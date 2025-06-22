МАГАТЭ: Шесть зданий повреждены при ударе по ядерному комплексу Исфахана

Tекст: Ирма Каплан

Крупный ядерный комплекс в Исфахане стал целью второй раз за время атак Израиля на Иран за последние девять дней, пострадало еще несколько зданий, заявил сегодня генеральный директор (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он напомнил, что впервые ядерный объект подвергся ударам 13 июня, когда были повреждены четыре здания: центральная химическая лаборатория, установка по конверсии урана, завод по производству реакторного топлива и строящийся завод по переработке обогащенного урана.

«Согласно информации, имеющейся в распоряжении МАГАТЭ на сегодняшний день, теперь ударам подверглись шесть зданий на той же площадке: завод по производству природного и обедненного металлического урана, который еще не начал работу, завод по производству топливных стержней, здание с производством таблеток из низкообогащенного урана, а также лаборатория и хранилище ядерных материалов, еще одно лабораторное здание, цех по работе с загрязненным оборудованием и офисное здание без ядерных материалов», – сказано в сообщении МАГАТЭ.

Тот же комплекс в Исфахане включает цех по производству центрифуг, который также подвергся ударам со стороны Израиля.

В МАТАГЭ пояснили, что подвергшиеся сегодняшним атакам Израиля здания не содержали ядерных материалов, либо содержали небольшие количества природного или низкообогащенного урана. То есть любое радиоактивное загрязнение ограничивается зданиями, которые были повреждены или разрушены.

«Этот ядерный комплекс в Исфахане – один из ключевых объектов иранской ядерной программы. Он неоднократно подвергался атакам и был серьезно поврежден. Основываясь на нашем анализе имеющихся ядерных материалов, мы не видим никакого риска загрязнения за пределами объекта. Тем не менее, как я неоднократно заявлял, ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам», – заявил генеральный директор МАГАТЭ Гросси.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы 21 июня нанесли удары по ядерному объекту в центре страны.

До этого сообщалось, что Израиль атаковал ядерный объект в иранском Фордо. Посол Израиля заявляла об ударе по ключевым элементам ядерной программы Ирана.