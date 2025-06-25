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    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как помочь расти отечественной экономике

    Сейчас экономика на перепутье. Можно продолжать наращивать бюджетное стимулирование, пока есть возможности. Либо уже сейчас перераспределять ресурсы в пользу технологического рывка.

    11 комментариев
    25 июня 2025, 10:07 • Новости дня

    The Guardian: Британия впервые передала Украине ракеты за счет активов России

    The Guardian сообщила о передаче Британией Украине ракет за счет активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британские власти впервые профинансировали поставку зенитных ракет Украине за счет доходов от замороженных российских активов, выделив 70 млн фунтов стерлингов, сообщила газета The Guardian.

    Британские власти намерены передать Киеву 350 усовершенствованных ракет ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian. Для закупки вооружения впервые были использованы проценты от замороженных активов России.

    Великобритания направила 70 млн фунтов стерлингов на адаптацию ракет ASRAAM класса «воздух – воздух» для запуска с наземных систем. Согласно информации, это первый случай, когда Лондон использовал доходы от российских активов для финансирования военных поставок на Украину.

    Модернизированные ракеты будут устанавливаться на комплексы ПВО Raven, часть которых уже используется ВСУ, а еще пять систем находятся в пути. Доработанные вооружения предназначены для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами и устанавливаются на автомобили Supacat.

    Официально о новых поставках ожидается заявление 25 июня от премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер отметил сложности и противоречия в вопросе изъятия замороженных российских средств в стране. Киев согласовал с Токио получение 3 млрд долларов за счет российских активов. Экс-министр Германии рассказала о спорах на Западе по поводу замороженных российских активов.

    24 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На границе Сумской и Курской областей перехватили группу украинских боевиков, переодетых в гражданскую одежду, сообщил источник в силовых структурах России.

    Украинские диверсанты перемещались в приграничной зоне Сумской и Курской областей в гражданской одежде, пояснил собеседник ТАСС. «Они пытались убедить военнослужащих, что они местные жители, которые случайно застряли в приграничье», – добавил он.

    Источник отметил, что подобные ситуации происходят регулярно, под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут быть украинские диверсанты.

    По этим данным, задержанные уже дают показания.

    Ранее ФСБ в Запорожской области задержала трех россиян, они пытались подорвать газовый объект в Бердянске, у них изъяли самодельную взрывчатку.

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    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    24 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеоинтервью Даниэлю Бохару по дороге на саммит.

    «Это главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы (Венгрия) ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», – сказал Орбан в ролике, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta и запрещена в России как экстремистская).

    Орбан добавил, что, в частности, в национальных интересах Венгрии ни в каком интеграционном сообществе не состоять с Украиной –  ни в НАТО, ни в ЕС.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

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    24 июня 2025, 12:15 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Запада вымолить перемирие на Украине

    Лавров заявил о попытках Запада добиться перемирия на Украине

    Лавров заявил о попытках Запада вымолить перемирие на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны теперь настаивают на немедленном перемирии на Украине без предварительных условий, несмотря на прежний категорический отказ Владимира Зеленского от подобных предложений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Западные страны сейчас «вымаливают» для Украины перемирие без дополнительных условий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, ранее Владимир Зеленский категорически отвергал такую возможность, когда настаивал на необходимости стратегического поражения России на поле боя.

    Лавров напомнил, что западные политики сначала требовали именно поражения Москвы, затем смягчили риторику до заявлений о недопустимости победы России, а теперь просят о немедленном перемирии. «Это ровно то, от чего Зеленский пару лет назад категорически отказывался, когда еще жил и трудился под лозунгом стратегического поражения на поле боя», – подчеркнул министр.

    Глава МИД России также отметил, что, по его мнению, западная стратегия в отношении конфликта на Украине потерпела поражение. При этом, как добавил Лавров, Европа продолжает прилагать усилия в этом направлении, несмотря на очевидные неудачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на три дня в честь 80-летия Победы. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц и отверг предложение Путина. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

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    24 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Стало известно о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску

    Военкор Котенок сообщил о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску

    Стало известно о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске произошла серия взрывов после того, как российские военные нанесли четыре удара ракетами комплекса «Искандер», сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России нанесли четыре удара по Днепропетровску с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», передает Lenta.ru.

    Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал, что по городу были нанесены четыре последовательных удара.

    Котенок добавил, что на данный момент информация о характере пораженных целей российскими войсками не уточняется.

    По данным Telegram-канала «Иди и смотри», ударам подверглись объекты и места размещения вооруженных сил Украины. Украинские Telegram-каналы сообщили, что одной из целей якобы стал оборонный завод «Южмаш». Кроме того, украинские СМИ пишут, что МЧС Украины сообщило о попадании ракеты в район вокзала города.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы, ликвидировав до 100 военнослужащих и уничтожив 14 единиц техники.

    Министерство обороны России сообщило об ударах по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС в Киевской области.

    Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    24 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Названа возможная дата отставки премьер-министра Украины Шмыгаля
    Названа возможная дата отставки премьер-министра Украины Шмыгаля
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский парламент может на внеочередном заседании отправить в отставку действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в РФ).

    Согласно его заявлению, фракция «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского, получила указание быть готовой к внеочередному заседанию Верховной рады, которое может состояться 7–8 июля, передает «Московский комсомолец».

    Гончаренко уточнил, что Шмыгаль планировал визит в Рим на конференцию по вопросам восстановления Украины, запланированную на 10–11 июля. Формально следующее пленарное заседание парламента назначено на 15 июля. Однако, по словам нардепа, парламентариям разослали уведомление о возможной экстренной сессии в период с 7 по 8 июля – за несколько дней до римского мероприятия.

    Ранее в СМИ появлялась информация, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы правительства считается Юлия Свириденко. Предполагается, что именно она может представлять Украину в Риме в качестве нового премьера. В случае ухода премьер-министра в отставку, по Конституции Украины, автоматически прекращает полномочия и весь состав Кабинета министров.

    Ранее сам Зеленский опровергал слухи о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера Украины.

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    25 июня 2025, 07:51 • Новости дня
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский оказался в крайне сложном положении, и не исключил личной встречи накануне саммита НАТО, сообщает Fox News.

    По словам президента США, вопрос о встрече с украинским лидером остается открытым, а сам Зеленский, как отметил Трамп, находится в трудной ситуации, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, если такая встреча состоится, он намерен узнать у Зеленского, как у него дела. Он также отметил, что Украине не следовало бы оказаться в подобном положении, однако сейчас она переживает тяжелое время.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

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    24 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    При освобождении Дылеевки в ДНР ликвидированы наемники ВСУ из Латинской Америки

    ВС России ликвидировали националистов и наемников при освобождении Дылеевки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении Дылеевки в ДНР ВС России ликвидировали наемников из Латинской Америки и группу украинских боевиков из нацбата «Карпатская сечь», сообщил командир стрелкового батальона 4-й мотострелковой бригады Южной группировки с позывным «Русич».

    «Были наемники, были ярые радикалы из подразделения «Карпатская сечь». Они не сдавались и были ликвидированы», – сказал «Русич» ТАСС.

    Он пояснил, что наемники и националисты имели хорошую экипировку и вооружение, в первую очередь это было снаряжение стран НАТО.

    В вещах одного из наемников Хосе Фабиана Сармьенто нашли контракт с ВСУ, подписанный в январе 2025 года на три года.

    Минобороны во вторник сообщило, что военнослужащие Южной группировки в последние сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.

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    24 июня 2025, 12:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
    Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие «Южной» группировки в ходе наступательных действий в последние сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    «Южная» группировка освободила населенный пункт Дылеевка. Также группировка поразила живую силу и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и теробороны в районах нескольких населенных пунктов, включая Щербиновку, Серебрянку, Белую Гору и Часов Яр, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, БТР М113 американского производства, четыре автомобиля и станция РЭБ.

    Отмечается, что суммарные потери ВСУ за сутки по всем направлениям превысили 1125 человек.

    В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 235 человек, две бронированные машины, семь артиллерийских орудий, включая гаубицу М777. В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 220 человек, три станции РЭБ. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 230 человек и три артиллерийских орудия.

    В зоне действия группировки «Восток» потери ВСУ достигли 190 человек, в зоне группировки «Днепр» – до 60.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили более 140 объектов, сбиты управляемые авиационные бомбы JDAM, одна ракета «Нептун» и 168 беспилотников.

    Несколькими днями ранее ВС России освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР.

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    25 июня 2025, 02:35 • Новости дня
    Царев высмеял селфи украинской певицы с якобы отдыхающим на Канарах Януковичем

    Экс-нардеп Царев: Какая чушь утверждать, что Янукович на Канарах

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший нардеп Украины, а ныне российский предприниматель Олег Царев прокомментировал селфи покинувшей незалежную певицы Славы Каминской, которая выложила в соцсети фото с человеком, похожим на украинского экс-президента Виктора Януковича.

    Поводом для комментария стало так называемое «селфи с Януковичем на Канарах», которое выложила в Instagram (признана в России экстремистской и запрещена) бывшая солистка украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская. На фото она на первом плане в больших солнечных очках, а за нею – потупив взор мужчина, похожий на Януковича. С Украины Каминская уехала на Канары, там и якобы встретила бывшего политика.

    «Боже, какая чушь», – написал Царев в Telegram-канале.

    По его словам, Янукович, который два метра ростом, попросту не уместится в селфи.

    «Чтобы снять его сверху вниз, надо быть еще выше. Федорович не только высокий, но и крупный. Даже на заднем плане, с учетом перспективы, его лицо было бы больше, чем у девушки на первом плане», – проанализировал Царев изображение.

    Предприниматель напоминает, что Янукович не был любителем селфи, да и не позволил бы подобного.

    «Почему? Потому что он себя сильно уважает. У него специфическое понимание о том, как должно вести себя уважаемое лицо. К тому же он охраняемое лицо. К нему так просто не подойдешь», – объяснил Царев.

    Бизнесмен добавил, что Янукович не полетит на Канары, так как в связи с вопросами безопасности это невозможно. Царев признал, что шутить над друзьями нормально и весело, а вот «вестись на разводки» глупо.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Александр Янукович, сын экс-президента Украины, больше не является учредителем петербургской компании «Арсенал Инвест», теперь его бизнес полностью сосредоточен в Донецке.

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    24 июня 2025, 17:38 • Новости дня
    Над Россией уничтожили 18 украинских беспилотников за три часа
    Над Россией уничтожили 18 украинских беспилотников за три часа
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За три часа в небе над российскими регионами уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны России.

    Над Воронежской областью ликвидировали семь дронов, над Ульяновской – пять, над Пензенской – два, над Курской – два, по одному дрону уничтожено над Белгородской и Саратовской областями, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что эти дроны самолетного типа были нейтрализованы с 13.00 до 16.05 мск.

    Ранее во вторник с 8.05 до 12.50 мск уничтожили 34 украинских дрона над Россией.

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    24 июня 2025, 19:28 • Новости дня
    Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничье

    Tекст: Евгения Караваева

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к землякам с призывом воздержаться от поездок в приграничье из-за продолжающихся атак ВСУ.

    Хинштейн призвал жителей Курской области отложить поездки в приграничные районы до стабилизации обстановки. Он обратился к землякам в своем Telegram-канале.

    «Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!» – отметил он в своем сообщении.

    Глава региона сообщил также об атаке украинского FPV-дрона, в результате которой пострадал 29-летний мужчина. Он получил слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава и спины. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, в ближайшее время его перевезут в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские БПЛА нанесли удары по Курской области. Над регионом сбили 14 беспилотников.

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    25 июня 2025, 01:30 • Новости дня
    Уличенный Венгрией в шпионаже экс-дипломат с Украины попросился жить в Россию

    Tекст: Ирма Каплан

    Венгерский суд удовлетворил ходатайство бывшего сотрудника посольства Киева в Будапеште Сергея Александрова, которого разоблачили как «украинского шпиона», и отменил его депортацию в Украину, пишет газета Blikk.

    В начале мая Венгрия заявила о высылке «двух украинских дипломатов» , которых объявила «шпионами» в ответ на разоблачение Службой безопасности Украины (СБУ) двух агентов венгерской разведки в Закарпатье, пишет венгерская Blikk. 

    Один из них, Сергей Александров, обжаловал высылку в суде. Его адвокат Габор Сюч утверждал, что мужчина хотел уехать не на Украину, а в Россию, поскольку имеет российское гражданство как уроженец Крыма.

    Украинско-российский гражданин Александров может вернуться в Венгрию на основании решения суда. Суд отменил постановление о депортации, заявив, что ему следовало разрешить добровольно выехать в Россию.

    Как пишет портал «Европейская правда», в заявлении на получение вида на жительство в ноябре 2024 года Александров указал Украину как свою родину. Его адвокат заявил, что в анкете не было поля для указания другого гражданства, поэтому мужчина и не заявил о желании выезда в Россию.

    «Судья счел, что не следовало немедленно депортировать Сергея на Украину, а следовало позволить ему добровольно выехать в Россию», – отметил Сюч в комментарии Blikk.

    Нынешнее решение суда означает, что депортация Александрова на Украину отменена, и он сможет вернуться в Будапешт. Но ему грозит производство за нарушение миграционного законодательства Венгрии.

    Александров, который, по данным Blikk, после высылки в начале мая уехал в Закарпатье, отказался говорить с журналистами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, венгерские власти опубликовали данные сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионской деятельности и объявили персонами нон-грата. 9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    В мае газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинские спецслужбы нашли в Венгрии предателей.

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    25 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» выявили диверсантов ВСУ под видом пожилых селян

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» задержали за сутки нескольких диверсантов ВСУ в гражданской одежде, которые под видом пожилых селян пытались проникнуть через границу.

    «За прошедшие сутки сразу несколько вэсэушников были задержаны в районе госграницы в гражданской одежде. Под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты», – сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что на Сумском направлении командование ВСУ по-прежнему отправляет солдат в бессмысленные «мясные штурмы».

    «За сутки враг предпринял 11 безуспешных контратак: на направлении Кондратовки, Алексеевки, две в окрестностях Новониколаевки, три в Юнаковке и четыре в районе села Садки. Всего в 11 контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых более 30 уничтожены, свыше 20 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали на исходные позиции», – доложили российские военнослужащие.

    На Волчанском и Липцовском направлениях за сутки уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ с автомобильной и бронированной техникой, склады материально-технического снабжения и станция РЭБ.

    «Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 17 домовладений, а также выбили врага из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные провели зачистку жилых домов и заняли тактические позиции в ключевых районах Волчанска, контролируя береговую линию реки Волчья.

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    25 июня 2025, 04:57 • Новости дня
    Песков сообщил о беседе Путина и Вучича о поставках сербской техники на Украину

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на мероприятиях ко Дню Победы в Москве обсуждал с сербским коллегой Александром Вучичем вопрос участия страны в поставках военной продукции на Украину, что подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Они (контакты) были во время мероприятий, которые были в рамках 9 мая, Дня Победы. У них же была беседа, и эта тема затрагивалась», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, после чего Александр Вучич заявил, что сделки отменят, если у властей Сербии появятся вопросы к документам и конечному пользователю.

    Вучич также заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич объявил о планах пересмотреть все существующие контракты на экспорт вооружений.


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    Авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самый страшный сценарий был, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ. Цены моментально взлетят до небес. Что остановило Иран от шага, который погрузит мир в энергетический и экономический кризис? И какой сценарий выгоден России? Подробности

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    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

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    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

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    Кто и зачем тайно втыкает шприцы в юных француженок

    «Варварские уколы», «национальный феномен» – французские СМИ в растерянности требуют принять меры против эпидемии подозрительных уколов в общественных местах, жертвами которых становятся обычно молодые женщины. Кто стоит за этими инцидентами и почему французская полиция бессильна против преступлений такого рода? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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