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    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной
    Пентагон раскрыл подробности удара по ядерным объектам Ирана
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    Зеленский потребовал от «стран-партнеров» выделять Украине 0,25% ВВП
    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией
    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов
    Россия осудила атаку США на ядерные объекты Ирана
    Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть
    Путин сказал, что стало фундаментом Победы над нацистской Германией
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.

    8 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    30 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    19 комментариев
    22 июня 2025, 18:25 • Новости дня

    Рубио заявил, что Иран не мог вывезти уран до ударов

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти выразили сомнения в том, что Ирану удалось вывезти ядерные материалы с объектов до авиаударов ВВС США.

    Сомнения официального Вашингтона в способности Ирана эвакуировать обогащенный уран с атакованных объектов привел в интервью CBS госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости».

    «Сомневаюсь, что они их переместили. Сейчас ничего бы не получилось переместить внутри Ирана. Как только грузовик начал бы двигаться в Иране, это бы увидел Израиль и нацелился на него», – заявил Рубио.

    По словам госсекретаря, после американских авиаударов «много обогащенного до 60% урана похоронено глубоко под землей» на объекте в Исфахане. Он подчеркнул, что Иран должен извлечь эти материалы и отказаться от программ по обогащению урана на своей территории.

    Ранее Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    21 июня 2025, 19:58 • Новости дня
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на провокацию с пролетом десятков беспилотников ВСУ через воздушное пространство Казахстана для ударов по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия обратилась к международным организациям с призывом отреагировать на пролет украинских беспилотников через воздушное пространство Казахстана, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Дипломат подчеркнула, что Москва считает эти действия провокацией, направленной против России, и ожидает публичного осуждения со стороны мировых структур и правительств.

    По данным МИД, 19 и 20 июня было зафиксировано, что несколько десятков беспилотников ВСУ пересекли территорию Западно-Казахстанской области, предположительно для нанесения ударов по России. В ведомстве заявили, что подобные действия вызывают решительное осуждение, поскольку затронуты интересы союзника России и члена ОДКБ.

    Захарова считает, что этот инцидент свидетельствует о безразличии киевских властей к территориальной целостности соседних государств, которую, по мнению МИДа, Киев нарушает все чаще. В министерстве подчеркнули необходимость для всех ответственных государств и профильных структур не только реагировать на такие провокации, но и дистанцироваться от киевских властей и их западных партнеров.

    Кроме того, российская сторона убеждена, что власти Украины представляют опасность не только для России, но и для других стран региона, с которыми Киев официально пытается выстраивать диалог. Происшествие, по мнению МИД, демонстрирует важность дальнейшего укрепления коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

    Ранее после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усилилась ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

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    21 июня 2025, 19:18 • Новости дня
    Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет

    Пашинян заявил о запуске проекта «Перекресток мира» вместо Зангезурского коридора

    Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Пашинян на встрече с армянской общиной Стамбула заявил, что Зангезурского коридора не будет, вместо этого страна сосредоточится на реализации проекта «Перекресток мира», передает ТАСС.

    Премьер подчеркнул, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности, суверенитета и равноправия всех сторон. Пашинян отметил, что договоренности между Арменией и Турцией должны строиться на отсутствии угроз друг для друга.

    Глава правительства также уточнил, что проект «Перекресток мира» предусматривает восстановление Мегринской железной дороги, что позволит соединить не только Азербайджан и Армению, но и расширить транспортные связи между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном. Пашинян выразил уверенность, что реализация проекта приведет к открытию новых маршрутов и усилит региональное сотрудничество.

    Премьер добавил, что, по его мнению, нет оснований опасаться проезда транспорта через территорию страны в рамках этого проекта. «Чего они хотят [Турция и Азербайджан]? Хотят ездить по нашей территории? Так пусть ездят, разве это плохо? Мы сами это предлагаем в рамках «Перекрестка мира», – сказал Пашинян.

    Азербайджан называет Зангезурским коридором проект транспортного маршрута длиной около 40 км через Сюникскую область Армении – как способ прямого сообщения между западными районами страны и Нахичеванской Автономной Республикой.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Мордашов рассказал о стоившей ему 7 млрд долларов ошибке
    Мордашов рассказал о стоившей ему 7 млрд долларов ошибке
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов назвал крупнейшей ошибкой компании убытки около 7 млрд долларов после зарубежных приобретений в начале 2000-х годов.

    Руководитель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов поделился, что самой серьезной ошибкой в его карьере стали активные слияния и поглощения в металлургии за рубежом в начале 2000-х годов.

    Он сообщил, что вслед за мировым экономическим кризисом 2008 года большая часть зарубежных активов оказалась неэффективной, что привело к потерям примерно в 7 млрд долларов, передает ТАСС.

    Мордашов отметил, что этот опыт изменил его подход к управлению: теперь он считает опасным увлекаться модными тенденциями и действовать под влиянием общего рыночного ажиотажа. По его словам, урок заключается в необходимости многократной проверки и осторожности при принятии инвестиционных решений.

    Бизнесмен также подчеркнул, что благодаря новому подходу «Северсталь» сейчас переживает экономический спад без долговой нагрузки, что помогает компании оставаться устойчивой. Мордашов добавил, что стал гораздо внимательнее оценивать инвестиции после этих событий.

    В марте Алексей Мордашов из компании «Северсталь» занял четвертое место среди российских миллиардеров по версии Bloomberg Billionaires Index с капиталом в 21,9 млрд долларов.

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    22 июня 2025, 12:27 • Новости дня
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    @ Carlos Barria/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    После авиаударов по территории Ирана президент США Дональд Трамп может оказаться в своеобразной политической ловушке, заявил политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Лукьянов в своем Telegram-канал отметил: «Ловушка, в которую может теперь попасть Трамп, незатейлива, но эффективна», подразумевая, что дальнейшие шаги Вашингтона будут определяться реакцией Тегерана.

    Политолог Лукьянов считает, что если Иран нанесет ответный удар по американским объектам, Соединенным Штатам придется глубже втягиваться в конфликт. В случае слабой или формальной реакции со стороны Ирана, израильское руководство и американские неоконсерваторы будут усиливать давление на Белый дом с целью добиться смены власти в Иране, тогда как Трамп, по мнению автора, к такому сценарию не готов, добавил он.

    Лукьянов предполагает, что иранские власти вряд ли решатся на прямую атаку по объектам США, чтобы не провоцировать масштабного военного вовлечения американской армии. Вместо этого Тегеран, вероятно, расширит удары по Израилю. «В ответ на это Нетаньяху активизирует усилия, чтобы убедить Вашингтон в необходимости смены иранского режима, на что пока Трамп не готов, само это понятие ему мировоззренчески чуждо. Но логика втягивания в конфликты редко преодолима», – заявил он.

    В воскресенье в Конгрессе США заявили, что Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что является нарушением конституции.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится к возможному ответному удару Тегерана после атаки на иранские атомные объекты.

    Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 03:10 • Новости дня
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    @ Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени, объявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Самолеты США покинули воздушное пространство Ирана», – написал он.

    По словам американского президента, полный комплект бомб был выпущен на объект в Фордо.

    «Поздравляю великих американских воинов! В мире нет других военных, которые могли бы это сделать. Настало время для мира!» – завершил Трамп свой пост.

    Решение Трампа напрямую вмешаться в поддержку усилий Израиля по разрушению ядерной программы Ирана знаменует собой эскалацию на Ближнем Востоке.

    Это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью – тем, чего Трамп и многие его предшественники пытались избежать, в том числе посредством дипломатии с Ираном, пишет портал Axios.

    Атака, которая произошла на девятую ночь войны между Израилем и Ираном, может спровоцировать ответные действия Тегерана против США.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Американский президент призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В пятницу Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон отказывается влиять на Израиль и вмешиваться в его конфликт с Ираном, добавив, что якобы взял двухнедельную паузу, в течение которой будет думать и наблюдать за ситуацией.

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    22 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов

    TRHaber: Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов

    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранские военные намерены перекрыть Ормузский пролив в ближайшие часы, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Алиреза Тангсири.

    «Ормузский пролив будет закрыт через несколько часов», – приводит TRHaber слова генерала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее СМИ сообщали, что американские удары по иранским ядерным грозят скачком мировых цен на нефть из-за возможного перекрытия Ормузского пролива. Еще до ударов США Тегеран допускал возможность перекрытия этого пролива.

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    22 июня 2025, 02:05 • Новости дня
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с инициативой новой схемы финансовой поддержки украинской оборонной промышленности.

    Владимир Зеленский призвал западных партнеров Украины выделить 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия и заявил, что этим летом страна планирует подписать соглашения о начале экспорта технологий производства оружия, передает Reuters.

    Зеленский уточнил, что Украина уже ведет переговоры с Данией, Норвегией, Германией, Канадой, Великобританией и Литвой по вопросу запуска совместного производства оружия. По его словам, в 2025 году Киев привлек 43 млрд долларов для финансирования собственного производства вооружений.

    «Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и внутреннее производство», – сказал Зеленский.

    Он добавил, что Украина уже обеспечивает около 40% своих оборонных потребностей за счет внутреннего производства, но власти страны стремятся увеличить этот показатель с помощью иностранных инвестиций и новых соглашений о совместном производстве.

    Напомним, на следующей неделе в Гааге должен состояться саммит НАТО, где будут обсуждаться вопросы роста военных расходов, а также предложение генсека альянса Марка Рютте о выделении 5% ВВП на оборону странами-членами НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Япония отменила встречу на высшем уровне с США после того, как администрация Дональда Трампа внезапно приказала Токио тратить больше на оборону, что вызвало гнев у ближайшего азиатского союзника Вашингтона.

    Также президент США заявлял, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

    В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.

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    22 июня 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией

    Эксперт Анпилогов: Удар США не мог нанести критического урона ядерным объектам Ирана

    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией
    @ Gene Blevins/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию. В Белом доме не могут не понимать, что несколько бомб GBU-57 не способны разрушить ядерные объекты, расположенные в толще горы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

    «Проникающая способность GBU-57 – примерно 60 метров. Но речь идет об обычном грунте. Если же говорить о железобетонных укрытиях, то этот показатель падает до примерно трех метров. Очевидно, этого не хватит, чтобы разрушить ядерные объекты в Натанзе и тем более в Фордо, расположенном в толще горы», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Судя по всему, американской стороной даже не ставилась задача по уничтожению подземных комплексов, они пытались вывести из строя вентиляцию и завалить вход. Но на таких объектах всегда есть разветвленная система запасных выходов, которые не используются и всячески маскируются, а также резервные системы энергоснабжения и вентиляции», – продолжил он.

    «Все это понимаем мы, а значит, осознают и в Белом доме. Таким образом, я вижу в этой атаке США скорее символический жест, пиар-акцию и демонстрацию возможностей, чем реальную попытку нанести критический урон иранской ядерной отрасли. Признаков того, что это действительно военная операция, ставящая перед собой решительные и серьезные цели, пока нет», – подчеркнул спикер.

    Ранее США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. «Наша цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от главного государства – спонсора террора», – сказал он.

    В CBS News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Минобороны США сообщили, что для ударов использовались бомбардировщики B-2 с противобункерными бомбами GBU-57, а также ракеты Tomahawk, запущенные с подводных лодок.

    Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) заявило об «отсутствии повышения уровня радиации» после ударов США. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила факт атак, но заявила, что удары не остановят ее от развития ядерной программы.

    Корпус стражей исламской революции заявил о своем «праве на самооборону за пределами понимания и расчетов агрессора». В Тегеране пообещали, что в Вашингтоне пожалеют об атаках на Иран, а также провели новые удары по Израилю ракетами Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».


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    22 июня 2025, 05:23 • Новости дня
    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США

    Гутерреш выразил обеспокоенность эскалацией конфликта после авиаударов США по Ирану

    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ударов США по Ирану призвал к деэскалации во избежание «спирали хаоса» в и без того проблемном регионе Ближнего Востока.

    «Я серьезно встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности», – отметил генсек ООН в своем заявлении.

    Гутерреш отметил, что есть нарастающий риск выхода конфликта из–под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира.

    «Я призываю государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств по Уставу ООН и другим нормам международного права. В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед – это дипломатия. Единственная надежда – это мир», – призвал он.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

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    22 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В День памяти и скорби президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, он также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

    Напомним, в памятных мероприятиях по всему миру, посвященных Дню памяти и скорби, приняли участие более 1,2 млн человек.


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    22 июня 2025, 07:40 • Новости дня
    Ученые: Просмотр видео для взрослых медленно разрушает мозг

    Исследования показали опасность деменции от частого просмотра порнографии

    Tекст: Ирма Каплан

    Исследование предупреждает, что у людей, которые часто смотрят контент для взрослых, нарушаются когнитивные функции, так как регулярный просмотр порнографии может сразу же снижать эффективность выполнения задач, требующих внимания и когнитивного контроля.

    Нарушение исполнительной функции и снижение когнитивных способностей являются ранними признаками снижения когнитивных способностей, предвестниками деменции. Исследования показали: если просмотр видео для взрослых повторяется регулярно, то такое развлечение потенциально может повысить угрозу ментальному здоровью.

    «Влияние зависимости от интернет-порнографии на функциональные связи мозга в префронтальной доле имеет характеристики, сходные с характеристиками наркотической зависимости. Более того, люди, которые часто потребляют порнографию в интернете, сообщают, что испытывают сильное сексуальное возбуждение и повышенное удовольствие во время просмотра, что впоследствии негативно сказывается на их когнитивных способностях и эмоциях», – приводит вывод ученых Daily Mail.

    Исследование было проведено учеными из медицинского колледжа Чэнду в Китае, в нем приняли участие 16 здоровых студентов колледжа и пять студентов колледжа с серьезной зависимостью от интернет-порнографии.

    В ходе опыта студенты колледжа просмотрели 10-минутный порнографический видеоролик в интернете. До и после просмотра они прошли тест, который измеряет концентрацию и контроль внимания (тест Струпа), а также три психологических опросника.

    Ученые заметили, что после просмотра порнографии у участников значительно замедлилась реакция, они допускали больше ошибок в тесте по сравнению с показателями до просмотра. Кроме того, паттерны мозговой активности, наблюдаемые у этих студентов, напоминали те, что наблюдаются у людей с наркотической зависимостью и шизофренией.

    У студентов, которые не увлекались просмотром порно, была замечена сильная нейронная связь в областях мозга, отвечающих за обработку речи, координацию движений и сенсорную информацию.

    Пользователи с высокой частотой просмотра порно-контента показали повышенную активность в областях, которые обычно связаны с зависимостью и эмоциональной регуляцией.

    Это говорит о том, что частое потребление контента для взрослых может вызывать нервные и поведенческие эффекты, схожие с другими видами зависимостей. Кроме того, результаты исследования показали, что даже при нерегулярном просмотре порно люди будут испытывать когнитивные эффекты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, современные данные ученых показали, что практикующие БДСМ люди отличаются, как правило, устойчивой психикой, в отличие от непрактикующих, к тому же подобные практики, как оказалось, не являются признаком психотравмы или патологии.

    Кроме того, ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин.

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    21 июня 2025, 21:31 • Новости дня
    Немецкие политики обратились в прокуратуру из-за «нацистских» слов Мерца об Иране

    BZ: Политики в ФРГ обвинили Мерца в использовании лексики, схожей с нацистской

    Немецкие политики обратились в прокуратуру из-за «нацистских» слов Мерца об Иране
    @ Bernd Elme/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Группа известных политиков и представителей культуры ФРГ обратилась в прокуратуру, требуя расследовать «нацистское» заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране, сообщила газета Berliner Zeitung (BZ).

    Заявления поступили от порядка 20 немецких политиков, музыкантов и публицистов, передает Berliner Zeitung.

    Поводом стала фраза, произнесенная Мерцем на встрече G7 в Канаде, когда он, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил: «Это грязная работа, которую делает Израиль, для всех нас». Политики в Германии сочли такие слова бесчеловечными и сравнили их с риторикой, присущей нацистам.

    В жалобе, переданной в федеральную и берлинскую прокуратуру, Мерца обвиняют в нарушении принципов мирного сосуществования и использовании языка, похожего на лексикон нацистской Германии.

    В качестве аргумента авторы заявления привели историческую аналогию, отметив, что в начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер оправдывал массовые убийства евреев в Бабьем Яру схожими словами о «грязной работе».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

    Канцлер Германии ранее выразил сомнения в способности России выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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    22 июня 2025, 14:09 • Новости дня
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    Медведев заявил, что после ночных ударов США по трем целям в Иране ряд стран выразил готовность напрямую поставить Тегерану ядерное вооружение, передает РИА «Новости». «Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране? … Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», – уточнил он.

    Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    10 комментариев


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    22 июня 2025, 10:09 • Новости дня
    США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
    США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
    @ Ken Cedeno/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон готовится к возможному ответному удару Тегерана после атаки на иранские атомные объекты, сообщили неназванные американские чиновники в СМИ.

    Администрация президента США Дональда Трампа готовится к потенциальному ответному удару со стороны Ирана, последующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность, сообщили собеседники NBC, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    10 комментариев

    Также они отметили, что пока неизвестно, будут целью ответных ударов зарубежные или внутренние объекты.

    Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.

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    22 июня 2025, 10:59 • Новости дня
    Иран впервые применил ракеты Kheibar Shekan против Израиля
    Иран впервые применил ракеты Kheibar Shekan против Израиля
    @ Fars Media Corporation/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В утренней атаке на Израиль Иран использовал ракеты Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками и новыми тактиками, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Иран впервые использовал баллистические ракет Kheibar Shekan с несколькими боеголовками, они относятся к третьему поколению ракет, передает РИА «Новости».

    Заявленная дальность полета Kheibar Shekan составляет около 1,5 тыс. километров.

    Ранее Тегеран сообщал, что в ходе утренней атаки целями стали аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований, а также центры управления и командования различных уровней.

    Армия Израиля заявляла, что пусковые установки, из которых утром в воскресенье наносились удары по израильской территории, якобы нейтрализованы в ходе атаки израильских ВВС.

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