Путин поручил Госдуме усовершенствовать трудовое законодательство

Песков назвал разговоры о свержении власти в Иране непозволительными

Tекст: Антон Антонов

«Мы считаем, что это непозволительно – вести такие разговоры, тем более непозволительно предпринимать такие действия», – приводит слова Пескова RT.

Он напомнил, что Путин на встрече с представителями международных СМИ подчеркнул, что не желает даже обсуждать подобные сценарии.

По мнению России, возможный удар США по Ирану «способен и обязательно приведет» к дальнейшей «существенной» эскалации, серьезно «осложнив положение дел в регионе». «Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг», – заявил Песков.

Как передает «Звезда», Белый дом, по информации Кремля, еще «не принял решения, вступать ли напрямую в конфликт», по крайней мере, такие заявления звучат из Вашингтона. Песков уточнил, что предложение России о посредничестве обращено к Израилю и Ирану, США не могут отвечать на него. В Кремле встревожены обстановкой на Ближнем Востоке, учитывая важность региона для России.

Песков сообщил, что президент России Владимир Путин контактирует с руководством Ирана, Израиля и ОАЭ. По словам Пескова, «имея такие равноудаленные отношения, Путин располагает потенциалом для оказания посреднических услуг в случае, если они будут востребованы сторонами конфликта. «Сейчас стороны конфликта две: Израиль и Иран», – констатировал представитель Кремля.

Оценивая вероятность «ядерной» эскалации на Ближнем Востоке, Песков указал, что российской стороне неизвестно, какой потенциал у Израиля. «Мы исходим из того, что руководство Израиля неоднократно, в том числе на самом высшем уровне, говорило о нежелании обладать ядерным оружием», – заявил он, отметив также сообщения американской разведки, согласно которым США не обладают доказательствами наличия у Ирана ядерного оружия. Песков отметил, что в Иране «обогащение урана проходило под строгим мониторингом МАГАТЭ».

Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Российский лидер напомнил, что высказывал руководству США, Израиля и Ирана свое мнение о том, как обеспечить интересы Тегерана на мирную атомную энергетику одновременно с безопасностью Тель-Авива.

На ваш взгляд Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу? Да, уже создал

Да, создаст в ближайшее время

Да, создаст, но не скоро

Да, но не сможет создать

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты



