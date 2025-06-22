  • Новость часаМАГАТЭ: Шесть зданий повреждены при ударе по ядерному комплексу Исфахана
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    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    20 комментариев
    22 июня 2025, 01:03 • Новости дня

    МАГАТЭ: Шесть зданий повреждены при ударе по ядерному комплексу Исфахана

    МАГАТЭ: Шесть зданий повреждены при ударе по ядерному комплексу Исфахана
    @ Albert Otti/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о шести поврежденных на территории ядерного комплекса Исфахан зданиях после очередной атаки Израиля.

    Крупный ядерный комплекс в Исфахане стал целью второй раз за время атак Израиля на Иран за последние девять дней, пострадало еще несколько зданий, заявил сегодня генеральный директор (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    Он напомнил, что впервые ядерный объект подвергся ударам 13 июня, когда были повреждены четыре здания: центральная химическая лаборатория, установка по конверсии урана, завод по производству реакторного топлива и строящийся завод по переработке обогащенного урана.

    «Согласно информации, имеющейся в распоряжении МАГАТЭ на сегодняшний день, теперь ударам подверглись шесть зданий на той же площадке: завод по производству природного и обедненного металлического урана, который еще не начал работу, завод по производству топливных стержней, здание с производством таблеток из низкообогащенного урана, а также лаборатория и хранилище ядерных материалов, еще одно лабораторное здание, цех по работе с загрязненным оборудованием и офисное здание без ядерных материалов», – сказано в сообщении МАГАТЭ.

    Тот же комплекс в Исфахане включает цех по производству центрифуг, который также подвергся ударам со стороны Израиля.

    В МАТАГЭ пояснили, что подвергшиеся сегодняшним атакам Израиля здания не содержали ядерных материалов, либо содержали небольшие количества природного или низкообогащенного урана. То есть любое радиоактивное загрязнение ограничивается зданиями, которые были повреждены или разрушены.

    «Этот ядерный комплекс в Исфахане – один из ключевых объектов иранской ядерной программы. Он неоднократно подвергался атакам и был серьезно поврежден. Основываясь на нашем анализе имеющихся ядерных материалов, мы не видим никакого риска загрязнения за пределами объекта. Тем не менее, как я неоднократно заявлял, ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам», –  заявил генеральный директор МАГАТЭ Гросси.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы 21 июня нанесли удары по ядерному объекту в центре страны.

    До этого сообщалось, что Израиль атаковал ядерный объект в иранском Фордо. Посол Израиля заявляла об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.

    21 июня 2025, 17:47 • Новости дня
    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем

    CNN сообщил о смене тактики Ирана в конфликте с Израилем

    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран решил изменить тактику в противостоянии с Израилем, сократив количество запускаемых ракет, сообщает CNN.

    В материале CNN сообщается, что сокращение числа ударов баллистическими ракетами связано с успешными атаками по ракетным батареям, а теперь Тегеран сосредоточится на применении высокоточных ракет, передает РИА «Новости».

    По данным собеседника телеканала, Израилю не стоит воспринимать эти изменения как повод для радости. Он пояснил, что новые высокоточные ракеты будут нацелены в основном на военные объекты и объекты безопасности.

    Чиновник также сообщил, что недавно была зафиксирована успешная атака: иранская ракета преодолела американские системы ПРО – THAAD, Patriot, Arrow 3 и Arrow 2, а также израильские комплексы «Праща Давида» и «Железный купол», попав в заранее выбранную цель.

    Минздрав Ирана сообщил, что с момента начала конфликта между Ираном и Израилем погибли не менее 430 человек. Число пострадавших среди мирного населения превысило 3,5 тыс. человек.

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    21 июня 2025, 18:42 • Новости дня
    Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными

    Медведев указал на невозможность отказа Ирана от ядерной программы

    Tекст: Вера Басилая

    Иран продолжит развитие своей ядерной программы независимо от внешнего давления и возможных ударов, потому что видит свое выживание в ней, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Иран не откажется от своей ядерной программы ни при каких обстоятельствах, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» .

    Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает развитие ядерной программы как условие собственного выживания.

    Медведев отметил, что никакие удары, в том числе попытки Израиля и США уничтожить эту программу, не приведут к отказу Ирана от своих планов. По его мнению, даже в случае нанесения ударов страна восстановит программу любой ценой.

    Медведев также допустил гипотетическую возможность одновременного отказа Ирана и Израиля от их ядерных программ, однако выразил уверенность, что этого не произойдет. Он считает, что попытка лишить ядерного оружия реальные или потенциальные ядерные государства обречена на провал.

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    Политик добавил, что даже если сменится руководство Израиля, Иран не изменит своей линии и останется привержен развитию ядерных технологий.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в более масштабный глобальный конфликт.

    Также Медведев поспорил с чат-ботом Grok по вопросу иранской ядерной угрозы.

    Национальная разведка США заявила, что не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ отметил важность мирного разрешения ситуации на Ближнем Востоке и выразил поддержку иранским интересам в сфере атомной энергетики.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 04:07 • Новости дня
    Кнайсль: ЕС намерен свергнуть власть в России и действует как Израиль с Ираном
    Кнайсль: ЕС намерен свергнуть власть в России и действует как Израиль с Ираном
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана, заявила на полях ПМЭФ экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после «смены режима в России»,  если президент [России Владимир] Путин уйдет, можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа. То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», – передает ее слова ТАСС.

    Кнайсль добавила, что для нее события в Иране давно были «одной большой диверсией», так как в этой стране царит сплошной шпионаж.

    «Мне всегда было ясно, что в Иране ведется шпионаж и что британцы, американцы, израильтяне имеют там свое влияние. Но то, что происходит сейчас, – это одна огромная диверсия. Многое из этого было бы невозможно, если бы сотни, тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами», – сказала Кнайсль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.

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    21 июня 2025, 16:31 • Новости дня
    Америка перебросила стратегические бомбардировщики на базу в Индийском океане

    UK Defence Journal сообщил о срочной переброске США бомбардировщиков B-2 Spirit

    Америка перебросила стратегические бомбардировщики на базу в Индийском океане
    @ Airman First Class Ivy Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские стратегические бомбардировщики B-2A Spirit отправлены с авиабазы в Миссури в направлении военной базы США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает UK Defence Journal.

    Переброску бомбардировщиков с авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури к стратегической базе США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане осуществили американские военные, сообщает UK Defence Journal.

    B-2A Spirit сопровождали восемь самолетов-заправщиков. Издание уточнило, что эта операция проходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечается, власти США приняли решение о переброске для усиления своих позиций в регионе.

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    Ранее в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику.

    США разместили 12 истребителей F-22 на авиабазе Лейкенхит в Британии для возможной переброски на Ближний Восток из-за растущей напряженности.

    Также сообщалось, что в Средиземном море были размещены пять эсминцев военно-морских сил США, оснащенных противоракетными системами.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил обеспокоенность возможным участием США в ударе по Ирану.

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    21 июня 2025, 08:56 • Новости дня
    Путин заявил о праве Ирана использовать ядерные технологии в мирных целях

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Иран имеет право реализовывать ядерные технологии в мирных целях.

    «Иран имеет право на программы использования ядерных технологий в мирных целях», передает ТАСС его слова.

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    Путин подчеркнул, что подобный подход соответствует принципам справедливости и равноправия в международных отношениях. Он также добавил, что Россия поддерживает Иран в стремлении развивать мирную атомную энергетику при соблюдении всех норм безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не пытается взять на себя посредническую роль между Тегераном и Тель-Авивом, но выдвигает различные предложения для урегулирования конфликта.

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    21 июня 2025, 01:41 • Новости дня
    CBS сообщил о тайных переговорах дипломатов о будущем главе Ирана

    CBS: Дипломаты США и ЕС ведут тайные переговоры о будущем главе Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские и европейские дипломаты, по данным телеканале CBS, ведут закрытые переговоры о том, кто может возглавить Иран, поскольку переговоры с исламской республикой носят непрочный характер – то со стороны США, то со стороны Ирана возникают подозрения, не являются ли переговоры затягиванием времени.

    «Американские и европейские дипломаты подтвердили, что ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто будет следующим руководителем Ирана, можно ли будет обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов, а также о потенциальных экологических и медицинских последствиях для региональных союзников от военных ударов по ядерным объектам», – сказано в материале CBS.

    При этом один американский чиновник утверждал, что интерес президента США Дональда Трампа к дипломатическому решению проблемы был искренним, как и его неприятие втягивания американских военных в войну на Ближнем Востоке.

    CBS напоминает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи остается окончательным лицом, принимающим решения. Предложение США, которое все еще находится на столе переговоров, позволило бы Ирану иметь гражданскую ядерную программу, если бы он согласился не обогащать уран на своей территории.

    Вместо этого Иран мог бы закупать обогащенное топливо у других стран. Одно из предложений включало идею Омана о создании регионального консорциума, который позволил бы проводить обогащение в гражданских целях под контролем МАГАТЭ и США.

    Считается, что 86-летний Хаменеи все еще борется с раком и скрывается от израильских ударов. Он еще не отреагировал на предложения нескольких стран, стремящихся помочь деэскалации конфликта.

    Также не совсем ясно, насколько работоспособно иранское правительство в данный момент. По данным источников CBS в регионе, подключение к интернету и международные звонки в Иран затруднены. Кибератаки парализовали банковскую систему, и по состоянию на четверг несколько дипломатов признали, что такие факторы затрудняют организацию личных переговоров с Арагчи.

    Турция и Оман, как заявили европейские дипломатические источники, а также европейские страны, включая Италию и Норвегию, предложили провести прямые или непрямые переговоры между США и Ираном, если Тегеран выберет этот путь.

    Напомним, президент США заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, после четырех часов переговоров с европейскими лидерами в Женеве министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил глубокий скептицизм относительно намерений США и сообщил о грядущих переговорах с российским лидером.

    Арагчи после переговоров с европейскими коллегами заявил о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.

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    21 июня 2025, 05:05 • Новости дня
    Politico узнала об отказе ЕС вводить ограничения цен на российскую нефть

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальные лица сообщили Politico, что ЕС откажется от введения лимита в 45 долларов за баррель российской нефти из-за ирано-израильского конфликта.

    «Конфликт между Израилем и Ираном сделал план по сдерживанию цен на российскую нефть неосуществимым. Европейский союз не будет продвигать планы по введению новых жестких ценовых ограничений на экспорт российской нефти в свете опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть», – пишет Politico.

    Это предложение, согласно которому максимальная цена на российскую нефть была бы снижена с 60 долларов за баррель до 45 долларов, должно было обсуждаться в понедельник в Брюсселе министрами иностранных дел всего блока. Однако два дипломата подтвердили газете, что растущий конфликт между Израилем и Ираном означает, что этот план больше не работает.

    «Идея снижения предельного уровня цен, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и ее нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились с тем, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были довольно близки к предельному значению, но сейчас цены растут и падают, ситуация слишком нестабильна», – сказал один из дипломатов.

    Напомним, ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

    В свою очередь, президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    21 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    Кнайсль назвала «большой диверсией» обострение ирано-израильского конфликта

    Tекст: Ирма Каплан

    Если бы сотни и тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами, обострения конфликта на Ближнем Востоке не произошло бы, считает экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    По ее словам, сценарий израильского или американского нападения на Иран существует уже более 20 лет, предает ее слова на полях Петербургского  международного экономического форума (ПМЭФ) ТАСС.

    Кнайсль напомнила, когда США и их союзники вторглись в Ирак, постоянно звучала фраза: «Следующая остановка – Иран», но израильская армия говорила «Нет». Тогда они считали, что эта задача им не по плечу, но и тогда речь всегда шла об атаке на ядерные объекты.

    «То, что произошло 13 июня, было не просто атакой на различные институты, ядерные объекты, военные учреждения, но и казнью 60-80 гражданских лиц: ученых, университетских профессоров, дипломатов. И кроме того, устранением командной цепи», – отметила она.

    Экс-глава МИД Австрии добавила, что с помощью дронов, которые были спрятаны за месяцы до атаки, ликвидированы ключевые фигуры в разведслужбах, в военных структурах: как в Корпусе стражей исламской революции, так и в армии.

    «Это значит, все, что происходит с 13 июня, может происходить только при широкомасштабном участии диверсантов и предателей», – поделилась австрийский дипломат своим видением ирано-израильского конфликта.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Американский президент Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

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    21 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Иран заявил о поражении всех целей в ходе ответной атаки по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Очередной этап ответных действий Ирана против Израиля был завершен успешным поражением всех намеченных целей, сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В официальном сообщении КСИР, которое приводит IRIB, отмечается, что 18 волна операции «Правдивое обещание 3» завершилась уничтожением военных объектов и центров оперативной поддержки израильской армии в аэропорту Бен-Гурион и других районах Израиля, передает РИА «Новости».

    Для ударов использовались многочисленные дроны-камикадзе, боевые беспилотники Shahed-136, а также высокоточные ракеты на твердом и жидком топливе, отметили в КСИР.

    В среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля.

    Ране высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю только после того, как получит репарации от Тель-Авива.

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    21 июня 2025, 11:24 • Новости дня
    Израиль ударил по ядерному объекту в иранском Исфахане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы нанесли удары по ядерному объекту в центре страны.

    По словам чиновника, которого цитирует агентство Fars, объект подвергся обстрелу ночью, но был защищен системами противовоздушной обороны, которые открыли огонь по целям, передает РИА «Новости».

    «Ядерный объект в Исфахане также был целью ударов Израиля, враг был встречен огнем ПВО. Большинство взрывов, которые были слышны, связаны с работой ПВО, и конечно, часть из них – с ударами врага», – сказал он.

    Замгубернатора подчеркнул, что тревога по поводу возможных утечек не подтверждается, поскольку опасных веществ в окрестностях выявлено не было.

    Ранее Израиль атаковал ядерный объект в иранском Фордо.

    Посол Израиля заявляла об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.

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    21 июня 2025, 17:50 • Новости дня
    Эрдоган предупредил о рисках израильских атак для Турции и Пакистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Eдары Израиля по Ирану способны дестабилизировать регион и затронуть соседние страны, включая Турцию и Пакистан, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

    Об этом Эрдоган заявил на встрече с министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром и командующим армией Пакистана Асимом Муниром, прибывшими в Турцию для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    В ходе разговора обсуждались отношения между Турцией и Пакистаном, а также ключевые региональные и глобальные вопросы.

    «Риски, возникающие в результате израильских атак на Иран, имеют такие масштабы, что затронут соседние с Ираном Турцию и Пакистан», – заявил Эрдоган. По его словам, возобновление дипломатических переговоров между США и Ираном является единственным путем к разрешению ядерного спора. Президент Турции добавил, что Анкара продолжит усилия по восстановлению спокойствия и поиску дипломатического выхода из ситуации.

    Ранее Эрдоган назвал бандитизмом действия Израиля на Ближнем Востоке.

    Он заявил о готовности Турции стать посредником между Ираном и Израилем.

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    21 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    МИД Германии перенес посольство из Тегерана в соседнюю страну

    Spiegel: МИД Германии перенес посольство из Тегерана в соседнюю страну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии временно перевело посольство, расположенное в столице Ирана Тегеране, на территорию соседней страны, пишет Spiegel.

    Как пишет Spiegel, в ведомстве отметили, что безопасность персонала является наивысшим приоритетом, передает РИА «Новости». Сотрудники дипмиссии, включая немецких полицейских, отвечающих за охрану, покинули Иран наземным путем и направились в соседнюю страну, наименование которой не раскрывается.

    Ранее из страны выехали семьи немецких дипломатов. МИД Германии гарантировал продолжение поддержки для граждан Германии, остающихся в Иране. Представители министерства и посольства сообщили, что круглосуточно доступны по телефону и готовы консультировать сограждан по вопросам выезда.

    Ранее российский консульский отдел в Тегеране временно закрылся на фоне эскалации между Ираном и Израилем, приостановив прием заявлений от граждан.

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    21 июня 2025, 19:27 • Новости дня
    Хуситы пригрозили атаковать корабли США в случае ударов по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) предупредило о возможных ударах по американским судам в случае атаки США на Иран в Красном море, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил о намерении атаковать американские корабли и военные суда в Красном море, если Соединенные Штаты примут участие в конфликте на стороне Израиля против Ирана, передает ТАСС.

    В опубликованном заявлении Сариа подчеркнул, что в случае нападения и агрессии США против Ирана вместе с Израилем вооруженные силы хуситов нанесут удары по американским военным объектам в Красном море. По его словам, это будет ответ на возможное вступление Штатов в боевые действия против Тегерана.

    Движение «Ансар Алла» ранее неоднократно делало заявления об угрозах в адрес иностранных судов в Красном море и акватории Баб-эль-Мандебского пролива.

    Ранее два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy были переброшены в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.

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    21 июня 2025, 16:55 • Новости дня
    Вучич заявил о вероятной подготовке США к удару по Ирану

    Президент Сербии Вучич заявил о возможной атаке США на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич полагает, что США могут готовиться к нанесению удара по Ирану, поскольку третий американский авианосец вместе с контингентом движется в район Персидского залива и Ормузского пролива.

    США могут готовиться к нанесению удара по Ирану, считает президент Сербии Александр Вучич, передает TV Prva.

    По его словам, третий американский авианосец с контингентом движется не просто в Индийский океан, а значительно ближе – к Ирану, Персидскому заливу и Ормузскому проливу.

    Вучич отметил, что надеется ошибаться, поскольку уже задействовано большое количество сил. Он предположил, что американцы действительно готовятся к нападению на Иран, однако выразил надежду, что ситуация останется на уровне угроз и давления.

    Сербский лидер добавил, что конфликт на Ближнем Востоке может стать глобальным, что приведет к росту цен на нефть и инфляции. Вучич выразил надежду, что сторонам удастся договориться до начала военных действий.

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    Американские стратегические бомбардировщики B-2A Spirit были отправлены с авиабазы в Миссури на военную базу США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    США разместили пять эсминцев, оснащенных противоракетными системами, в Средиземном море.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил обеспокоенность возможным ударом США по Ирану.

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    21 июня 2025, 09:04 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии у МАГАТЭ данных о ядерном оружии Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что у МАГАТЭ отсутствуют какие-либо данные о попытках создания Ираном ядерного оружия.

    «Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия. Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ тоже нет», – передает ТАСС его слова.

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    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова на XIX Генассамблее OANA заявила, что Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран.

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