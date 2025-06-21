Захарова заявила об опасной ситуации вокруг Ирана

Tекст: Александра Юдина

Она отметила, что Россия делает все возможное для деэскалации между Израилем и Ираном, не стремясь к роли модератора, но стремясь внести вклад в урегулирование напряженности, связанной с ядерной энергетикой и технологиями, передает РИА «Новости».

Захарова сообщила, что Россия ведет переговоры со всеми странами региона, как с теми, кто вовлечен в эскалацию, так и с другими государствами.

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Также дипломат подчеркнула, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с коллегами из региона и других государств.

Ранее заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы нанесли удары по ядерному объекту в центре страны. СМИ сообщили о гибели 15 иранских военных при ударе Израиля.