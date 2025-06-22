Волонтеры Победы высадили деревья в рамках акции «Сад памяти»

Tекст: Ольга Иванова

В День памяти и скорби у Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялась очередная высадка деревьев в рамках Международной акции «Сад памяти». В мероприятии приняли участие представители власти, потомки полководцев, общественные деятели, волонтеры и партнеры проекта. Добровольцы из движения «Волонтеры Победы» помогали ветеранам Великой Отечественной войны и участникам спецоперации, а также сопровождали гостей и организовывали высадку деревьев.

Торжественная часть акции началась с минуты молчания и зажжения свечей у монумента «Скорбящая мать». Гости смогли посетить экскурсию по обновленной экспозиции Музея Победы, где были представлены новейшие диорамы, посвященные ключевым событиям 1941-1945 годов. После этого участники высадили памятные деревья на аллее Молодоженов.

Шестой сезон «Сада памяти» отмечен рекордным расширением географии – к проекту присоединились более 80 стран. Благодаря поддержке Министерства иностранных дел и Россотрудничества к участию привлекаются как российские соотечественники, так и иностранцы, желающие почтить память Героев Великой Отечественной войны. В 2025 году при поддержке волонтеров были высажены масштабные геоглифы со словом «Победа» в различных регионах страны.

«Каждое дерево – это символ жизни, продолжения традиций и уважения к подвигу предков. Особенно отрадно, что в высадках участвуют семьи с детьми, ведь так память становится осязаемой для новых поколений. Мы продолжим развивать проект, чтобы сохранить правду о войне и зеленое наследие для будущего», – подчеркнула председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко.

Параллельно акция прошла и за рубежом, в том числе в Бресте, где у мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» был заложен Сад памяти из 20 елей. Волонтер из Курской области Светлана Котельникова отметила: «Для меня участие в высадке Сада Памяти в Бресте стало глубоко трогательным и невероятно важным событием. Брестская крепость – это место, где началась Великая Отечественная война, и именно здесь с делегацией Волонтеров Победы из разных регионов России мы высадили деревья в память об участниках Великой Отечественной войны».