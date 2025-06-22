Нетаньяху заявил о близости Израиля к реализации своих целей в Иране

Tекст: Антон Антонов

«Это режим, который хочет нас уничтожить, и именно поэтому мы начали эту операцию», – сказал Нетаньяху. Он отметил, что операция направлена на устранение двух ключевых угроз – «ядерной угрозы и угрозы баллистических ракет».

«Мы шаг за шагом движемся к достижению этих целей, мы очень близки к их достижению», – приводит его слова ТАСС.

Нетаньяху заявил, что Израиль «не будет втянут в войну на истощение» и не собирается действовать «сверх необходимого», но продолжит «эту историческую операцию, пока не достигнет всех целей».

В свою очередь, постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон в ответ на вопрос о намерениях Израиля продолжать воздушные атаки заявил: «У нас все еще есть много целей». Он также отметил, что теперь Тегеран должен подходить к своим дальнейшим действиям с особой осторожностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль может попытаться не только полностью лишить Иран шансов создать ядерное оружие, но и изменить правящий режим в Тегеране.

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