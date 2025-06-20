Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.3 комментария
Путин поручил Госдуме усовершенствовать трудовое законодательство
Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ поручил Государственной Думе принять законопроекты, совершенствующие трудовые отношения в стране.
«В интересах людей нужно донастраивать трудовое законодательство. Правительство подготовило пакет таких изменений, и прошу Государственную Думу принять их в короткие сроки», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Стране необходимо переходить к экономике высоких заработных плат, которые должны основываться на повышении производительности труда.
«Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан… Речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы, и предприниматели вынуждены поднимать в этой связи заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и повышении производительности труда», – пояснил президент.
Также он заявил, что важно создавать условия повышения экономической активности жителей России.