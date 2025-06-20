Путин: Россия учтет негативный опыт при развитии ОПК

Tекст: Дарья Григоренко

Он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, отметил: «Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Все идет в копилку для принятия правильных решений в необходимом для нас направлении», передает РИА «Новости».

Глава государства поручил добиваться интеграции оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором промышленности. «Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения», – заявил Путин.

Путин подчеркнул, что в современном мире различие между оборонной и гражданской промышленностью становится все менее заметным. По его словам, в ряде стран вообще отсутствует принципиальная разница между этими двумя сферами.

Ранее Путин подчеркнул, что зависимость экономики от сырьевого сектора снизилась. Он также отметил, рост ВВП за последние два года был обеспечен не только за счет оборонно-промышленный комплекса.

В пятницу началось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина.