой группы с позывным Тима сообщил, что радиоперехваты указывали на присутствие англоговорящих наемников в районе Ялты.

    Военные также применили тактический обман: двое бойцов имитировали стрелковый бой с одной стороны села, позволяя основным силам обойти противника с другой стороны и зайти в тыл.

    Димон объяснил: «Мы стараемся их еще больше обмануть. И вот хитростью берем, обманным путем. Допустим, пустили пару людей с одной стороны. Они создают вид стрелкового боя. Основная масса якобы там. А сами заходим кочергой с другой стороны, прям такой полукруг делаем. И заходим к ним в тыл. И когда у них БК кончается на нашу двоечку, мы заходим уже с тыла, и все».

    Военнослужащие отметили, что украинские военные не успели понять происходящее, несмотря на поддержку с помощью дронов-разведчиков. При подходе к населенному пункту российским бойцам пришлось преодолеть примерно полтора километра по открытой местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    25 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно достичь военным способом.

    На пресс-конференции в Гааге он отметил: «Не будет военного решения этого конфликта», передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул необходимость усиления экономического давления на Москву и напомнил, что Евросоюз планирует в четверг рассмотреть введение 18-го по счету пакета санкций. По его словам, только европейских мер недостаточно, и требуется более активное участие Соединенных Штатов в санкционной политике.

    Канцлер также отметил, что на полях саммита НАТО вновь встретился с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил Трампу о желании Евросоюза видеть дополнительные санкции против России и со стороны Вашингтона.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона предпочитает дипломатические инструменты в урегулировании украинского конфликта, но необходимо устранить первопричины кризиса в этой стране. Также он отмечал, что политика России на Украине формируется независимо от происходящего на Ближнем Востоке, и не связана с вовлеченностью западных стран в другие конфликты.

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    26 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Захарова объяснила рейс Ил-96 «России» в Нью-Йорк
    Захарова объяснила рейс Ил-96 «России» в Нью-Йорк
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» выполнил плановый рейс для перевозки сотрудников дипмиссии между Россией и США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Полет Ил-96 специального летного отряда «Россия» в Нью-Йорк является плановым вывозным рейсом для сотрудников дипмиссии, передает ТАСС.

    Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, этот рейс ежегодно выполняется несколько раз для транспортировки сотрудников.

    Захарова подчеркнула: «Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки». Она уточнила, что полет не связан с какими-либо экстренными событиями.

    Ранее СМИ сообщили, что спецборт Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк 26 июня.

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    25 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал «ВЗГЛЯД»

    Tекст: Ирма Каплан

    Появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.

    Украина заявила о создании аналога российских корректируемых авиабомб, причем видео якобы испытаний разработки появились в дни проведения саммита НАТО в Гааге. Заявленная дальность действия – 60 км с планами доработки до 80 км.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказался в Telegram-канале об увиденном сбросе советского ФАБ-500 с борта Су-24М.

    Он напомнил, что киевский режим давно применяет западные управляемые авиабомбы, которые иностранные конструкторы смогли установить на советские самолеты.

    «На кадрах испытаний украинского модуля не ясно, насколько они успешные. Мало сделать модуль, нужно заставить его точно попадать в цель. При этом 60 км не спасут авиацию противника от наших систем ПВО», – отметил военкор.

    В Telegram-канале о военной авиации Fighterbomber добавили, что, даже если на Украине всего за пару лет смогли скопировать российский УМПК, пока можно констатировать только факт этого, так как даже на рекламном видео нет результата удара.

    «Поэтому оценивать поделку сложно. Сбросить то можно, тут главное сможет ли она куда-то попасть в условиях помех. Нормальных модулей GPS у них нет. Из наших УМПК накрысить последних «Комет» можно единицы. Самолетов носителей у них под УМПК десяток», – сказано в посте.

    В сообществе указывают и на то, что заявленные 60 км – это сегодня мало. К примеру, «Бук м3» бьет на 70 км на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 км.

    Блогер Юрий Подоляка в своем обзоре также отмечает, что решающим является не факт изобретения боеприпаса, а «наличие достаточного числа носителей и условий для их массового применения».

    Он пишет о том, что украинская авиация ограничена как в числе исправных бортов, так и в условиях их использования. Основной парк ВСУ – это устаревшие Су-24, МиГ-29 и Су-27.

    «Попытки применять с помощью этих самолетов западные бомбы JDAM и AASM HAMMER показали, что сама по себе высокоточная авиационная бомба решающей роли не играет, если ее просто не на чем нести», – сказано в материале.

    По словам Подоляки, риски потери дорогостоящих машин в условиях плотной российской ПВО ограничивают их активное участие в тактических вылетах, поэтому даже при наличии своего УМПК Украина не сможет в ближайшей перспективе обеспечить высокую плотность ударов.

    «Ключевым ограничителем является не отсутствие боеприпасов, а невозможность их массовой интеграции в текущую конфигурацию украинской авиации. В этом контексте появление УМПК скорее имиджевая и демонстрационная история, нежели фактор, способный повлиять на оперативную обстановку», – резюмировал блогер.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, украинские ВВС признали, что американские F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД анализировала, как СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    25 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ

    Более 30 бойцов 156-й бригады ВСУ и наемников ликвидировали под Сумами

    Российские войска уничтожили бойцов элитного взвода ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки российских десантников и операторов БПЛА в Сумской области уничтожена большая часть элитного подразделения ВСУ.

    Более 30 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины уничтожены в Сумской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    За последние сутки ВСУ дважды пытались контратаковать в направлении села Локня от села Юнаковка.

    В атаках принимали участие около 50 человек из 156-й отдельной механизированной бригады, известной как «британская». В результате противодействия российских десантников и ударов операторов БПЛА ВСУ потеряли более 30 человек, среди которых были британские наемники.

    Также российские войска уничтожили пункты связи ВСУ, скрытые в лесополосах с помощью FPV-дронов, после чего связь с несколькими украинскими подразделениями была полностью нарушена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Киева усилили группировку в Сумской области, отправив туда малообученных новобранцев и подразделения с донецкого направления. Попытки Киева прикрыть Сумы приводят к большим потерям для ВСУ.

    Российские войска за последние сутки выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    25 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области

    В НАТО отметили продвижение России и создание буферной зоны в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска укрепились в ряде районов Сумской области, параллельно формируя буферную зону на приграничных территориях для повышения безопасности, сообщил портал Defense One.

    Неназванный высокопоставленный представитель НАТО заявил, что Россия продолжает устойчиво продвигаться в Сумской области. По его словам, Россия «продолжает создавать буферную зону», передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции и нанесли поражение подразделениям ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей.

    Ранее сообщалось, что российские десантники и операторы БПЛА уничтожили большую часть элитного подразделения ВСУ в Сумской области.

    Силы Киева усилили группировку в этом регионе, перебросив туда малообученных новобранцев и подразделения с Донецкого направления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что попытки прикрыть Сумы обошлись ВСУ очень дорого.

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