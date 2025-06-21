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МИД Германии перенес посольство из Тегерана в соседнюю страну
Spiegel: МИД Германии перенес посольство из Тегерана в соседнюю страну
Министерство иностранных дел Германии временно перевело посольство, расположенное в столице Ирана Тегеране, на территорию соседней страны, пишет Spiegel.
Как пишет Spiegel, в ведомстве отметили, что безопасность персонала является наивысшим приоритетом, передает РИА «Новости». Сотрудники дипмиссии, включая немецких полицейских, отвечающих за охрану, покинули Иран наземным путем и направились в соседнюю страну, наименование которой не раскрывается.
Ранее из страны выехали семьи немецких дипломатов. МИД Германии гарантировал продолжение поддержки для граждан Германии, остающихся в Иране. Представители министерства и посольства сообщили, что круглосуточно доступны по телефону и готовы консультировать сограждан по вопросам выезда.
Ранее российский консульский отдел в Тегеране временно закрылся на фоне эскалации между Ираном и Израилем, приостановив прием заявлений от граждан.