Пентагон раскрыл подробности удара по ядерным объектам Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Авиаудары США по ядерным объектам Ирана были проведены с использованием бомбардировщиков B-2, ракет «Томагавк» и так называемых бомб для разрушения бункеров, сообщает Bloomberg. Операция, получившая название Midnight Hammer, включала более 75 высокоточных боеприпасов и задействовала около 125 самолетов.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, рассказал, что B-2 стартовали с базы Вайтман в штате Миссури. Часть бомбардировщиков совершила отвлекающий маневр, чтобы ввести в заблуждение иранскую ПВО, в то время как другая группа B-2 нанесла основные удары по целям.

Субмарины ВМС США выпустили крылатые ракеты «Томагавк», а бомбардировщики B-2 впервые в боевых условиях применили 14 сверхтяжелых бомб. Помимо бомбардировщиков и субмарин, в операции участвовали десятки самолетов-заправщиков и современные истребители.

Министр обороны Пит Хегсет подчеркнул, что операция готовилась несколько месяцев, с привлечением максимальных мер по обеспечению безопасности и элементами дезинформации. По его словам, миссия была направлена исключительно на уничтожение ядерной программы Ирана, а не на смену власти в Тегеране.

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