Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.13 комментариев
Минобороны запустило проект о штурме Берлина советскими войсками
Министерство обороны России представило историко-познавательный проект «Последний штурм перед Победой», посвященный Берлинской наступательной операции.
Министерство сообщило в Telegram, что открыло раздел «Последний штурм перед Победой» на официальном сайте военного ведомства. В проекте представлены рассекреченные документы Центрального архива военного ведомства о проведении Берлинской стратегической наступательной операции.
В разделе опубликованы директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, информационные сводки, шифртелеграммы, журналы боевых действий, исторические фотографии, схемы, планы и наградные листы участников операции.
Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о ключевых событиях последнего этапа войны, включая штурм Берлина и водружение Знамени Победы над Рейхстагом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа. Он подчеркнул особое значение Дня Победы как священной даты для России и других стран бывшего Советского Союза, а также отметил важность 80-летия Победы, выделив роль ветеранов как примера патриотизма.