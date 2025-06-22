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В Подмосковье прошла приуроченная ко Дню памяти и скорби акция
У стен Главного храма Вооруженных Сил в Московской области прошла акция «Свеча памяти», где установили 1418 свечей с пламенем от Вечного огня, сообщило Министерство обороны России.
Для акции «Свеча памяти» участники зажгли 1418 свечей, пламя доставили из Мемориального комплекса «Курская дуга», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Огонь привез Герой России подполковник Александр Данилов. Его сопровождала рота почетного караула Преображенского полка. Маршрут следования охватил шесть регионов, где прошли памятные мероприятия на мемориалах городов-героев и городов воинской славы.
В акции приняли участие генерал армии Виктор Горемыкин, военнослужащие, представители общественных и ветеранских объединений, духовенства и молодежных организаций Московской области.
Ровно в 4.00 мск участники акции возложили цветы и установили свечи к скульптуре «Матерям победителей» в музейно-храмовом комплексе. В память о погибших в Великой Отечественной войне в храме прошла Божественная лития, которую провел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Ранее Минобороны ко Дню памяти и скорби открыло мультимедийный раздел «В вечном огне нашей памяти» с рассекреченными архивными документами из фондов Центрального архива оборонного ведомства.