Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны возле Новой Сечи, Юнаковки, Садков, Рыжевки, Корчаковки, Писаревки, Храповщины и Искрисковщины в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили свыше 245 военнослужащих, два танка, бронемашина и пять орудий полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Купянска, Петровки, Нового Мира в Харьковской области, Волчьего Яра, Ямполя, Красного Лимана и Торского в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, два танка, три бронемашины, два артиллерийских орудия, включая британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart. Уничтожены три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Никифоровкой, Северском, Звановкой, Серебрянкой, Клебан-Быком, Часовым Яром, Щербиновкой, Зарей, Плещеевкой и Резниковкой в ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял свыше 275 военнослужащих, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии и пять складов с боеприпасами.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Новоэкономического, Новоторецкого, Полтавки, Яблоновки, Новониколаевки, Попова Яра, Русина Яра, Петровского и Алексеевки в ДНР.

Потери противника при этом составили до 475 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе три американских бронетранспортера М113, и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Комара, Федоровки, Запорожья, Поддубного в ДНР и Темировки в Запорожской области.

ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ вблизи Новоданиловки, Каменского, Степового, Степногорска в Запорожской области, Никольского и Понятовки в Херсонской области.

Противник при этом потерял свыше 80 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия, три станции РЭБ и разведки, а также три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили резервы для удержания Южно-Донецкого фронта.

В ночь на понедельник артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Часовым Яром.