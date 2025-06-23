Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.0 комментариев
Умер пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Серове
Пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке Серове скончался
В Екатеринбурге скончался мужчина, доставленный из Серова после взрыва газа в жилом доме, где он получил серьезные ожоги, сообщили в больнице.
В 40-й больнице Екатеринбурга подтвердили смерть мужчины, пострадавшего при взрыве газа в пятиэтажке в Серове. В больнице пояснили, что он скончался от полученных травм, передает РИА «Новости».
Глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что пострадали пять человек. У одного из них диагностировали ожоги 63% тела, остальных отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Тяжело пострадавшего доставили в ожоговый центр Екатеринбурга.
Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир города Серов в Свердловской области произошел хлопок газа. В результате происшествия пять человек пострадали.