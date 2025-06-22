22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.8 комментариев
Рубио заявил, что Иран не мог вывезти уран до ударов
Американские власти выразили сомнения в том, что Ирану удалось вывезти ядерные материалы с объектов до авиаударов ВВС США.
Сомнения официального Вашингтона в способности Ирана эвакуировать обогащенный уран с атакованных объектов привел в интервью CBS госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости».
«Сомневаюсь, что они их переместили. Сейчас ничего бы не получилось переместить внутри Ирана. Как только грузовик начал бы двигаться в Иране, это бы увидел Израиль и нацелился на него», – заявил Рубио.
По словам госсекретаря, после американских авиаударов «много обогащенного до 60% урана похоронено глубоко под землей» на объекте в Исфахане. Он подчеркнул, что Иран должен извлечь эти материалы и отказаться от программ по обогащению урана на своей территории.
Ранее Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.
В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.