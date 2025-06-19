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    Мерц возомнил себя новым «крестоносцем»
    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни
    Французская Le Monde написала о сотнях нацистов в рядах ВСУ
    Путин остается главным «рассерженным патриотом» России
    Путин: Ситуация для Украины будет ухудшаться
    Путин объяснил суть демилитаризации Украины
    Путин сказал, когда может встретиться с Зеленским
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    9 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    15 комментариев
    19 июня 2025, 10:24 • Новости дня

    В Петербурге сообщили о разработке нового тяжелого БПЛА

    На ПМЭФ показали проект беспилотника массой до 750 килограммов

    Tекст: Мария Иванова

    В Петербурге начата разработка беспилотника взлетной массой до 750 кг, который сможет перевозить до 150 кг полезной нагрузки и будет использоваться для логистики.

    Компания «НПП «Радар ммс» разрабатывает новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с взлетной массой до 750 кг, сообщил исполнительный директор предприятия Иван Анцев в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. В рамках национального проекта создается беспилотная авиационная система с полезной нагрузкой 150 кг.

    Анцев отметил: «В рамках этого сквозного НИОКРа будет разрабатываться не только сам беспилотник, но и комплектующие элементы, которые включают в себя и роботизированную наземную инфраструктуру, которая позволит автоматизировать легкие электрические борты, то есть обеспечить безоператорную эксплуатацию. Основная сфера его применения – это логистика». По словам топ-менеджера, проект предусматривает комплексный подход к созданию не только летательного средства, но и сопутствующей инфраструктуры.

    Ране в четверг сообщили, что в Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для борьбы с украинскими беспилотниками.

    В Пермском политехническом университете представили новый двигатель для дронов с эффективностью выше на 5–10% по сравнению с аналогами.

    А Московский авиационный институт создал собственный полетный контроллер для управления беспилотниками разных типов и обработки видеосигналов на борту.

    18 июня 2025, 12:35 • Новости дня
    Орешкин: G7 утратила статус главного экономического центра

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что экономики стран G7 уже не являются основными центрами глобального роста.

    По его словам, сейчас формируются новые центры силы, и к ним не относятся прежние экономики так называемой «Большой семерки», которая уже давно не соответствует такому статусу, передает «Российская газета».

    Орешкин также отметил, что страны Глобального Юга заняли значительную долю в мировой экономике и становятся ключевыми участниками глобального роста.

    Орешкин подчеркнул, что происходящие события в мире являются следствием глубоких структурных изменений в глобальной экономике. Он добавил, что важно понимать причины этих изменений и вести открытый диалог о построении мирового порядка будущего. По его мнению, необходим переход к новой платформе глобального экономического роста.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала саммит G7 «позорищем», отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

    Напомним, деловая программа Петербургского международного экономического форума 2025 года стартовала с обсуждения роли Африки в мировой экономике и влияния новых технологий на глобальный рост.

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    18 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Fars: Иран применил новое поколение ракет при атаке на Израиль
    Fars: Иран применил новое поколение ракет при атаке на Израиль
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время ракетного удара по Израилю вечером в среду применялась двухступенчатая баллистическая ракета нового поколения, пишет иранское госагентство Fars.

    В сообщении отмечается, что «судя по всему, в ходе этой операции Иран применил ракеты нового поколения», передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции сообщил, что применена была двухступенчатая сверхтяжелая баллистическая ракета «Саджиль». По данным агентства, ракета отличается высокой дальностью полета и модернизированной системой наведения.

    В среду пресс-служба верховного лидера Ирана анонсировала обращение Али Хаменеи к нации. В послании Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    18 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп озвучил ультимативное требование к Тегерану, подчеркнув, что главным условием является полная капитуляция со стороны иранских властей.

    Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

    Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    32 комментария

    Комментарии (28)
    19 июня 2025, 00:53 • Новости дня
    Путин подтвердил правоту слов Трампа об отказе ехать в Стамбул

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил что глава американского государства Дональд Трамп был прав, говоря, что российский лидер не едет в Стамбул на переговоры, так как туда не едет президент США.

    По словам представителя турецкого информагентства Anadolu, о саммите в Турции с участием Владимира Зеленского Трамп сказал, что если Путин поедет, то и он прибудет на встречу, передает РИА «Новости».

    «По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что «Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?». И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», – сказал Путин.

    Также Путин согласен со словами нынешнего президента США о том, что при Трампе конфликт на Украине мог бы не случиться.

    Путин сказал, что Россия с большим уважением относится к стремлению Трампа восстановить российско-американские отношения. Президент России считает, что встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной.

    «Он еще и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает, считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо, значит, он считает, к чему приведут те или иные шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США», – заявил Путин, отметив интерес американского бизнеса к России.

    Напомним, Путин заявил, что «готов встречаться со всеми», в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским – на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Однако, по его словам, есть вопрос относительно того, «кто будет подписывать документы».

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    19 июня 2025, 01:35 • Новости дня
    Путин: Ситуация для Украины будет ухудшаться
    Путин: Ситуация для Украины будет ухудшаться
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Крым, Донбасс и Новороссия вернулись в состав России в связи с желанием населения этих регионов, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что при продолжении боевых действий ситуация для Украины будет ухудшаться.

    «Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. Все это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации, – приводит слова Путина ТАСС. – И, как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Она и ухудшилась для них (для Украины). Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще о двух субъектах теперь Российской Федерации, и Крыме, конечно».

    Путин отметил, что Украине «предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году», которые «были гораздо более мягкими, чем сейчас», теперь «ситуация поменялась». «Не будут договариваться – ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин указал, что количество дезертиров на Украине сильно растет, укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, молодежь бежит с Украины, чтобы не воевать за киевский режим.

    Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных, заявил Путин. «Мы отдали больше 6 тыс. тел военнослужащих Украины. Взамен получили 57», – сказал Путин.

    Как подчеркнул глава российского государства, в рамках международного права и Устава ООН Донецк и Луганск «приняли решение отделиться» от Украины. «Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части», – сказал Путин.

    Он указал, что Донецк и Луганск не были обязаны «спрашивать разрешение у центральных властей», поскольку есть «решение Международного суда ООН» по «прецеденту, созданному».

    «Международный суд ООН прямо записал: «Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям», – напомнил он, отметив, что Запад «сам все своими руками сделал», когда давил на суд.

    Путин подчеркнул, что иной подход к ДНР и ЛНР неприемлем: «Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех не за счет других – вот ключевое звено».

    Он отметил, что Москва восемь лет воздерживалась от признания независимости ДНР и ЛНР, «терпела и пыталась договориться» с Киевом. «Восемь лет мы терпели, понимаете. Но людей-то жалко. Восемь лет там над ними издевались», – сказал Путин.

    Однако после того, как Киев отверг такую возможность, Москва признала ДНР и ЛНР, заключила с ними договор о взаимопомощи. «Они к нам обратились за этой помощью официально, и мы эту помощь оказывали», – сказал он.

    Он указал, что кризис отношений между Россией и Западной Европой начался не с Крыма, а с госпереворота на Украине, из-за которого в Европе «никто даже не чихнул», более того – западные страны содействовали госперевороту. Путин напомнил. что Франция, Германия и Польша были «гарантами» договоренностей между оппозицией и прошлыми украинскими властями.

    На Юго-Востоке Украины «люди не признали этот переворот». А Киев не стал договариваться с населением, решив использовать войска, сказал Путин.

    Напомним, помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины. При этом некоторое время Киев отказывался принимать трупы солдат ВСУ.

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    18 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Экс-глава «Яндекса» рассказал о превращении беспилотных такси в отели для секса

    Худавердян рассказал об использовании беспилотных такси в Сан-Франциско для интимных встреч

    Экс-глава «Яндекса» рассказал о превращении беспилотных такси в отели для секса
    @ Alexandra Schuler/DPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Беспилотные такси в Сан-Франциско превратились в места для интимных встреч, поскольку там пассажиров ничего не смущает, рассказал экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян на Петербургском экономическом форуме.

    По словам Худавердяна, в Сан-Франциско отсутствие водителя привело к тому, что некоторые пассажиры используют беспилотные такси для секса, передает ТАСС. «Такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фанфакт», – отметил он.

    Худавердян также подчеркнул, что для России стоит учитывать этот опыт, поскольку беспилотные такси уже появляются на дорогах Москвы и Сириуса в Сочи, а массовый запуск технологии ожидается в течение ближайшего года-двух.

    Участник этой сессии ПМЭФ – гендиректор ИКС Холдинга Алексей Шелобков – иронично отметил, что массовое распространение беспилотных такси может положительно сказаться на демографии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе эксперимента с беспилотными автомобилями в России произошло 36 ДТП. Только два из этих ДТП были вызваны ошибками беспилотников.

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    18 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    В обращении к народу Хаменеи отметил, что «мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб».

    Пресс-служба Хаменеи добавила, что это заявление стало ответом на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее требовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.

    Издание Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией

    Политик Гердт: Мерц пытается убедить немцев в стратегической важности помощи Киеву

    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц словами о будущем членстве Украины в НАТО пытается оправдать уместность многомиллиардной помощи Киеву. Берлину необходимо убедить общественность в важности инвестиций в якобы укрепление восточного фланга НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Мерц заявил о возможном вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией.

    «После окончания украинского кризиса в Германии на разных уровнях начнутся разбирательства и расследования о том, куда были потрачены выделенные Киеву миллиарды. Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Похожая дискуссия развернется и в общественном поле. Команда Мерца прекрасно понимает, что бюджетные деньги, не обеспеченные никакими залогами, были потрачены впустую. Но бросить проект «Украина» после всего этого – значит, навлечь гнев налогоплательщиков», – продолжил спикер.

    «Таким образом, команда канцлера пытается убедить немцев в том, что деньги выделялись не просто на какую-то страну, граничащую с Россией, а на будущего члена НАТО и укрепление восточного фланга альянса. Мерц своими заявлениями говорит, что это были стратегические инвестиции. Кроме того, канцлер видит, как Трамп «отбивает» инвестиции Киеву ресурсной сделкой, и хочет перед немцами аргументировать траты Германии», – указал он.

    Политик допустил, что после окончания конфликта действительно может быть запущен процесс вступления Украины в НАТО, но по частям. «В этом вопросе важнее не само членство, а то, какая часть страны войдет в альянс. У ее соседей есть исторические претензии на территории, и я думаю, они найдут аргументацию для запуска территориального передела», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.

    «Сначала мы должны достичь безоговорочного прекращения огня, а затем договориться о мирном соглашении. Но даже до этого, очевидно, еще довольно далеко», – сказал он в интервью телеканалу ARD.

    Месяц назад на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Брюсселе Мерц заявил: «У Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, что наверняка предшествует возможному принятию в НАТО». В апреле в интервью изданию Handelsblatt немецкий политик подчеркивал: «Обещание членства Украины в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО».

    По информации Bloomberg, на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня участники обсудят возможность включения поддержки Киева в потенциальное повышение военных трат – до 5% ВВП каждой страны. При этом в повестке не указаны вопрос вступления Украины в альянс и обещание долгосрочной помощи в сфере безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предстоящий саммит НАТО рискует публично зафиксировать раскол между членами альянса и какую роль в этом сыграет Киев.

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    18 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    В Мытищах мигрантка избила ребенка на детской площадке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В подмосковном городе Мытищи иностранка ударила восьмилетнего мальчика на детской площадке, ее задержали, суд отправил женщину под домашний арест, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Инцидент произошел на улице Борисовка, уроженка одной из республик ближнего зарубежья во время ссоры на детской площадке несколько раз ударила восьмилетнего мальчика и затем скрылась с места происшествия, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ребенок обратился за медицинской помощью, после чего его отпустили домой. Правонарушительницу нашли и доставили в отдел полиции.

    В отношении подозреваемой 1995 года рождения составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка. Мытищинский горсуд отправил ее под домашний арест.

    Ранее в апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья насмерть забил своего коллегу из-за спора о салате «Айсберг»

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    18 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Французская Le Monde написала о сотнях нацистов в рядах ВСУ
    Французская Le Monde написала о сотнях нацистов в рядах ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых служат в 3-й штурмовой бригаде, наследнице запрещенного «Азова» (запрещен в РФ и признан террористическим), сообщает Le Monde. По данным издания, часть нацистов прошла подготовку во Франции.

    Французское издание Le Monde опубликовала расследование, в котором сообщается, что в рядах украинской армии служат сотни человек, симпатизирующих нацизму. Согласно данным издания, из 350 идентифицированных украинских военных 200 входят в состав 3-й штурмовой бригады, которую Le Monde называет наследницей «Азова» (запрещен в России), передает ТАСС.

    В опубликованном видео представлены кадры с нацистской символикой, которой открыто пользуются украинские военнослужащие. На их форме и теле видны свастика, «черное солнце», эмблемы Ваффен-СС и другие знаки. В материале также показаны фотографии украинских солдат с такими взглядами, проходивших подготовку в ряде европейских стран, включая Францию.

    Министерство вооруженных сил Франции отказалось комментировать возможное присутствие неонацистов среди обучаемых украинцев, отметив, что отбором занимается руководство ВСУ. В публикации подчеркивается, что бывший «Азов» (запрещен в России и признан террористическим) формировался из радикалов и ранее находился под запретом военной помощи со стороны США по причине неонацистских связей.

    Газета демонстрирует фотографии членов «Азова» с американской военной техникой, полученной до снятия запрета на поставки вооружений в 2024 году. Кроме того, отмечается участие французских наемников в ВСУ, среди которых, по данным Le Monde, есть лица, не скрывающие радикальных взглядов.

    Ранее на Красноармейском направлении и в районе Часова Яра замечено присутствие двух нацбатальонов, выполняющих функцию заградотрядов против бойцов ВСУ. На этих участках фиксируются случаи расстрелов солдат ВСУ за отказ наступать.

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    19 июня 2025, 00:06 • Новости дня
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является стороной, поддерживающей Украину, в некоторых случаях – «соучастником» боевых действий, она не сможет быть хорошим посредником, так как «посредник должен быть нейтральным», заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную республику, также как и многие другие европейские страны, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской», – сказал Путин.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он выразил сомнения, что Германия сможет «внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника».

    Путин отметил, что поставка немецких ракет Taurus не повлияет на ход конфликта на Украине, но в случае передачи ракет Киеву отношения России и Германии «совсем испортятся». При этом он подчеркнул, что речь идет об использовании «Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но и с использованием офицеров бундесвера». «Вот тут, конечно, возникают большие вопросы», – сказал президент.

    «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Президент также подчеркнул, что контакты с Москвой прервали сами европейцы, поэтому они и должны делать шаги по их возобновлению, передает ТАСС.

    «Если господин федеральный канцлер (Фридрих Мерц) захочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов и всегда к этому открыты», – сказал Путин. Он отметил, что «года полтора назад – два такие разговоры с канцлером Шольцем, другими лидерами Европы носили регулярный характер».

    Путин также указал, что рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует. «Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то», – сказал он. По его словам, Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, Volkswagen и Porsche «погибают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    18 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Названо важное условие возвращения западных компаний

    Для возвращения в Россию бренды обязали хранить данные на российских серверах

    Tекст: Денис Тельманов

    Возвращение зарубежных компаний в страну будет возможно при размещении их информации на российских серверах, отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

    Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что одним из ключевых условий для возвращения иностранных компаний на российский рынок станет обязательное хранение всех корпоративных данных на серверах внутри России, передает ТАСС.

    Решетников подчеркнул, что технологии и данные должны находиться на территории России, включая обязательное размещение серверов. Об этом министр рассказал в интервью RT в рамках Петербургского международного экономического форума.

    По его словам, такое требование направлено на защиту информации и обеспечение технологической независимости страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что зарубежные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на российский рынок.

    Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что россияне ожидают возвращения популярных зарубежных брендов, таких как IKEA, McDonald's, H&M и Zara.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил об усилиях Renault по невозможности возвращения в Россию и опроверг слухи о Toyota и Hyundai.

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    18 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    Times: Зеленского решили изолировать от Трампа на саммите НАТО
    Times: Зеленского решили изолировать от Трампа на саммите НАТО
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО в Гааге, однако его участие будет ограничено, пишет британская газета The Times.

    По данным издания, украинский президент не будет присутствовать на рабочих мероприятиях и не там пересечется с Дональдом Трампом, передает ТАСС. Организаторы саммита приняли такое решение для создания максимально комфортных условий для президента США Дональда Трампа, чтобы не провоцировать его раздражения и обеспечить конструктивный диалог внутри НАТО.

    Единственное мероприятие, в котором Зеленский примет участие – официальный ужин для лидеров, организованный королем Нидерландов Виллемом-Александером. Ожидается, что вне этого события Зеленский не будет задействован в официальной программе встречи.

    Газета The Guardian сообщала, что Владимир Зеленский может пропустить предстоящий саммит НАТО в Гааге, так как не получил гарантий присутствия президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отменил запланированную пресс-конференцию во время визита в Канаду после того, как президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7.

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    19 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

    Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

    Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

    Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

    Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

    Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

    Путин отметил, что в договоре России и Ирана о стратегическом партнерстве «нет статей, связанных с оборонной сферой», передает ТАСС.

    Напомним, Путин сообщил, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

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    18 июня 2025, 20:08 • Новости дня
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании «Жнива» о взыскании активов российской энергетической компании «Газпром».

    В постановлении отмечается, что на Газпром распространяется государственный иммунитет России, поэтому суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, передает РИА «Новости».

    «Жнива» требовала взыскать активы Газпрома в Нидерландах в счет компенсации на сумму примерно 85 млн евро, которую ранее присудил Запорожский районный суд. Украинская компания настаивала на исполнении решения суда в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам.

    «Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на Газпром, поскольку решение касается осуждения его как "альтер эго" Российской Федерации», – говорится в постановлении суда.

    Также суд обязал «Жниву» возместить судебные издержки.

    Ранее высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината.

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