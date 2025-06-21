В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.0 комментариев
Захарова заявила об опасной ситуации вокруг Ирана
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию вокруг Ирана крайне опасной и подчеркнула, что Россия ведет активные переговоры с региональными странами.
Она отметила, что Россия делает все возможное для деэскалации между Израилем и Ираном, не стремясь к роли модератора, но стремясь внести вклад в урегулирование напряженности, связанной с ядерной энергетикой и технологиями, передает РИА «Новости».
Захарова сообщила, что Россия ведет переговоры со всеми странами региона, как с теми, кто вовлечен в эскалацию, так и с другими государствами.
Также дипломат подчеркнула, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с коллегами из региона и других государств.
Ранее заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы нанесли удары по ядерному объекту в центре страны. СМИ сообщили о гибели 15 иранских военных при ударе Израиля.