Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.7 комментариев
Минобороны ко Дню памяти и скорби представило рассекреченные документы о героях войны
На сайте Минобороны ко Дню памяти и скорби открыли мультимедийный раздел «В вечном огне нашей памяти» с рассекреченными архивными документами из фондов Центрального архива оборонного ведомства.
Мультимедийный проект «В вечном огне нашей памяти» представлен Министерством обороны в День памяти и скорби и посвящен мужеству и самоотверженности защитников Родины в первые дни Великой Отечественной войны.
История тяжелого противостояния началась 22 июня 1941 года, когда границу СССР пересекли 190 немецких дивизий, моторизованных и вооруженных. Тогда фашистская армия почти в два раза превосходила советскую.
«На Советский Союз обрушилась невиданная до тех пор волна насилия и разрушения, положив начало долгим, кровопролитным годам борьбы за само существование государства», – говорится в разделе, сотканном из директив и приказов, телеграмм, разведсводок, боевых донесений фронтов и личных дел бойцов.
«Внезапный удар по пограничным рубежам стал началом тяжелых испытаний для многонационального народа Советского Союза. Перед лицом мощного вторжения люди встали на защиту Родины, проявив отвагу, стойкость и несгибаемый дух», – напомнили читателям.
За первые полгода войны Красную Армию пополнили более миллиона советских граждан. Стали воинами сотни тысяч комсомольцев. В народное ополчение ушло два миллиона человек.
Самоотверженность и героизм пограничников и красноармейцев сыграли ключевую роль в срыве планов нацистской Германии о молниеносном захвате Советского Союза. Об этом рассказывают рассекреченные и представленные в разделе документы из фондов Центрального архива Минобороны о героях первых дней войны.
Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России представило историко-познавательный проект «Последний штурм перед Победой», посвященный Берлинской наступательной операции.
До этого оборонное ведомство представило проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.