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Глава МИД Индонезии опубликовал видео из Москвы под песню «Матушка»
Глава МИД Индонезии опубликовал видео визита в Россию под песню «Матушка»
Глава МИД Индонезии Сугионо выложил видео с русской песней «Матушка» о визите делегации своей страны в Россию.
Министр иностранных дел Индонезии Сугионо разместил в своем аккаунте в соцсети видео, посвященное визиту президента страны Прабово Субианто и официальной делегации в Россию, передает РИА «Новости».
На записи присутствовали кадры двусторонней встречи Прабово и Владимира Путина, а также момент подписания декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией.
Фоном для видео стала песня «Матушка» в исполнении российской фолк-певицы Татьяны Куртуковой.
В описании к публикации Сугионо отметил, что цель переговоров заключалась в укреплении сотрудничества Индонезии и России в различных сферах.
Ранее президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто объявили о начале нового этапа взаимодействия между Россией и Индонезией, закрепив стратегическое партнерство официальной декларацией.
Сугионо ранее выкладывал видео с треком «220» российской группы «Тату».