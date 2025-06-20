Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?2 комментария
Израиль атаковал ракетные системы и радиолокационные установки в Исфахане и Тегеране
Вооруженные силы Израиля уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции, расположенные в районах Исфахана и Тегерана, сообщила пресс-служба израильской армии.
В заявлении отмечается, что уничтоженные объекты были предназначены для поражения самолетов Армии обороны Израиля и должны были препятствовать выполнению израильских операций, передает ТАСС.
По словам представителей израильской армии, данные удары позволили ВВС Израиля расширить свободу действий в воздушном пространстве Ирана. В пресс-релизе также подчеркивается, что операции проводились после успешного прорыва израильских сил на Тегеран.
Накануне официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи сообщил о нанесении израильскими военными удара по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе.
Ранее Иран провел массированную атаку на Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля, применив сотни ударных беспилотников и современное вооружение. Иранские силы также нанесли удар по разведцентру Израиля рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве, в результате чего медицинское учреждение оказалось под воздействием взрывной волны.