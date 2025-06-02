Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.8 комментариев
Журналисты собрались у дворца Чираган в ожидании переговоров
У входа во дворец Чираган в Стамбуле собрались представители СМИ, ожидающие начала российско-украинских переговоров, что вызвало затруднения для движения транспорта.
Как передает РИА «Новости», журналисты утром собрались у дворца Чираган в Стамбуле, где в понедельник ожидаются переговоры делегаций России и Украины. Представителей прессы пока не впускают внутрь здания, а толпа журналистов уже создает препятствия для движения транспорта.
Источник в МИД Турции сообщил, что встреча делегаций России и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в 13.00 по московскому времени. Делегации пока не прибыли в отель, а сотрудники правоохранительных органов продолжают наблюдать за ситуацией и призывают журналистов дождаться сигнала от служб безопасности, чтобы получить разрешение на освещение мероприятия.
Полиция не вмешивается в происходящее и не принимает чрезвычайных мер безопасности.
Погода в Стамбуле солнечная, что способствует скоплению большого количества представителей прессы у места проведения переговоров.
В состав российской делегации входят помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума. Новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российская делегация направилась на переговоры в Стамбул.