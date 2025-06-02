В Ростове-на-Дону задержали еще одного фигуранта крупного ограбления

Полиция задержала подозреваемого в похищении 127 млн рублей у курьера

Tекст: Денис Тельманов

Задержание провели сотрудники Госавтоинспекции и управления МВД по Ростовской области при поддержке Росгвардии, сообщает ТАСС. Подозреваемого остановили и произвели личный досмотр: у него обнаружили 220 тысяч рублей, которые, по версии следствия, были частью вознаграждения за участие в преступлении.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, задержанный причастен к похищению чемодана с 127 млн рублей у курьера на Пресненском Валу в Москве. Волк подчеркнула: «В ближайшее время мужчина будет доставлен в столицу для проведения следственных действий».

Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Росгвардии. В следственных органах отметили, что работа по установлению всех участников преступления продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, курьер отказался забирать у пенсионера конверт с деньгами в Калининском районе Петербурга и вызвал полицию, заподозрив мошенничество.

Дочь бывшего депутата Государственной думы Ольга Красильникова стала жертвой телефонных мошенников и передала им более 50 млн рублей.

Пожилая петербурженка, пережившая блокаду Ленинграда, отдала мошеннику более 1 млн рублей, а полиция задержала курьера.