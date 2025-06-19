Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.4 комментария
Си Цзиньпин заявил о радикальных переменах в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке указывает на начало нового этапа нестабильности и радикальных перемен в мире.
Он отметил, что дальнейшая эскалация приведет к серьезным потерям не только у сторон конфликта, но и у стран всего региона, передает ТАСС.
Кроме того, по информации агентства «Синьхуа», Путин и Си Цзиньпин высоко оценили стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем. Лидеры договорились поддерживать тесные обмены на высоком уровне, продвигать сотрудничество в разных сферах и содействовать развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Напомним, президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре отметили, что удары Израиля по Ирану нарушают международное право, а конфликт требует исключительно политико-дипломатического урегулирования.