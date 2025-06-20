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МАГАТЭ озвучило новые данные об уровне радиации у иранского ядерного объекта в Натанзе
МАГАТЭ: Уровень радиации у ядерного объекта в Натанзе в пределах нормы
Уровень радиации за пределами иранского ядерного объекта в Натанзе не выходит за пределы нормы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН по видеосвязи.
Гросси подчеркнул: «Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался неизменным и находится на нормальном уровне», передает ТАСС.
В ходе заседания СБ ООН, посвященного эскалации напряженности между Израилем и Ираном, Гросси также сообщил, что Международное агентство по атомной энергии не располагает сведениями о каких-либо повреждениях, нанесенных ядерному объекту в Фордо. По словам Гросси, Фордо является главным иранским объектом по обогащению урана до 60%.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории. Вооруженные силы Израиля в пятницу уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции в районах Исфахана и Тегерана.
Накануне официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи сообщил о нанесении израильскими военными удара по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе.