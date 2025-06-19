Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.2 комментария
В Петербурге сообщили о разработке нового тяжелого БПЛА
На ПМЭФ показали проект беспилотника массой до 750 килограммов
В Петербурге начата разработка беспилотника взлетной массой до 750 кг, который сможет перевозить до 150 кг полезной нагрузки и будет использоваться для логистики.
Компания «НПП «Радар ммс» разрабатывает новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с взлетной массой до 750 кг, сообщил исполнительный директор предприятия Иван Анцев в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. В рамках национального проекта создается беспилотная авиационная система с полезной нагрузкой 150 кг.
Анцев отметил: «В рамках этого сквозного НИОКРа будет разрабатываться не только сам беспилотник, но и комплектующие элементы, которые включают в себя и роботизированную наземную инфраструктуру, которая позволит автоматизировать легкие электрические борты, то есть обеспечить безоператорную эксплуатацию. Основная сфера его применения – это логистика». По словам топ-менеджера, проект предусматривает комплексный подход к созданию не только летательного средства, но и сопутствующей инфраструктуры.
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