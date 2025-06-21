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Иран заявил о поражении всех целей в ходе ответной атаки по Израилю
Очередной этап ответных действий Ирана против Израиля был завершен успешным поражением всех намеченных целей, сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
В официальном сообщении КСИР, которое приводит IRIB, отмечается, что 18 волна операции «Правдивое обещание 3» завершилась уничтожением военных объектов и центров оперативной поддержки израильской армии в аэропорту Бен-Гурион и других районах Израиля, передает РИА «Новости».
Для ударов использовались многочисленные дроны-камикадзе, боевые беспилотники Shahed-136, а также высокоточные ракеты на твердом и жидком топливе, отметили в КСИР.
В среду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля.
Ране высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю только после того, как получит репарации от Тель-Авива.