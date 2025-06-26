Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» всё равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал своё «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
В Челябинске местных ветеранов журналистики обманули на миллионы рублей
Союз журналистов Челябинской области попросил оказать помощь ветеранам местных СМИ Юрию и Людмиле Вишня, пострадавшим от мошенничества.
Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, убедили супругов перевести им 3 млн рублей личных накоплений и средства от продажи автомобиля, передает Ura.ru со ссылкой на сообщение союза.
Отмечается, что супруги также продали дом, но продажу этой недвижимости удалось предотвратить благодаря службе безопасности ВТБ, которая заморозила операцию.
Преступники действовали по распространенной схеме, они заявили жертвам о якобы заведенном уголовном деле и потребовали сохранить беседу в тайне. Реализовав перевод, пенсионеры обратились в полицию, где по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Юрий и Людмила Вишня – известные журналисты региона. Юрий Вишня работал в газетах «Вечерний Челябинск» и «Челябинский рабочий», основал первый коммерческий еженедельник «Контакт», руководил телеканалом «Восточный экспресс». Людмила Вишня трудилась в «Вечернем Челябинске» более 30 лет и других СМИ региона.
В 2021 году младшая дочь советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Ольга оказалась жертвой мошенников. Она перевела им больше 23 млн рублей.