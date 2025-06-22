22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.11 комментариев
Axios: Израиль вывел из строя ПВО Ирана перед атакой США по Фордо
Израильские военно-воздушные силы по просьбе США нейтрализовали системы ПВО Ирана за двое суток до удара по объекту в Фордо, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских и израильских чиновников.
Военно-воздушные силы Израиля по просьбе США вывели из строя системы противовоздушной обороны Ирана за 48 часов до атаки американских сил по ядерному объекту в Фордо, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию портала Axios.
Источник портала сообщил: «По запросу администрации (президента США Дональда – ред.) Трампа израильские военно-воздушные силы вывели из строя множество иранских систем противовоздушной обороны в течение 48 часов перед ударом США по ядерному объекту Ирана в Фордо». Axios ссылается на слова трех американских и израильских чиновников.
По данным Axios, Дональд Трамп напрямую обратился с просьбой к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху еще на прошлой неделе. После этого Вашингтон предоставил Израилю список иранских ПВО, которые следовало вывести из строя для обеспечения успешной операции американских бомбардировщиков.
Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.