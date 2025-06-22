Рубио заявил, что Иран не мог вывезти уран до ударов

Tекст: Ольга Иванова

Сомнения официального Вашингтона в способности Ирана эвакуировать обогащенный уран с атакованных объектов привел в интервью CBS госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости».

«Сомневаюсь, что они их переместили. Сейчас ничего бы не получилось переместить внутри Ирана. Как только грузовик начал бы двигаться в Иране, это бы увидел Израиль и нацелился на него», – заявил Рубио.

По словам госсекретаря, после американских авиаударов «много обогащенного до 60% урана похоронено глубоко под землей» на объекте в Исфахане. Он подчеркнул, что Иран должен извлечь эти материалы и отказаться от программ по обогащению урана на своей территории.

Ранее Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.