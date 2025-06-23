Умер пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Серове

Пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке Серове скончался

Tекст: Вера Басилая

В 40-й больнице Екатеринбурга подтвердили смерть мужчины, пострадавшего при взрыве газа в пятиэтажке в Серове. В больнице пояснили, что он скончался от полученных травм, передает РИА «Новости».

Глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что пострадали пять человек. У одного из них диагностировали ожоги 63% тела, остальных отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Тяжело пострадавшего доставили в ожоговый центр Екатеринбурга.

Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир города Серов в Свердловской области произошел хлопок газа. В результате происшествия пять человек пострадали.