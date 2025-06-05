Киев согласовал с Токио получение 3 млрд долларов за счет российских активов

Tекст: Александра Юдина

Стороны договорились, что средства будут предоставлены через японское агентство JICA, и они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС.

Шмыгаль сообщил, что деньги пойдут на приоритетные бюджетные расходы, связанные с развитием экономики и усилением страны. Он уточнил, что общий объем помощи по программе ERA уже достиг 14,7 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не отказывается от своих прав на замороженные активы в Евросоюзе и продолжит их защищать.