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    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

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    26 июня 2025, 09:26 • Новости дня

    The Washington Post: Главу Нацразведки США отстранили от работы по Ирану

    WP: Главу Нацразведки США Габбард отстранили от вопросов по Ирану после критики Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Директора Нацразведки Тулси Габбард вывели из процесса по иранской ядерной программе после разногласий с администрацией Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

    Директора Нацразведки США Тулси Габбард в значительной мере отстранили от работы по иранскому направлению после критики президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

    Габбард публично заявляла, что американские спецслужбы не фиксируют признаков возобновления Ираном ядерной программы, что, по словам источников, вызвало недовольство Белого дома, передает ТАСС.

    На фоне недавних ударов США и Израиля по иранским объектам Трамп назвал оценки Габбард ошибочными. После этого директор Нацразведки перестала принимать существенное участие в принятии решений по Ирану и не будет присутствовать на закрытых брифингах для Сената и Палаты представителей по этому вопросу. Ключевым спикером по теме теперь станет глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Администрация Трампа решила существенно ограничить объем секретной информации, предоставляемой Конгрессу, после утечек предварительных разведданных, в которых говорилось, что иранские ядерные объекты не были уничтожены полностью. Трамп продолжает заявлять, что иранская программа должна быть полностью ликвидирована.

    Между тем лидер демократов в Сенате Чак Шумер обвинил Белый дом в препятствии работе Конгресса и подчеркнул право законодателей знать всю актуальную информацию по вопросам безопасности.

    Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился в июне: 13 июня Израиль начал военную операцию, Иран ответил ударом через сутки, спустя девять дней в конфликт вмешались США. Американские военные 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, а 23 июня Тегеран атаковал авиабазу США в Катаре. Перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу 24 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава нацразведки США сообщила об уничтожении ядерных объектов Ирана. Экс-аналитик ЦРУ поддержал доклад Габбард о том, что у Ирана нет ядерного оружия.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пиар-удар Дональда Трампа по Ирану может привести к тяжелым последствиям для мира.

    25 июня 2025, 10:58 • Новости дня
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры фактически одобрили жесткую линию «Одинокого рейнджера» президента США Дональда Трампа, в том числе его принуждение Израиля к прекращению огня, сообщает The Economist.

    Европейские страны смирились с ролью Дональда Трампа как «Одинокого рейнджера» на мировой арене, пишет The Economist.

    По мнению издания, лидеры Британии, Франции и Германии приветствуют действия Трампа, который настоял на введении режима прекращения огня и приказал израильским ВВС прекратить удары в ответ на якобы нарушение этого перемирия со стороны Ирана.

    В материале подчеркивается, что Европа вынужденно принимает «дипломатию Одинокого рейнджера» Дональда Трампа, в отсутствие привычной поддержки в качестве «глобального полицейского».

    В материале отмечается, что европейские лидеры «тихо приветствуют» новую стратегию, несмотря на очевидную уязвимость и неспособность самостоятельно решать глобальные вызовы.

    Одинокий рейнджер (The Lone Ranger) – вымышленный персонаж, ставший одним из символов американской массовой культуры. Герой появился в американских вестернах как человек в маске, который сражается с преступностью на Диком Западе и не терпит несправедливости. Со временем Одинокий рейнджер превратился в настоящую культурную «икону» в США. Его образ был использован не только в радиопостановках и сериалах, но и во множестве фильмов, комиксов и других форм искусства.

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    Дональд Трамп не информировал европейских лидеров о решении нанести удары по ядерным объектам Ирана до их начала.

    Президент США сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

    Президент США также потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по Ирану привел к репутационным последствиям для Трампа.


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    25 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Иран подтвердил гибель генерала Шадмани после ударов Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    В Иране официально сообщили о смерти генерала Али Шадмани, получившего тяжелые ранения в результате израильского авиаудара.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Али Шадмани, передает ТАСС.

    В заявлении КСИР отмечается, что генерал скончался от тяжелых ран, полученных в результате удара Израиля. Подчеркивается, что речь идет об ударах, нанесенных на прошлой неделе.

    Пресс-служба израильской армии 17 июня объявила о ликвидации Шадмани в ходе ночного авиаудара по территории Ирана. Израиль подтвердил, что целью операции стал именно руководящий состав иранских вооруженных сил.

    Напомним мнение экспертов, что будет в случае убийства Израилем верховного лидера Ирана.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    25 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля

    Военный эксперт Анпилогов: ПРО Израиля работала на пределах боезапаса

    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля
    @ Gili Eliyahu/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Израиле наблюдается значительная нехватка боеприпасов для систем ПВО, а также ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Интенсивность боевых действий против Ирана оказалась крайне высокой даже для Тель-Авива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о нехватке у израильской армии ключевых видов вооружений и боеприпасов.

    «Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Израильские системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» работали на пределах своего боезапаса и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались», – напомнил собеседник.

    «Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях», – напомнил спикер.

    «Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов «воздух – воздух» и «воздух – земля». Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг», – детализировал аналитик.

    «Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана. Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь», – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

    «Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Тоже частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты, поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

    В свою очередь и. о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

    Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.

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    25 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах переговоров с Ираном

    Трамп заявил о планах переговоров с Ираном на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США надеется провести переговоры с Ираном по ядерной программе уже на следующей неделе, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, эти встречи могут привести к заключению соглашения, передает ТАСС. «Послушайте, мы собираемся провести с Ираном переговоры на следующей неделе, возможно, мы подпишем соглашение», – заявил он на пресс-конференции в Гааге после саммита НАТО.

    Американский лидер также отметил, что для него не имеет значения, будет ли достигнуто соглашение с Ираном по ядерной программе, и выразил мнение, что иранская ядерная программа «уже разрушена» действиями США.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для Вашингтона важно, чтобы переговоры проходили напрямую между США и Ираном, а не с участием других стран. Он добавил, что позиция США остается неизменной. «Очевидно, это будет зависеть от готовности Ирана не просто участвовать в мирных переговорах, но вести переговоры напрямую с Соединенными Штатами», – сказал Рубио.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности США возобновить ядерные переговоры с Ираном.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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    25 июня 2025, 22:35 • Новости дня
    Журналист Херш заявил, что Трамп не желал уничтожать урановые запасы Ирана

    Сеймур Херш заявил о нежелании Трампа уничтожать урановое хранилище Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге написал статью, в которой рассказал о том, как вопросом об уничтожении ядерного хранилища Ирана задавалась еще администрация бывшего президента США Джо Байдена.

    «Мне рассказывали, что уничтожение иранского хранилища обогащенного урана в Фордо, на уединенной базе, спрятанной на склоне горы в 120 милях (193 км) к югу от Тегерана, было в верхней части списка целей американского и израильского правительств с последних месяцев администрации Байдена», – говорится в статье журналиста.

    Херш уточнил, что главной задаче Израиля было понять, как добраться до хранилища и уничтожить его, а также высокопроизводительные центрифуги, вращающиеся на глубине 260-300 футов (418-482 км) под землей.

    По его данным, этим же была озабочена команда из администрации нынешнего президента США Дональда Трампа, пока не согласилась с идеей Израиля уничтожить Фордо.

    Журналист пишет, что оценки авиаударов любой мощности показывали, что добраться до нужной глубины не удастся ни одним оружием, поэтому вместо уничтожения американо-израильская команда решила изолировать иранскую базу посредством ударов с воздуха.

    Это и было сделано, считает Херш.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор национальной разведки США Тулси Габбард, недавно сообщавшая об отсутствии фатальных повреждений в Иране от авиаударов США, заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо, так как объекты были полностью уничтожены.

    В среду президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

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    25 июня 2025, 12:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон вновь ударит по иранской территории, если Тегеран восстановит свою ядерную программу, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Конечно», – ответил президент США на вопрос о новых ударах по Ирану в случае восстановления ядерной программы, передает ТАСС.

    По его словам, ядерная программа Ирана «исчезла на долгие годы», ее будет трудно восстановить, поскольку иранские ядерные объекты разрушены.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Ранее израильские СМИ сообщали, что иранскую ядерную программу не удалось уничтожить полностью, но есть значительные задержки в ее развитии после недавних атак.

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    25 июня 2025, 21:54 • Новости дня
    Глава нацразведки США заявила об уничтожении ядерных объектов Ирана

    Tекст: Евгения Караваева

    Ядерные объекты Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане придется полностью восстанавливать после авиаударов со стороны США, что может занять несколько лет.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что объекты были полностью уничтожены и их придется строить заново.

    В своем заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Габбард написала: «Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы».

    Габбард также отметила, что сообщения в СМИ о частичном характере разрушений основываются на «утечках секретной информации с низкой степенью доверия» и направлены против решений и действий президента США Дональда Трампа и американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    25 июня 2025, 23:44 • Новости дня
    Ульянов назвал естественным решение Ирана приостановить контакты с МАГАТЭ

    Ульянов не нашел ничего удивительного в приостановке Ираном контактов с МАГАТЭ

    Tекст: Ирма Каплан

    В среду депутаты парламента Ирана приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), что, по мнению постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова – естественно в сложившихся реалиях.

    «Парламент Ирана принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ. Ничего удивительного. Это было естественным развитием событий, вызванным незаконными ударами по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ», – написал он Telegram-канале.

    Напомним, днем ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заедании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США и Израиля показали прямое и опаснейшее посягательство на авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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    25 июня 2025, 12:29 • Новости дня
    Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, полностью уничтожив все сооружения и инфраструктуру как на земле, так и под землей.

    По словам Трампа, все постройки и деревья, находившиеся на поверхности и под землей, были уничтожены, и на фотографиях «до» и «после» видно, что все наверху сгорело дотла. Он подчеркнул, что это было полное уничтожение, передает РИА «Новости».

    На полях саммита НАТО в Гааге Трамп отметил, что Тегеран, по его мнению, не имел возможности эвакуировать оборудование или материалы из ядерных объектов, так как удары были нанесены молниеносно, и повторил, что подобный материал сложно вывезти.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первые выводы о бомбардировках США противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана, сообщил CNN.

    При этом The New York Times писала, что утечка отчета Разведывательного управления министерства обороны США, появившаяся вскоре после приезда президента США в Нидерланды, поставила под сомнение его заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана. Сам Трамп назвал фейковыми те СМИ, что оспаривают его триумф в Иране.

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    25 июня 2025, 14:39 • Новости дня
    Bloomberg: Рынок нефти сохранил стабильность после ударов США по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Последствия атаки на Иран оказались менее значительными для нефтяного рынка, чем ожидалось, несмотря на опасения резкого роста цен, пишут информационные агентства.

    Американские авиаудары по иранской территории стали кульминацией двухнедельного обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

    Удар был направлен на ядерную программу Исламской Республики, однако, по оценке Пентагона, нанес ущерб лишь ограниченно, ядерные объекты не были полностью уничтожены.

    Рост цен на нефть после удара оказался минимальным: после кратковременного скачка котировки Brent вернулись к прежнему уровню, зафиксированному до нападения Израиля 13 июня. Это демонстрирует, что США благодаря сланцевому буму больше не зависят от поставок из Персидского залива.

    Американский президент Дональд Трамп признал существование рисков, призвав «держать цены на нефть низкими». Он также намекнул, что Китай может закупать иранскую нефть, чтобы избежать экономических потрясений. Несмотря на напряженность, Иран не перекрыл Ормузский пролив, что облегчило положение Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.

    Для стран-экспортеров из региона кризис показал, что геополитические потрясения больше не приводят к резкому росту нефтяных доходов. Рынок остался устойчивым даже после реализации ранее немыслимого сценария прямого удара по Ирану.

    Ранее Wall Street Journal указывала, что интерес Китая к проекту трубопровода «Сила Сибири – 2» усилился из-за недавнего конфликта между Израилем и Ираном.

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    25 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп заявил о погребении ядерных материалов Ирана

    Трамп сообщил о глубоком захоронении иранских ядерных материалов после ударов США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что иранские ядерные материалы, по оценкам Вашингтона, теперь скрыты на большой глубине под землей.

    Соединенные Штаты считают, что ядерные материалы Ирана оказались под десятками метров горных пород, бетона и стали после американских ударов, передает ТАСС. Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции в Гааге, что материалы находятся на глубине тридцати-тридцати пяти этажей под землей.

    «Они находятся на глубине 30-35 этажей под землей. Мы считаем, что они погребены под гранитом, бетоном и сталью», – заявил Трамп. По его словам, это стало результатом действий Соединенных Штатов против ядерной инфраструктуры Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разгорелся скандал из-за утечек разведданных о неэффективности американского удара по ядерным объектам Ирана. Администрация США выразила надежду на проведение переговоров с Ираном по ядерной программе уже на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесет новый удар по иранской территории в случае восстановления ядерной программы Тегераном.

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    25 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    В Иране число погибших во время конфликта превысило 600 человек

    Минздрав Ирана сообщил о 627 погибших и 4870 раненых в конфликте

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек, а число пострадавших превысило 4870.

    По сведениям, которые передает ТАСС, Министерство здравоохранения Ирана сообщило о гибели по меньшей мере 627 человек и ранении более 4870 за время конфликта с Израилем, стартовавшего в ночь на 13 июня. Наибольшее число жертв пришлось на Тегеран и Керманшах.

    В заявлении министерства уточняется, что 86,1% погибших скончались на месте событий, а 13,9% умерли в больницах. При этом среди пострадавших есть люди с тяжелыми травмами различной степени.

    Иранские власти продолжают уточнять данные о потерях среди гражданского населения, поскольку ситуация в ряде районов остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее 606 человек стали жертвами ударов Израиля по территории Ирана с 13 июня. Иранский ученый-атомщик Мохаммад Реза Садики погиб в ходе израильской атаки, произошедшей до объявления перемирия между Израилем и Ираном. Более 500 ракет и свыше 1000 беспилотников были выпущены из Ирана по территории Израиля с 13 июня.

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    25 июня 2025, 21:43 • Новости дня
    СМИ сообщили о работе ПВО на юго-востоке Тегерана

    ТАСС: ПВО Тегерана открыла огонь на юго-востоке города

    Tекст: Валерия Городецкая

    В юго-восточной части иранской столицы на протяжении нескольких минут жители слышали громкие хлопки, после чего были активированы системы ПВО.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия. Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия.

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    25 июня 2025, 23:59 • Новости дня
    Макрон на встрече с главой МАГАТЭ заявил о необходимости возобновить миссию в Иране

    Макрон: Миссия МАТАГЭ должна быть возобновлена в Иране ради общей безопасности

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский президент Эммануэль Макрон после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что Франция «твердо придерживается принципов» агентства и верит в его роль для обеспечения ядерной безопасности.

    «Франция твердо стоит с МАГАТЭ, чья роль жизненно важна для ядерной безопасности. Необходимо срочно позволить агентству возобновить свою миссию в Иране», – подписал Макрон в соцсети Х фото с Гросси.

    Напомним, в среду депутаты парламента Ирана приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заедании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США и Израиля показали прямое и опаснейшее посягательство на авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов действия Ирана по отношению к МАГАТЭ назвал естественным развитием событий и не нашел ничего удивительно в решении властей исламской республики.

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    26 июня 2025, 09:34 • Новости дня
    Постпред Ирана при ООН назвал недопустимым атаку США на ядерные объекты

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка США сослаться на право самообороны для оправдания ударов по иранским ядерным объектам не имеет под собой никаких оснований, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

    Иравани сообщил, что попытки США оправдать удары по ядерным объектам Ирана ссылками на принцип самообороны, закрепленный в Уставе ООН, не имеют под собой оснований и создают опасный прецедент, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ядерные объекты страны находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии и их исключительно мирный характер подтверждён неоднократно.

    Дипломат добавил, что произвольная трактовка положений статьи 51 идет вразрез с Уставом ООН, международным правом и юридической практикой Международного суда ООН.

    По мнению иранской стороны, принятие подобных заявлений создает угрозу подрыва одного из основополагающих принципов Устава ООН – запрета на применение силы.

    Ранее 24 июня временный поверенный в делах Соединённых Штатов при ООН Дороти Ши заявила, что США, атаковав ядерные объекты Ирана, руководствовались «неотъемлемым правом на самооборону».

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    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе и Фордо, так как они были полностью уничтожены.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил полное уничтожение ядерных объектов Ирана.

    Американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал авиаудары США по Ирану посягательством на авторитет ДНЯО.

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