The Guardian: Британия впервые передала Украине ракеты за счет активов России

The Guardian сообщила о передаче Британией Украине ракет за счет активов России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Британские власти намерены передать Киеву 350 усовершенствованных ракет ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian. Для закупки вооружения впервые были использованы проценты от замороженных активов России.

Великобритания направила 70 млн фунтов стерлингов на адаптацию ракет ASRAAM класса «воздух – воздух» для запуска с наземных систем. Согласно информации, это первый случай, когда Лондон использовал доходы от российских активов для финансирования военных поставок на Украину.

Модернизированные ракеты будут устанавливаться на комплексы ПВО Raven, часть которых уже используется ВСУ, а еще пять систем находятся в пути. Доработанные вооружения предназначены для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами и устанавливаются на автомобили Supacat.

Официально о новых поставках ожидается заявление 25 июня от премьер-министра Британии Кира Стармера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер отметил сложности и противоречия в вопросе изъятия замороженных российских средств в стране. Киев согласовал с Токио получение 3 млрд долларов за счет российских активов. Экс-министр Германии рассказала о спорах на Западе по поводу замороженных российских активов.