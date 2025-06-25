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Пашинян объявил о срыве правоохранителями попытки захвата власти духовенством
Пашинян сообщил о предотвращении захвата власти криминальным духовенством Армении
Сотрудники силовых структур предотвратили попытку дестабилизации и смены власти, в рамках чего проходят обыски у лидеров оппозиции.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили попытку захвата власти в стране, передает ТАСС. По его словам, сотрудники силовых структур пресекли действия, направленные на дестабилизацию ситуации в Армении и насильственное свержение действующей власти.
Пашинян назвал организаторами этого плана «криминальное олигархическое духовенство», уточнив, что речь идет о масштабной операции.
«Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти», – заявил Пашинян.
В данный момент силовики проводят обыски в доме лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. Следствие подозревает Галстаняна и его сторонников в подготовке терактов с целью захвата власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшая оппозиционная фракция «Армения» (Айастан), которую возглавляет бывший президент Роберт Кочарян, выступила с критикой в адрес правительства премьер-министра Никола Пашиняна.
По уголовному делу о попытке захвата власти в Армении задержали 14 человек, а при обысках изъяли оружие, боеприпасы и списки завербованных лиц.
В Ереване задержали нескольких оппозиционных активистов, включая двух священнослужителей, один из которых был увезен от дома лидера «Священной борьбы» Баграта Галстаняна.