The Washington Post: Главу Нацразведки США отстранили от работы по Ирану

WP: Главу Нацразведки США Габбард отстранили от вопросов по Ирану после критики Трампа

Tекст: Мария Иванова

Директора Нацразведки США Тулси Габбард в значительной мере отстранили от работы по иранскому направлению после критики президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

Габбард публично заявляла, что американские спецслужбы не фиксируют признаков возобновления Ираном ядерной программы, что, по словам источников, вызвало недовольство Белого дома, передает ТАСС.

На фоне недавних ударов США и Израиля по иранским объектам Трамп назвал оценки Габбард ошибочными. После этого директор Нацразведки перестала принимать существенное участие в принятии решений по Ирану и не будет присутствовать на закрытых брифингах для Сената и Палаты представителей по этому вопросу. Ключевым спикером по теме теперь станет глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Администрация Трампа решила существенно ограничить объем секретной информации, предоставляемой Конгрессу, после утечек предварительных разведданных, в которых говорилось, что иранские ядерные объекты не были уничтожены полностью. Трамп продолжает заявлять, что иранская программа должна быть полностью ликвидирована.

Между тем лидер демократов в Сенате Чак Шумер обвинил Белый дом в препятствии работе Конгресса и подчеркнул право законодателей знать всю актуальную информацию по вопросам безопасности.

Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился в июне: 13 июня Израиль начал военную операцию, Иран ответил ударом через сутки, спустя девять дней в конфликт вмешались США. Американские военные 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, а 23 июня Тегеран атаковал авиабазу США в Катаре. Перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу 24 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава нацразведки США сообщила об уничтожении ядерных объектов Ирана. Экс-аналитик ЦРУ поддержал доклад Габбард о том, что у Ирана нет ядерного оружия.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пиар-удар Дональда Трампа по Ирану может привести к тяжелым последствиям для мира.