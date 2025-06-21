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    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    7 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    16 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    12 комментариев
    21 июня 2025, 03:39 • Новости дня

    Минобороны ко Дню памяти и скорби представило рассекреченные документы о героях войны

    Минобороны ко Дню памяти и скорби представило рассекреченные документы о героях войны
    @ Петров Сергей/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    На сайте Минобороны ко Дню памяти и скорби открыли мультимедийный раздел «В вечном огне нашей памяти» с рассекреченными архивными документами из фондов Центрального архива оборонного ведомства.

    Мультимедийный проект «В вечном огне нашей памяти» представлен  Министерством обороны в День памяти и скорби и посвящен мужеству и самоотверженности защитников Родины в первые дни Великой Отечественной войны.

    История тяжелого противостояния началась 22 июня 1941 года, когда границу СССР пересекли 190 немецких дивизий, моторизованных и вооруженных. Тогда  фашистская армия почти в два раза превосходила советскую.

    «На Советский Союз обрушилась невиданная до тех пор волна насилия и разрушения, положив начало долгим, кровопролитным годам борьбы за само существование государства», – говорится в разделе, сотканном из директив  и приказов, телеграмм, разведсводок, боевых донесений фронтов и личных дел бойцов.

    «Внезапный удар по пограничным рубежам стал началом тяжелых испытаний для многонационального народа Советского Союза. Перед лицом мощного вторжения люди встали на защиту Родины, проявив отвагу, стойкость и несгибаемый дух», – напомнили читателям.

    За первые полгода войны Красную Армию пополнили более миллиона советских граждан. Стали воинами сотни тысяч комсомольцев. В народное ополчение ушло два миллиона человек.

    Самоотверженность и героизм пограничников и красноармейцев сыграли ключевую роль в срыве планов нацистской Германии о молниеносном захвате Советского Союза. Об этом рассказывают рассекреченные и представленные в разделе документы из фондов Центрального архива Минобороны о героях первых дней войны.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России представило историко-познавательный проект «Последний штурм перед Победой», посвященный Берлинской наступательной операции.

    До этого оборонное ведомство представило проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.


    19 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Резко упала эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет

    NBC: Израильская ПВО перехватила только 65% иранских ракет

    Резко упала эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Эффективность работы системы противовоздушной обороны Израиля снизилась по сравнению с предыдущими днями, что связывают с изменением тактики Ирана.

    Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Израиля сообщает, что за последние сутки средства ПВО Израиля смогли перехватить только 65% иранских ракет. Ранее этот показатель был значительно выше и составлял почти 90% за предыдущие сутки.

    По словам источника телеканала, снижение эффективности израильской ПВО связано с тем, что Иран, предположительно, начал использовать ракеты, способные достигать целей на три-четыре минуты быстрее, чем ранее применявшиеся боеприпасы.

    Источник также подчеркнул, что применение более скоростных ракет затрудняет перехват и усложняет работу оборонительных систем.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    17 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская противовоздушная оборона за последние сутки перехватила только 65% иранских ракет. В предыдущие сутки военные Израиля смогли перехватить почти 90% ракет.

    По данным израильской разведки, Иран использует новые ракеты, которые достигают цели на три-четыре минуты быстрее. Запасы израильских ракет-перехватчиков Arrow («Хец») для отражения баллистических атак снижаются, и они могут закончиться в ближайшее время.

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    19 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины

    Геннадий Шаповалов стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий Украины назначил Геннадия Шаповалова руководить Сухопутными войсками после отставки предыдущего командующего.

    Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

    В документе говорится: «Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ». До этого должность занимал Михаил Драпатый.

    Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня. Причиной стала гибель 12 военнослужащих и ранение более 60 в результате удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель украинской оперативно-тактической группировки «Донецк» Александр Тарнавский покинул свою должность.

    Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку на фоне конфликта с Александром Сырским и борьбы за должность главнокомандующего.

    Офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    19 июня 2025, 21:14 • Новости дня
    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    @ Ken Cedeno - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие две недели определить возможность нанесения ударов по Ирану, учитывая вероятность переговоров по ядерной программе.

    Как передает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает вариант дипломатического взаимодействия с Тегераном по вопросу его ядерной программы.

    Ливитт на брифинге для журналистов процитировала заявление Трампа: «В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель».

    Президент США ранее неоднократно подчеркивал, что не исключает различных сценариев по отношению к Ирану, однако считает предпочтительным дипломатический путь решения вопроса.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    17 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти выразили опасения касательно потенциального вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем.

    Официальный представитель МИД России заявила о вероятности продолжения обсуждений по мирной иранской ядерной программе в международном формате. Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям.

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    19 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском

    Командир подразделения «Ахиллес» обещал подросткам деньги за работу с БПЛА

    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются.

    Как передает ТАСС, командир украинского подразделения «Ахиллес» Федоренко Юрий Сергеевич дал указание подчиненным привлекать к боевым действиям лиц младше 18 лет на фоне наступления ВС РФ на Купянском направлении.

    По словам замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, подростков используют в качестве операторов разведывательных дронов, для чего достаточно навыков управления FPV-дронами.

    «На фоне активного продвижения ВС РФ на Купянском направлении командир «Ахиллеса» Федоренко Юрий Сергеевич приказал подчиненным проводить агитацию среди лиц младше 18 лет с целью их привлечения в ряды незаконных вооруженных формирований в качестве операторов разведывательных дронов», – заявил Лисняк.

    Подросткам обещают выплаты от одной до трех тысяч гривен, однако деньги не выплачиваются. В отношении Федоренко возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и участия в незаконном вооруженном формировании. Он объявлен в розыск, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе во время попытки мобилизации сотрудниками местного военкомата был подстрелен военнослужащий, которого затем доставили в больницу.

    В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля храма святой Параскевы канонической Украинской православной церкви Александра Жука.

    Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины без исключений.

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    20 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что Россия не требует капитуляции от Украины, передает РИА «Новости». Путин заявил: «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

    Также глава государства отметил принципиальные различия между ситуацией в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию ситуации и не ставит перед собой задачи навязывать Киеву условия капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предположил завершение конфликта до 2029 года, фактически увязав это с окончанием своего президентского срока.

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    18 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    @ Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Футбольные власти изучают вопрос о санкциях после боевых действий Израиля против Ирана, что может затронуть иностранных игроков местных клубов.

    Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает меры наказания для футбольной лиги Израиля из-за открытых боевых действий против Ирана, передает One. По информации издания, организация рассматривает возможность разрешить легионерам, выступающим за израильские клубы, без выплаты компенсации приостанавливать свои контракты. Такой шаг может быть принят для обеспечения безопасности иностранных спортсменов.

    В 2022 году аналогичное решение уже принималось в отношении российских клубов после обострения конфликта на Украине, когда международная федерация позволила легионерам разрывать контракты без компенсации. Тогда же российские команды отстранили от участия в международных турнирах. Пока Израиль не подвергался подобному отстранению, и его клубы продолжают выступать в европейских соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Европарламента от Испании, Ирландии и Германии призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля и израильские клубы от участия в футбольных турнирах. Советник РФС Алексей Сорокин обвинил международные спортивные организации в двойных стандартах, приводя в пример различия в санкциях против России и Израиля. Президент УЕФА Александер Чеферин уклонился от прямого ответа о причинах разницы в санкциях, акцентировав внимание на позициях России и Израиля в рейтинге футбольных команд.

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    18 июня 2025, 21:11 • Новости дня
    Самолет Судного дня прибыл на авиабазу около Вашингтона

    E-4B Nightwatch ВВС США совершил перелет на фоне эскалации конфликта с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-воздушные силы США перебросили стратегический самолет E-4B на авиабазу Эндрюс, усилив командные меры из-за напряженности вокруг Ирана и Израиля.

    Самолет E-4B Nightwatch, также известный как «самолет Судного дня», был переброшен из штата Луизиана на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию The Daily Mail. Перелет состоялся на фоне обострения ситуации в связи с ирано-израильским конфликтом.

    Самолет вылетел из Боссьер Сити в 17:56 по местному времени и приземлился на базе Эндрюс в 10:01 по местному времени. Машина предназначена для управления Вооруженными силами США в случае ядерной угрозы и обладает средствами защиты от воздействия ядерного взрыва.

    E-4B способен находиться в воздухе до недели при условии заправки в полете. Самолет использовался президентом Джорджем Бушем в сентябре 2001 года во время террористических атак.

    ВВС США эксплуатируют четыре подобных борта, построенных в 1970-х годах, которые планируется заменить в 2030-х годах.

    Власти США не исключают возможность военных ударов по Ирану. По данным Axios, администрация президента рассматривает участие в израильской операции против Ирана, а The New York Times отмечает, что в ответ Тегеран может атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы США заключили контракт на 13 млрд долларов на разработку нового самолета для замены устаревающего E-4 Nightwatch, известного как «самолет Судного дня».

    Американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B совершил посадку в Вильнюсе перед началом саммита Североатлантического альянса. США перебросили «самолет Судного дня» в Исландию, что привело к нагнетанию обстановки в Европе, по мнению военного эксперта Александра Бартоша.

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    18 июня 2025, 07:36 • Новости дня
    ВС России применили наземные беспилотники «Шанхай» и «Лягушка»

    Tекст: Александра Юдина

    На спецоперации на Украине десантники группировки «Днепр» используют роботизированные внедорожники «Шанхай» и «Лягушка» для доставки боекомплекта, провианта и эвакуации раненых, причем техника легко преодолевает болота глубиной до полуметра благодаря гусеничной основе.

    Наземные беспилотные роботизированные комплексы «Шанхай» и «Лягушка» применяют десантники группировки «Днепр» для доставки боекомплекта и провианта, эвакуации раненых и в качестве ударных средств, передает РИА Новости.

    По словам офицера-десантника с позывным «Мин», основная особенность техники заключается в гусеничном шасси, что позволяет ей преодолевать неровную местность и болота глубиной до полуметра, где колесные аналоги сталкиваются с трудностями.

    Он отметил, что конструкция позволяет использовать два беспилотника в тандеме: на более крупный и проходимый «Шанхай» можно погрузить меньший колесный дрон «Лягушка» и выполнять задачи на больших расстояниях и по сложному рельефу, увеличивая радиус действия подразделений.

    Особенностью «Шанхая» также названа высокая грузоподъемность, позволяющая перевозить до 200 килограммов, что соответствует двум раненым или значительному объему боекомплекта и снаряжения.

    Десантник уточнил, что дроны применяются не только для транспортировки, но и в качестве ударных средств, в том числе для доставки и приведения в действие противотанковой мины ТМ-62 на беспилотнике «Лягушка».

    Он добавил, что подразделения располагают большим разнообразием таких аппаратов, что позволяет оперативно решать боевые задачи и снижать риски для личного состава. Офицер подчеркнул, что бойцы готовы выполнять любые поставленные задачи.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье.

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    18 июня 2025, 05:55 • Новости дня
    Марочко сообщил, что российская армия приступила к боям за Новый Мир

    Марочко: Бойцы ВС России начали бои за Новый Мир в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Наступательные действия развернулись после выхода российских сил на границу Донецкой Народной Республики и Харьковской области, что позволило перейти к освобождению Нового Мира, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Перейдя административную границу ДНР и Харьковской области, передовые российские отряды заняли новые рубежи и позиции, что позволило начать мероприятия по освобождению населенного пункта Новый Мир», – сообщил он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко несколькими днями ранее рассказывал, что российские войска сосредоточились на зачистке освобожденных территорий и наращивании сил в районе Волчанска Харьковской области.

    Кроме того, МИД России сообщал, что прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве приграничных областей, подписанного в 1995 году.

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    18 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Израильский министр обороны сообщил об уничтожении иранского штаба

    Израильские ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребители ВВС Израиля нанесли удар по ключевому штабу внутренней безопасности Ирана, действия против режима аятолл продолжаются.

    Израильские ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, передает ТАСС.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, его центральный репрессивный рычаг».

    Он подчеркнул, что действия против иранских властей не завершены. Кац также отметил, что Израиль продолжит разрушать символы власти и наносить удары по аятоллам везде, где это возможно. По его словам, атаки на объекты режима будут продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля. Ситуация между Ираном и Израилем остается критической, а Россия поддерживает контакты с разведслужбами обеих стран. Израильские ВВС утром в среду атаковали более 40 военных объектов на западе Ирана, среди которых были склады, связанные с ракетным вооружением.

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    20 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин напомнил о правиле русского солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, связанном с русскими солдатами.

    Президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской, передает ТАСС.

    «Вы знаете, у нас есть <…> не поговорка, не притча, а старинное правило – там, где ступает нога русского солдата, то наше», – сказал он.

    Эта фраза прозвучала в ходе обсуждения вопросов суверенитета и национальных интересов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин раскрыл данные о потерях украинской армии в Курской области и отметил серьезную нехватку личного состава в рядах ВСУ.

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    18 июня 2025, 08:44 • Новости дня
    Ростех заявил о превосходстве российских машины для эвакуации бронетехники над западными

    Ростех сообщил о превосходстве российских БРЭМ над западными аналогами по проходимости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские бронированные ремонтно-эвакуационные машины, созданные на базе танка Т-90, продемонстрировали лучшую проходимость и защиту экипажа по сравнению с аналогами НАТО, сообщили в Ростехе.

    Российские бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ), произведенные концерном «Уралвагонзавод», продемонстрировали более высокую эффективность, проходимость и защищенность по сравнению с западными аналогами, передает РИА «Новости». В Ростехе отметили, что российские БРЭМ «всесторонне подтвердили свою надежность и эффективность при выполнении различных задач».

    В госкорпорации подчеркнули, что по сравнению с эвакуационными средствами НАТО отечественные машины обладают преимуществом в проходимости и ремонтопригодности. Кроме того, российские БРЭМ обеспечивают хорошую защиту экипажа, особенно за счет дополнительных элементов.

    В Ростехе добавили, что данные машины активно эвакуируют повреждённую бронетехнику как в зоне боевых действий, так и в тылу, включая случаи, когда техника забирается непосредственно у противника. БРЭМ также оказывают помощь при ремонте и обслуживании техники в полевых условиях.

    В качестве примера напомнили о видеоролике Министерства обороны, на котором БРЭМ эвакуирует американский танк Abrams, что, по словам представителей Ростеха, не составляет труда даже с учетом большой массы техники США.

    Модель БРЭМ-1М построена на базе танка Т-90 и унаследовала от него мощный двигатель и другие характеристики ходовой части, что дополнительно повышает её эффективность при выполнении задач на спецоперации на Украине.

    На этой неделе генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов проинформировал президента России Владимира Путина о создании и внедрении новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

    Чемезов также заявил о значительном увеличении производства боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов по сравнению с 2021 годом.

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    19 июня 2025, 08:08 • Новости дня
    Российские инженеры разработали систему компьютерного зрения для БПЛА

    Инженеры ЦСН «Барс-Сармат» разработали систему компьютерного зрения для дронов

    Tекст: Вера Басилая

    В Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников, сообщил специалист центра с позывным «Препод».

    Разработка системы компьютерного зрения для дронов-перехватчиков ведется в Центре специального назначения «Барс-Сармат», передает РИА «Новости».

    Специалисты центра сообщили, что система будет использовать нейросети для идентификации и классификации воздушных целей противника.

    Инженеры настраивают нейросети так, чтобы встроенные вычислительные мощности дронов позволяли точно поражать обнаруженные цели. Информация для обучения системы собирается из открытых источников и видеозаписей, снятых бойцами центра.

    В центре уточнили, что вычислитель на борту дрона позволяет с помощью нейросетей определять тип воздушной цели и наводить аппарат на беспилотник противника.

    Специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до 280 км/ч.

    В России создают систему опознавания «свой-чужой» для малых беспилотников, чтобы предотвратить поражение своих коптеров «дружественным огнем».

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    20 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Ростех заявил о способности снарядов «Торнадо-С» обойти ПВО и РЭБ

    Ростех заявил о способности снарядов «Торнадо-С» преодолевать ПВО и РЭБ противника

    Tекст: Вера Басилая

    Российские управляемые снаряды системы залпового огня «Торнадо-С» эффективно преодолели системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника, сообщили в Ростехе.

    В госкорпорации «Ростех» отметили, что «Торнадо-С» обладает увеличенной дальностью применения и мощными боевыми частями, которые позволяют разрушать даже защищенные командные пункты, а также обходить РЭБ противника, передает РИА «Новости».

    По опыту боевого применения отмечалось, что вероятность прорыва рубежей противовоздушной обороны противника у «Торнадо-С» остается неизменно высокой. Кроме того, управляемые снаряды этой системы имеют продвинутую инерциальную систему наведения, обеспечивающую успешную работу даже при попытках подавления спутниковых каналов связи, что является актуальным на фоне активного использования комплексов РЭБ.

    Система «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров предназначена для нанесения ударов по живой силе, технике, неподвижным и движущимся целям, в том числе по высокозащищенным объектам. РСЗО способна поражать артиллерию, ракетные подразделения, командные пункты, средства ПВО и другие важные цели.

    Комплекс оборудован автоматизированной системой управления наведением и огнем, позволяющей точно привязывать машины к местности и индивидуально наводить каждый снаряд.

    Ранее в Ростехе заявили, что российская РСЗО «Торнадо-С» может поражать несколько удаленных друг от друга целей одним залпом.

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    21 июня 2025, 01:11 • Новости дня
    Марочко сообщил об интенсивных боях ВС России в поселениях Сумской области

    Марочко: Российская армия ведет бои почти в 10 населенных пунктах Сумщины

    Tекст: Ирма Каплан

    Активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    «На сумском направлении до 10 населенных пунктов, где сейчас идут активные боевые действия. <…> За истекшую неделю довольно-таки существенные результаты у наших военнослужащих на этом направлении – есть продвижение на разных участках местности», – передает ТАСС слова эксперта.

    Марочко отметил, что в районе населенного пункта Юнаковка ВСУ оказались в в «серьезном бедственном положении».

    «Противник яростно контратакует и пытается вернуть ранее утраченные позиции. Безумные какие-то действия происходят со стороны противника, лишенные всякой логики, военной тактики и военного обоснования», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

    В свою очередь, Владимир Зеленский назвал ситуацию в Сумской области ключевой темой заседания ставки главнокомандующего и отметил «стойкость украинских войск» на этом направлении.

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