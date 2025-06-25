Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.6 комментариев
Посольство России назвало обвинения Британии в угрозе лживыми и оскорбительными
Посольство России отвергло обвинения Британии в угрозе национальной безопасности
Дипмиссия резко осудила новую стратегию нацбезопасности Британии, указав на ложность обвинений в адрес Москвы и подчеркнув обострение двусторонних отношений после смены правительства летом 2024 года.
Посольство России назвало лживыми обвинения против Москвы, содержащиеся в Стратегии национальной безопасности Британии, передает ТАСС.
Дипломаты подчеркнули: «Кабинет министров Кира Стармера вновь решил использовать важную тему для продвижения своей оторванной от реальности и сугубо конъюнктурной повестки. В центр стратегии вынесены мнимые риски, якобы исходящие от России. Это сопровождено откровенно оскорбительной риторикой в адрес нашей страны. Вынуждены в этой связи повторить, что подобные обвинения пусты и лживы. Россия не угрожала и не угрожает Британии и ее населению».
В посольстве указали, что правительство лейбористов, пришедшее к власти летом 2024 года, имело возможность разорвать «порочный круг истеричных запугиваний» и восстановить отношения между странами, однако выбрало путь дальнейшей конфронтации и наращивания напряженности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский президент Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности с Британией о совместном производстве беспилотников. Британия впервые выделила 70 млн фунтов стерлингов на поставку зенитных ракет на Украину за счет доходов от замороженных российских активов.