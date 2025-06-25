Пашинян объявил о срыве правоохранителями попытки захвата власти духовенством

Пашинян сообщил о предотвращении захвата власти криминальным духовенством Армении

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили попытку захвата власти в стране, передает ТАСС. По его словам, сотрудники силовых структур пресекли действия, направленные на дестабилизацию ситуации в Армении и насильственное свержение действующей власти.

Пашинян назвал организаторами этого плана «криминальное олигархическое духовенство», уточнив, что речь идет о масштабной операции.

«Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти», – заявил Пашинян.

В данный момент силовики проводят обыски в доме лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. Следствие подозревает Галстаняна и его сторонников в подготовке терактов с целью захвата власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшая оппозиционная фракция «Армения» (Айастан), которую возглавляет бывший президент Роберт Кочарян, выступила с критикой в адрес правительства премьер-министра Никола Пашиняна.

По уголовному делу о попытке захвата власти в Армении задержали 14 человек, а при обысках изъяли оружие, боеприпасы и списки завербованных лиц.

В Ереване задержали нескольких оппозиционных активистов, включая двух священнослужителей, один из которых был увезен от дома лидера «Священной борьбы» Баграта Галстаняна.