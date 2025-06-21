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СМИ сообщили о гибели 15 иранских военных при ударе Израиля
В результате удара Израиля 15 солдат и офицеров подразделений ПВО армии Ирана погибли, среди них оказались генералы и офицеры высокого ранга, сообщает агентство ISNA.
В публикации отмечается, что были объявлены имена всех погибших военных, которые защищали воздушное пространство страны, передает РИА «Новости».
В числе жертв оказались бригадные генералы Хасан Текелу и Голам-Али Наджафи, а также три полковника, два подполковника, два старших лейтенанта, младший лейтенант, главный старшина и четверо рядовых.
Ранее заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы нанесли удары по ядерному объекту в центре страны. Армия обороны Израиля объявила о ликвидации двух высокопоставленных представителей спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.