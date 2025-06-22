  • Новость часаПентагон раскрыл подробности удара по ядерным объектам Ирана
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    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    Зеленский потребовал от «стран-партнеров» выделять Украине 0,25% ВВП
    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией
    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов
    Россия осудила атаку США на ядерные объекты Ирана
    Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть
    Путин сказал, что стало фундаментом Победы над нацистской Германией
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    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    19 комментариев
    22 июня 2025, 16:49 • Новости дня

    Иран продлил закрытие воздушного пространства

    Tекст: Дарья Григоренко

    Воздушное пространство Ирана останется недоступным для полетов еще сутки, сообщили СМИ.

    ISNA сообщило со ссылкой на министерство транспорта Ирана, что воздушное пространство страны будет закрыто еще на 24 часа. Запрет на использование воздушного пространства действует до понедельника, до 14 часов по местному времени, передает ТАСС.

    Накануне министерство дорог и градостроительства Ирана объявило о продлении закрытия воздушного пространства страны.

    Ранее официальный представитель израильской армии Эфи Дефрин заявил, что израильские военные продолжат операцию в отношении Ирана до выполнения поставленных целей. В утренней атаке на Израиль Иран использовал ракеты Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    7 комментариев


    22 июня 2025, 03:10 • Новости дня
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    @ Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени, объявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Самолеты США покинули воздушное пространство Ирана», – написал он.

    По словам американского президента, полный комплект бомб был выпущен на объект в Фордо.

    «Поздравляю великих американских воинов! В мире нет других военных, которые могли бы это сделать. Настало время для мира!» – завершил Трамп свой пост.

    Решение Трампа напрямую вмешаться в поддержку усилий Израиля по разрушению ядерной программы Ирана знаменует собой эскалацию на Ближнем Востоке.

    Это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью – тем, чего Трамп и многие его предшественники пытались избежать, в том числе посредством дипломатии с Ираном, пишет портал Axios.

    Атака, которая произошла на девятую ночь войны между Израилем и Ираном, может спровоцировать ответные действия Тегерана против США.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    26 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Американский президент призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В пятницу Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон отказывается влиять на Израиль и вмешиваться в его конфликт с Ираном, добавив, что якобы взял двухнедельную паузу, в течение которой будет думать и наблюдать за ситуацией.

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    22 июня 2025, 12:27 • Новости дня
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    @ Carlos Barria/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    После авиаударов по территории Ирана президент США Дональд Трамп может оказаться в своеобразной политической ловушке, заявил политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Лукьянов в своем Telegram-канал отметил: «Ловушка, в которую может теперь попасть Трамп, незатейлива, но эффективна», подразумевая, что дальнейшие шаги Вашингтона будут определяться реакцией Тегерана.

    Политолог Лукьянов считает, что если Иран нанесет ответный удар по американским объектам, Соединенным Штатам придется глубже втягиваться в конфликт. В случае слабой или формальной реакции со стороны Ирана, израильское руководство и американские неоконсерваторы будут усиливать давление на Белый дом с целью добиться смены власти в Иране, тогда как Трамп, по мнению автора, к такому сценарию не готов, добавил он.

    Лукьянов предполагает, что иранские власти вряд ли решатся на прямую атаку по объектам США, чтобы не провоцировать масштабного военного вовлечения американской армии. Вместо этого Тегеран, вероятно, расширит удары по Израилю. «В ответ на это Нетаньяху активизирует усилия, чтобы убедить Вашингтон в необходимости смены иранского режима, на что пока Трамп не готов, само это понятие ему мировоззренчески чуждо. Но логика втягивания в конфликты редко преодолима», – заявил он.

    В воскресенье в Конгрессе США заявили, что Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что является нарушением конституции.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится к возможному ответному удару Тегерана после атаки на иранские атомные объекты.

    Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    7 комментариев

    Комментарии (8)
    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    Комментарии (0)
    22 июня 2025, 05:23 • Новости дня
    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США

    Гутерреш выразил обеспокоенность эскалацией конфликта после авиаударов США по Ирану

    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ударов США по Ирану призвал к деэскалации во избежание «спирали хаоса» в и без того проблемном регионе Ближнего Востока.

    «Я серьезно встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности», – отметил генсек ООН в своем заявлении.

    Гутерреш отметил, что есть нарастающий риск выхода конфликта из–под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира.

    «Я призываю государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств по Уставу ООН и другим нормам международного права. В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед – это дипломатия. Единственная надежда – это мир», – призвал он.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    7 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

    Комментарии (27)
    22 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов

    TRHaber: Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов

    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранские военные намерены перекрыть Ормузский пролив в ближайшие часы, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Алиреза Тангсири.

    «Ормузский пролив будет закрыт через несколько часов», – приводит TRHaber слова генерала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    7 комментариев

    Ранее СМИ сообщали, что американские удары по иранским ядерным грозят скачком мировых цен на нефть из-за возможного перекрытия Ормузского пролива. Еще до ударов США Тегеран допускал возможность перекрытия этого пролива.

    Комментарии (14)
    22 июня 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией

    Эксперт Анпилогов: Удар США не мог нанести критического урона ядерным объектам Ирана

    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией
    @ Gene Blevins/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию. В Белом доме не могут не понимать, что несколько бомб GBU-57 не способны разрушить ядерные объекты, расположенные в толще горы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

    «Проникающая способность GBU-57 – примерно 60 метров. Но речь идет об обычном грунте. Если же говорить о железобетонных укрытиях, то этот показатель падает до примерно трех метров. Очевидно, этого не хватит, чтобы разрушить ядерные объекты в Натанзе и тем более в Фордо, расположенном в толще горы», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Судя по всему, американской стороной даже не ставилась задача по уничтожению подземных комплексов, они пытались вывести из строя вентиляцию и завалить вход. Но на таких объектах всегда есть разветвленная система запасных выходов, которые не используются и всячески маскируются, а также резервные системы энергоснабжения и вентиляции», – продолжил он.

    «Все это понимаем мы, а значит, осознают и в Белом доме. Таким образом, я вижу в этой атаке США скорее символический жест, пиар-акцию и демонстрацию возможностей, чем реальную попытку нанести критический урон иранской ядерной отрасли. Признаков того, что это действительно военная операция, ставящая перед собой решительные и серьезные цели, пока нет», – подчеркнул спикер.

    Ранее США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. «Наша цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от главного государства – спонсора террора», – сказал он.

    В CBS News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Минобороны США сообщили, что для ударов использовались бомбардировщики B-2 с противобункерными бомбами GBU-57, а также ракеты Tomahawk, запущенные с подводных лодок.

    Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) заявило об «отсутствии повышения уровня радиации» после ударов США. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила факт атак, но заявила, что удары не остановят ее от развития ядерной программы.

    Корпус стражей исламской революции заявил о своем «праве на самооборону за пределами понимания и расчетов агрессора». В Тегеране пообещали, что в Вашингтоне пожалеют об атаках на Иран, а также провели новые удары по Израилю ракетами Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».


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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 10:09 • Новости дня
    США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
    США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
    @ Ken Cedeno/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон готовится к возможному ответному удару Тегерана после атаки на иранские атомные объекты, сообщили неназванные американские чиновники в СМИ.

    Администрация президента США Дональда Трампа готовится к потенциальному ответному удару со стороны Ирана, последующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность, сообщили собеседники NBC, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    7 комментариев

    Также они отметили, что пока неизвестно, будут целью ответных ударов зарубежные или внутренние объекты.

    Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.

    Комментарии (16)
    22 июня 2025, 10:59 • Новости дня
    Иран впервые применил ракеты Kheibar Shekan против Израиля
    Иран впервые применил ракеты Kheibar Shekan против Израиля
    @ Fars Media Corporation/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В утренней атаке на Израиль Иран использовал ракеты Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками и новыми тактиками, сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Иран впервые использовал баллистические ракет Kheibar Shekan с несколькими боеголовками, они относятся к третьему поколению ракет, передает РИА «Новости».

    Заявленная дальность полета Kheibar Shekan составляет около 1,5 тыс. километров.

    Ранее Тегеран сообщал, что в ходе утренней атаки целями стали аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований, а также центры управления и командования различных уровней.

    Армия Израиля заявляла, что пусковые установки, из которых утром в воскресенье наносились удары по израильской территории, якобы нейтрализованы в ходе атаки израильских ВВС.

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    22 июня 2025, 06:55 • Новости дня
    В Иране заверили в отсутствии утечки радиации после ударов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Специалисты-атомщики незамедлительно провели необходимые замеры на предмет возможной утечки радиоактивных веществ после авиаударов США по ядерным объектам Ирана и подтверждают отсутствие угрозы для людей.

    «Центр ядерной безопасности Ирана незамедлительно провел исследование возможного распространения ядерного загрязнения вокруг ядерных объектов. Никаких признаков загрязнения не зарегистрировано. Таким образом, никакой опасности для жителей, проживающих вокруг этих объектов, нет», – приводит агентство IRNA сообщение организации.

    Там добавили, что Организация по атомной энергии Ирана в своем заявлении, подчеркивая беспочвенность некоторых слухов после атак на ядерные объекты.

    «Ложные сообщения и анализы, проводимые неспециалистами и опубликованные ненадежными источниками, не должны быть основанием для суждений и беспокойства», – предупреждают в организации.

    Жителей Ирана призывают проверять информацию и ориентироваться на данные  Организации по атомной энергии Ирана и Центр ядерной безопасности страны.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    26 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

    Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США. А Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» Ближнего Востока и потребовал «заключить мир».

    По словам советника председателя парламента Ирана Махди Мохаммади, для Ирана нет ничего удивительного в авиаударах США, страна ожидала нападения на ядерный объект в Фордо и провела необходимую эвакуацию.

    Комментарии (19)
    22 июня 2025, 04:38 • Новости дня
    Fox News: США использовали до шести противобункерных бомб при ударе по Ирану
    Fox News: США использовали до шести противобункерных бомб при ударе по Ирану
    @ Gene Blevins/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Телеведущий Fox News Шон Ханнити заявил в субботу вечером, что президент США Дональд Трамп дал ему подробную информацию об ударах США по Ирану, по его словам, при ударе по Ирану были использованы шесть бомб.

    «США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн. При ударах по ядерному объекту Ирана в Фордо использовали их. Бомбы были сброшены с американских бомбардировщиков-невидимок B-2», – сообщает Fox News.

    Кроме того, 30 ракет «Томагавк», запущенных с американских подводных лодок, были использованы при атаках на объекты в Нанаце и Исфахане, добавил телеканал.

    В материале уточняется, что главный зарубежный корреспондент Fox News Трей Ингст вечером субботы сообщал из Израиля, что страна готовится к американскому вмешательству.

    «Это было основным разговором в Израиле в течение последних нескольких дней», –  отметил Ингст, пока израильские чиновники ждали, будут ли действовать США.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






    Результаты
    26 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого.

    Комментарии (9)
    22 июня 2025, 14:09 • Новости дня
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    Медведев заявил, что после ночных ударов США по трем целям в Иране ряд стран выразил готовность напрямую поставить Тегерану ядерное вооружение, передает РИА «Новости». «Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране? … Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», – уточнил он.

    Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    7 комментариев


    Комментарии (19)
    22 июня 2025, 06:10 • Новости дня
    Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» и потребовал «заключить мир»
    Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» и потребовал «заключить мир»
    @ CNP/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Некоторое время назад американские военные нанесли массированные точные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима. Фордо, Натанз и Исфахан. Все слышали эти названия в течение многих лет, пока они строили это ужасно разрушительное предприятие.

    «Наша цель состояла в уничтожении ядерного потенциала Ирана по обогащению и прекращении ядерной угрозы, исходящей от государства номер один в мире – спонсора террора. Сегодня я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью и окончательно уничтожен», – сказал Трамп, стенограмму его речи приводит Associated Press.

    Он отметил, что Иран, «задира Ближнего Востока», теперь обязан заключить мир.

    «Если они этого не сделают. Будущие атаки будут гораздо масштабнее и намного проще для нас», – предупредил глава Белого дома.

    Трамп выразил благодарность и поздравил Биби Нетаньяху, с которым он работал  «как команда, как, возможно, ни одна команда никогда не работала раньше».

    «Мы прошли долгий путь, чтобы устранить эту ужасную угрозу Израилю. Я хочу поблагодарить израильских военных за прекрасную работу, которую они проделали. И самое главное, я хочу поздравить великих американских патриотов, которые сегодня вечером управляли этими великолепными машинами, и всех военных США с операцией, подобной которой мир не видел уже много-много десятилетий», – добавил американский президент.

    Трамп заметил, что продолжаться сложившаяся ситуация не может: либо наступит мир, либо «для Ирана наступит трагедия, гораздо большая, чем мы видели за последние восемь дней». По его словам, осталось много целей, но та, которую США поразили в Иране, была самой сложной из всех.

    «Если мир не наступит быстро, мы займемся другими целями с точностью, скоростью и мастерством. Большинство из них можно уничтожить за считанные минуты. В мире нет военных, которые могли бы сделать то, что мы сделали сегодня вечером», – заявил Трамп, завершив обращение благодарностью Богу и просьбами благословить Израиль и США.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    7 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ после авиаударов США сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

    Комментарии (29)
    22 июня 2025, 15:08 • Новости дня
    Эксперт назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа

    Политолог Ткаченко: Удар США по Ирану усилит позиции России на Ближнем Востоке

    Эксперт назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударив по Ирану, глава Белого дома Дональд Трамп совершил большую ошибку, сделав себя гарантом безопасности Израиля. США будут вынуждены увязнуть в регионе или выйти из конфликта, оставив Тель-Авив один на один с Тегераном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Россия заявила, что американские удары по иранским объектам грозят международной безопасности.

    «Удар США по Ирану – это повышение градуса противостояния Тегерана с Тель-Авивом и эскалация для всего Ближнего Востока. Конфликт будет долгим. Трамп начал новую страницу американского присутствия в регионе, где у Вашингтона давно ничего не получалось и, скорее всего, не получится», – объяснил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, американский лидер, по сути, записал США в гаранты планируемого успеха Тель-Авива, что очень рискованно в первую очередь для самого израильского государства. Мы видим масштабы влияния иранских ракет на экономику и демографию Израиля. У страны очень грустные перспективы с точки зрения сохранения привлечения инвестиций и удержания населения», – детализировал аналитик.

    «В свою очередь, Иран не собирается сдаваться. Поэтому американской стороне придется увязнуть в регионе для продолжения и углубления помощи Израилю в этом противостоянии. Это создает политические угрозы нынешней администрации США. В общем, Трамп совершил серьезную ошибку, и Россия, думаю, уже оценивает, как может этим воспользоваться для усиления своих позиций на Ближнем Востоке», – продолжил политолог.

    «Впрочем, Трамп, осознавая все риски, может пойти в обратном направлении, заявив: «Мы нанесли удар, разгромили иранскую ядерную программу, давайте договариваться о мире». И если Иран ничего не ответит или откажется, Белый дом скажет: «Мы сделали все, что могли, и выходим из ситуации». Это ударит по репутации США, а для Израиля вообще станет катастрофой», – спрогнозировал эксперт.

    Ранее США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил Трамп. «Наша цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от главного государства – спонсора террора», – сказал он.

    Корпус стражей исламской революции заявил о своем «праве на самооборону за пределами понимания и расчетов агрессора». В Тегеране пообещали, что в Вашингтоне пожалеют об атаках на Иран, а также провели новые удары по Израилю ракетами Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками.

    Россия осудила США, указав, что американская операция наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), нарушает международное право, Устав ООН и резолюции Совбеза ООН, говорится в сообщении МИД.

    Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия, пишет издание Washington Post. В Москве тоже указали на ловушку, в которую себя загнал глава Белого дома вчерашней атакой. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Тегераном американский лидер предал «миротворцев» ради «ястребов».

    Комментарии (3)
    22 июня 2025, 12:27 • Новости дня
    WP: Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия
    WP: Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия
    @ Ken Cedeno/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение президента США Дональда Трампа о нанесении удара по иранским ядерным объектам может стать судьбоносным для его президентства, пишет Washington Post.

    Решение Трампа нанести удар по трем атомным объектам Ирана стало необычным и рискованным шагом, сообщает Washington Post.

    Президент США так рассчитывает устранить иранскую ядерную угрозу, которая оставалась нерешенной проблемой для предыдущих американских лидеров.

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Трамп делает ставку на то, что Иран не сможет нанести значимый ответный удар. Если этот расчет оправдается, президент США сможет продемонстрировать свою решимость не только Тегерану, но и другим глобальным соперникам – Китаю и России.

    По мнению авторов материала, это решение может существенно повлиять на положение Трампа внутри страны и на международной арене.

    В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Сам Иран указал, что вправе сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов. В Конгрессе США заявили, что удар наносился без разрешения конгрессменов, что нарушает конституцию и может стать поводом для импичмента Трампу.

    Комментарии (6)
    22 июня 2025, 13:26 • Новости дня
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне следует отказаться от дальнейшей эскалации ситуации с Ираном и вернуться к переговорам после ударов по иранским ядерным объектам, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявила, что Ирану нельзя позволить создавать ядерное оружие.

    «Я призываю все стороны отступить, вернуться к переговорному столу и избегать дальнейшей эскалации», – добавила она.

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    По словам Каллас, главы МИД Евросоюза обсудят американскую атаку на Иран в понедельник.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что удар США по Ирану больше напоминает пиар-акцию, чем военную операцию.

    Комментарии (9)
    22 июня 2025, 13:09 • Новости дня
    NYT: Удары США поставили Иран перед мрачным выбором

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские удары по иранским ядерным объектам поставили Тегеран перед трудным выбором между ответной атакой и поиском компромисса, пишет New York Times.

    Иранские власти до сих пор воздерживались от прямых атак на американские цели в ходе войны с Израилем, однако военное руководство страны ранее предупреждало, что вступление США в конфликт приведет к ответным ударам, пишет New York Times.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Генерал Мохсен Резаи заявил, что Иран готов атаковать американские военные базы, минировать Персидский залив и перекрыть Ормузский пролив, если Вашингтон вмешается в войну.

    По информации издания, иранская дипломатия предпринимала попытки заручиться поддержкой у европейских, арабских и турецких партнеров, но эти усилия не увенчались успехом. Переговоры между Ираном и США по ядерной программе провалились после израильских атак,

    Однако оставшийся у Тегерана выбор весьма мрачен, поскольку ответ на агрессию США приведет к большой войне, что повлечет крах Ирана или годы нестабильности, и в конце концов страна разделит судьбу Афганистана или Ирака.

    Другая опция будет означать, что Иран останется лишь «тенью себя прежнего», у страны будет подорван ядерный потенциал, истощенная армия и ограниченные возможности для отмены антииранских санкций.

    В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что имеет право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что атака США грозит долгосрочными последствиями.

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