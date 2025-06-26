Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
Студенты в Румынии вышли на протесты против сокращения стипендий
Студенты в Румынии начали протестные акции, организованные Национальным альянсом студенческих организаций Румынии (ANOSR), из-за планов правительства сократить размер стипендий на 40%.
Протесты проходят в университетских центрах по всей стране, включая Бухарест, Тимишоару, Клуж-Напоку, Бая-Маре, Алба-Юлию, Яссы и Сучаву, передает РИА «Новости».
Власти страны намереваются изменить методологию расчета стипендий, что приведет к их уменьшению с 85 до 50 долларов. Организаторы акций считают, что подобная инициатива усилит неравенство в доступе к образованию для студентов из малообеспеченных семей.
По мнению ANOSR, такие меры экономии окажут негативное влияние в условиях, когда только 22,5% молодых людей в возрасте от 24 до 35 лет имеют высшее образование, а уровень отсева из вузов превышает 40%.
Альянс включает студентов из 20 центров, объединяющих 31 высшее учебное заведение страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ Евросоюза от российского газа обернулся европейским странам потерями почти 200 млрд евро.