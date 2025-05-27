Экс-министр Германии рассказала о спорах на Западе из-за российских активов

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в данный момент обсуждается, как законно использовать эти средства, не прибегая к конфискации, чтобы избежать юридических проблем, передает ТАСС.

Крамп-Карренбауэр заявила, что переговоры ведутся в разных кругах Европы и Америки, а также среди правящих партий Германии и в структурах безопасности страны.

Также, по ее словам, решения по использованию активов зависят от позиции Бельгии, Франции, Европейского центрального банка и стран Группы семи. Она подчеркнула, что такие идеи активно обсуждаются и окончательное решение будет зависеть от согласованной позиции партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не отказывается от своих прав на замороженные активы в Евросоюзе и продолжит их защищать.