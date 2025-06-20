Израиль атаковал ракетные системы и радиолокационные установки в Исфахане и Тегеране

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении отмечается, что уничтоженные объекты были предназначены для поражения самолетов Армии обороны Израиля и должны были препятствовать выполнению израильских операций, передает ТАСС.

По словам представителей израильской армии, данные удары позволили ВВС Израиля расширить свободу действий в воздушном пространстве Ирана. В пресс-релизе также подчеркивается, что операции проводились после успешного прорыва израильских сил на Тегеран.

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Накануне официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи сообщил о нанесении израильскими военными удара по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе.

Ранее Иран провел массированную атаку на Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля, применив сотни ударных беспилотников и современное вооружение. Иранские силы также нанесли удар по разведцентру Израиля рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве, в результате чего медицинское учреждение оказалось под воздействием взрывной волны.